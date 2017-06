Bán đứt dự án đất vàng 4,2ha, doanh nhân Đặng Thành Tâm đã “đoạn tuyệt” với giấc mơ tháp bông lúa 100 tầng

Cách đây hơn một tháng, KBC đã quyết định tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Phát triển khách sạn Hoa Sen gấp 10 lần lên 1.500 tỷ đồng. Đây là công ty con do KBC sở hữu 100% vốn được thành lập hồi tháng 6/2016 với mục đích là công ty phát triển dự án Diamond Rice Flower (tên cũ là Lotus Hotel).

Ngày 20/06/2017, HĐQT của KBC đã ra Nghị quyết chuyển nhượng hết toàn bộ 100% tương đương 1.500 tỷ đồng vốn góp tại Khách sạn Hoa Sen cho một đối tác khác là CTCP Đầu tư Mặt trời mọc. Như vậy, Hoa Sen không còn là công ty con của KBC. Đồng nghĩa với việc, KBC không còn là chủ dự án khu đất vàng đặc địa 4,2ha trên. Giấc mơ xây dựng một toà tháp 100 tầng mang tính biểu tượng của doanh nhân Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT KBC cũng đã chấm dứt.

Trước đây khi thị trường BĐS “nóng sốt” ông Tâm rất kỳ vọng phát triển một tổ hợp dự án BĐS cao cấp mang tầm quốc tế trên khu đất vàng này, sau khi tập đoàn Tập đoàn Riviera (Nhật Bản) xin rút khỏi dự án (tên cũ trước đây là Lotus Hotel, quy mô 15 tầng với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD).

Vì thế, giai đoạn 2009-2010 khi tiếp quản lại dự án ông KBC đã đưa ra 24 phương án thiết kế rất ấn tượng và đều mang tính biểu tượng như chùa Một Cột, bông sen, bông lúa.... Trong đó, ông Đặng Thành Tâm tâm đắc nhất với phương án tháp bông lúa, vì thế dự án Diamond Rice Flower cao chọc trời đã được lựa chọn. Khi đó KBC dự kiến sẽ kêu gọi tổng mức đầu tư cho dự án này lên tới 1 tỷ USD.

Dự án do Foster and Partners (Vương quốc Anh) thiết kế với kiến trúc mang hình dáng của bông lúa. Dự án đã được Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh chiều cao 400m và chức năng tổ hợp của tòa nhà.

Công trình đồ sộ này bao gồm tổ hợp 1 tòa nhà 100 tầng (chiều cao khoảng 400m) và 1 tòa cao 80 tầng (cao 320m) và 1 tòa 15 tầng.

Tuy nhiên, số phận dự án này sau đó cùng chìm trong những khó khăn mà KBC đã gặp phải trong nhiều năm trước đây. Trong nhiều năm, giấc mơ xây dựng một toà tháp đôi chọc trời của doanh nhân Đặng Thành Tâm đã không thành hiện thực. Sau nhiều khó khăn, nay KBC đang dần lấy lại được hiệu quả kinh doanh với mảng chính là KCN.

Những năm qua, KBC liên tục giảm được nợ vay, và đạt kết quả kinh doanh khả quan. Năm 2016 KBC ghi nhận doanh thu 1.972 tỷ đồng – tăng 37%; Lợi nhuận sau thuế 712,3 tỷ đồng – tăng 18% so với năm 2015. Năm 2017, công ty đặt đặt mục tiêu doanh thu 2.800 tỷ đồng (tăng 42% so với năm 2016), lợi nhuận đạt 850 tỷ đồng (tăng gần 140 tỷ đồng so với năm trước đó).

Chính vì thế, một vài năm qua chủ tịch của KBC không còn mặn mà với giấc mơ tháp chọc trời 100 tầng. Ông Tâm cũng đã từng chia sẻ việc triển khai tháp “bông lúa” 100 tầng là không nổi, nếu cứ xây tháp cao chót vót trong bối cảnh hiện nay thì chỉ có “chết”, bởi khi thị trường giảm nhiệt thì giá BĐS cũng không còn cao như trước đây lên tới vài nghìn đô la/m2.

Và thời gian qua, dự án Diamond Rice Flower cũng đã xin điều chỉnh, có giấy phép là khu phức hợp, sàn thương mại nhà ở làm 3 tòa, quy mô chiều cao giảm xuống khoảng 1 nửa.

Tại buổi ĐHCĐ thường niên năm 2017 của KBC gần đây, ông Đặng Thàng Tâm cũng đã chia sẻ với chúng tôi rằng, KBC sẽ không tự thực hiện đầu tư xây dựng dự án mà sẽ hợp tác với đối tác, hoặc có thể chuyển nhượng cho đối tác khác – là một tập đoàn BĐS lớn trong nước. Bởi KBC không có kinh nghiệm xây dựng nhà cao tầng.

Trao đổi với chúng tôi về việc này, ông Phạm Phúc Hiếu, Phó TGĐ KBC cho biết, việc tăng vốn điều lệ lên gấp 10 lần tại Công ty Khách sạn Hoa Sen nhằm mục đích khởi động triển khai dự án này, hợp tác với các đối tác để đầu tư vào dự án khi được Thành phố Hà Nội chấp thuận đầu tư. Hiện Công ty đang chuẩn bị hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án, và sẽ sớm triển khai.

