Bán rẻ hơn chỉ 1 cent so với đối thủ: Chiến lược đáng sợ đang giúp Amazon viết lại luật chơi toàn ngành bán lẻ truyền thống!

Amazon dựa vào thuật toán tìm hiểu giá của đối thủ và đưa ra giá cạnh tranh hơn dù chỉ là một chút. Họ tập trung giảm giá những sản phẩm phổ biến nhằm thu hút lượt người đến mua, theo lời cựu Lãnh đạo phụ trách mảng bán lẻ của Amazon. Điều đó mang lại cho gã khổng lồ này danh tiếng về việc cung cấp cho khách hàng mức giá thấp nhất – một phần trong chiến lược thu hút nhiều người mua hơn.

Được biết, chương trình giảm giá lớn này là để đánh dấu cột mốc Whole Foods chính thức được Amazon mua lại vào thứ Hai với mức giá 13,5 tỷ USD. Một số mặt hàng giảm giá đáng kể như 12 quả trứng hữu cơ được bán tại Whole Foods Chicago với giá 3,99 USD so với mức giá 4,39 USD chỉ 1 ngày trước đó, thấp hơn mức 4,19 USD tại Mariano và một số cửa hàng khác.

Nhiều chuyên gia nhận định quyết định giảm giá lần này của Amazon một phần nằm trong chiến lược marketing nhằm đánh dấu quyền sở hữu của hãng với Whole Foods. Tuy nhiên họ cũng đồng thời muốn làm sáng tỏ cách mà công ty đang thực hiện các chiến lược nhằm tìm kiếm thành công trong mảng bán lẻ vật lý vốn bị tụt hậu so với nhiều đối thủ khác bấy lâu nay.

Những mặt hàng được giảm giá tại Whole Foods so với các chuỗi khác.

Việc giảm giá cũng cải thiện tiếng "bán đắt" của Whole Foods và có thể thu hút nhiều người mua hơn tìm đến tổng cộng 470 siêu thị của chuỗi này. Họ cũng lần đầu tiên cho thấy tín hiệu rằng mục tiêu của Amazon nhắm tới là nhằm thiết lập lại cấu trúc phi tập trung của Whole Foods. Mức giảm giá được áp dụng khác nhau tại 12 địa điểm khác nhau nhưng những sản phẩm được chọn lựa là giống nhau trên toàn quốc.

"Đợt giảm giá vào thứ Hai sẽ khiến tôi phải lui tới siêu thị này nhiều hơn", theo Jen Harris, 33 tuổi – một người vốn thường đi siêu thị vào Chủ nhật nhưng đã cố hoãn lại để chờ tới đợt giảm giá vào thứ Hai vừa rồi để mong có thể mua được nhiều sản phẩm với mức giá rẻ như gà và cá. "Tôi cảm thấy Amazon thật tuyệt với khách hàng".

Trước đây Harris thường mua trứng, sữa và snack tại Trader Joe’s, Costco Wholesales hay Jewwel-Osco vì ở đây rẻ hơn.

Điều đáng nói là cũng bằng chiến lược giảm giá, Amazon đã trở thành ông lớn trong nhiều lĩnh vực từ bán lẻ trực tuyến sách tới quần áo.

"Amazon chỉ rẻ hơn 1 cent so với những đối thủ cạnh tranh khác chứ không quá nhiều", theo Guru Hariharan – CEO của công ty công nghệ bán lẻ Boomerang Commerce và cũng là cựu quản lý tại Amazon.

Người mua thực phẩm thường vào siêu thị với một danh sách những thứ cần mua nhưng họ hay đưa ra những quyết định mua sắm bốc đồng tại đây. Khách hàng tại Whole Foods đặc biệt tập trung vào chất lượng và ít quan tâm tới giá khiến Amazon khó khăn trong việc để dự đoán những sản phẩm nào giảm giá có thể thu hút nhiều lượt khách hơn. Bằng chứng là Whole Foods từng tiến hành giảm giá vào 2 năm trước nhưng việc này hoàn toàn không giúp tốc độ tăng trưởng doanh thu hồi phục.

Trên thực tế, các chuyên gia tính toán rằng mức giá bán sản phẩm tại Whole Foods trước khi về tay Amazon cao hơn gần 15% so với mặt hàng cùng loại tại những đối thủ cạnh tranh khác.

"Việc Amazon tiến hành giảm giá tại Whole Foods lần này không có nghĩa là họ hạ giá thấp hơn so với những hãng khách mà là đưa mức giá của công ty về mức trung bình so với thị trường", theo Forrester – chuyên gia phân tích bán lẻ tại Brendan Withcher.

Ví dụ, Amazon giảm giá tại loại kem thương hiệu riêng của công ty này xuống còn 6,99 từ mức 7,999 USD, tức là ngang giá với Trader Joe’s.

Người phát ngôn của Whole Foods thì nói rằng nhiều sản phẩm trong cửa hàng không trực tiếp so sánh giá với các đối thủ cạnh tranh khác bởi chúng vượt trội hơn về chất lượng. Giảm giá và khuyến mại sẽ tiếp tục diễn ra trong nhiều tuần tới cùng với quá trình hoàn thành thương vụ sáp nhập.

"Mọi thứ mới chỉ bắt đầu", người này nhấn mạnh.

Hiện tại Amazon từ chối đưa ra bình luận về chính sách giá mới nhưng công ty trước đó nói rằng sẽ tìm ra mức giá tốt nhất mỗi ngày phục vụ khách hàng.

Thông thường những hãng bán lẻ thực phẩm truyền thống thường không sử dụng công nghệ cao để tính toán giá một phần bởi họ rất khó xác định được giá tại các khu vực và cửa hàng khác nhau. Các siêu thị thường khảo sát giá của các đối thủ trong khu vực và sử dụng dữ liệu để tính toán mức giá hợp lý họ sẽ bán. Họ cũng quan tâm đặc biệt tới những sản phẩm như sữa, trứng, chuối... bởi khách hàng thường biết giá những sản phẩm này ở các chuỗi khác.

Các nhà đầu tư lo ngại rằng việc Amazon giảm giá tại Whole Foods sẽ gây khó khăn hơn trong cuộc chiến về giá đang gây ra trào lưu bán tháo cổ phiếu của những hãng bán lẻ thực phẩm truyền thống. Ngay trong ngày thứ Hai khi tiến hành đợt giảm giá, cổ phiếu của Spout Farmer Market đã giảm 10% trong khi đó Natural Grocers cũng đã giảm 2%. Cổ phiếu của Kroger – chuỗi bán lẻ thực phẩm lớn nhất nước Mỹ về số cửa hàng và doanh thu cũng giảm 1,4% trước khi hồi phục trong khi đó cổ phiếu của Walmart cũng giảm nhẹ.

Những khách hàng vào Whole Foods ngày thứ Hai được chào đón bởi vô số biển giảm giá. Một khảo sát cho thấy những sản phẩm được gắn mác giảm giá tại Whole Foods ở Brooklyn và California cho thấy mức giảm tới 1/4.

Tại Whole Foods Chicago, một vài mặt hàng giảm giá gồm cá và thịt với mức giảm xuống còn 13,99 USD từ mức 18,999 USD và cá hồi giảm xuống còn 9,999 USD từ mức 12,99 USD.

Amazon cũng giảm giá những thiết bị như Kindle và Echo – những sản phẩm có ít đối thủ cạnh tranh hơn. Vào thứ 2, Echo được bán tại Whole Foods với mức giá chỉ còn 99,999 USD so với mức thông thường là 179,99 USD.

Cuối cùng, dù chiến lược của Amazon là đầu tư dài hạn và chấp nhận biên lợi nhuận thấp nhưng đến giờ họ đã bắt đầu quan tâm tới việc việc phải sớm có lợi nhuận.

Trong khi đó, Christopher Mandeville thì quyết định giảm giá một vài mặt hàng lúc này không thể thay đổi hoàn toàn thói quen người tiêu dùng, buộc họ phải chuyển sang mua sắm tại Whole Foods ngay được. Tuy nhiên, "việc này sẽ giúp thu hẹp khoảng cách".