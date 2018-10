Nếu bạn vẫn còn quan niệm TV chỉ là những tấm màn lớn với viền kim loại xung quanh, khi tắt đi để lại một mảng đen tẻ nhạt, bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ sau khi nhìn thấy TV Khung tranh - The Frame.

Kích cỡ TV của chúng ta đang ngày một lớn hơn. Chỉ vài năm trước đây thôi, kích cỡ phổ biến nhất chỉ rơi vào khoảng 40 inch. Thế nhưng năm nay, TV 55 inch không còn là điều gì quá xa lạ với người dùng nữa. Giá càng giảm, chất lượng hiển thị và kích cỡ càng ngày càng tăng. Thật may là các nhà sản xuất TV không quá say mê vào việc mở rộng kích cỡ hay làm mỏng TV đi nữa mà quên đi việc thiết kế lại chúng cho đẹp hơn. Thay vì để mặc chúng ta trong căn phòng khách với tấm nền đen tẻ nhạt, viền thép hoặc nhựa lạnh lùng, Samsung - nhà sản xuất TV hàng đầu thế giới đã mang tới một giải pháp ấn tượng hơn rất nhiều: TV khung tranh - The Frame.

Người viết đã có dịp trải nghiệm TV The Frame trong khuôn khổ Hội chợ công nghệ hàng đầu châu u IFA 2018 vừa qua. Liệu đây có phải là tương lai của thiết kế TV hay không? Chúng ta hãy cùng xem.

TV Khung tranh có 4 lựa chọn khác nhau về kích cỡ bao gồm 43 inch, 49 inch, 55 inch và 65 inch. Bạn có thể lựa chọn chân đế (cũng theo thiết kế dành cho các bức tranh nghệ thuật chứ không giống chân đế TV) hoặc cho phép gắn lên tường nhà. Với cái tên “TV khung tranh”, gắn sản phẩm lên tường có lẽ là lựa chọn thú vị hơn, nhất là khi chiếc TV này cũng có Giá treo ẩn (No Gap Wall Mount) như các dòng TV QLED cao cấp khác của Samsung. Bạn sẽ không nhận ra đó là một chiếc TV khi chỉ nhìn thoáng qua. Theo trải nghiệm của người viết, chiếc TV gắn rất sát vào tường và chỉ được kết nối với một sợi cáp rất mảnh vào hộp One Connect đi kèm với TV. Thiết kế này được gọi là Cáp quang vô hình (invisible Connection), cho phép tối giản hóa toàn bộ dây nối truyền thông tin lẫn điện năng của chiếc TV vào làm một. Và ngay cả sợi cáp này cũng được làm trong suốt, nên bạn khó lòng nhận ra nó từ xa.

Viền của TV khung tranh rất mỏng và đẹp, bạn có thể tùy chọn màu phù hợp với gian phòng của mình, bao gồm màu Đen, Nâu óc chó và màu be. Thoạt nhìn, bạn có thể tưởng nhầm TV sử dụng viền bằng gỗ thật, như những bức tranh nghệ thuật thực thụ vậy nhưng thật ra viền của TV khung tranh được làm bằng nhôm và sơn phủ màu giống gỗ rất tinh tế.

Tính năng thú vị nhất của chiếc TV khung tranh này là Art Mode, bạn có thể chọn qua một biểu tượng nằm ở menu ngoài hoặc đơn giản là điều khiển thông qua ứng dụng Samsung Smart View. Một khi đã được kích hoạt, bạn có thể lựa chọn hình nền từ hơn 100 bức tranh nghệ thuật, từ cuộc sống hoang dã cho đến kiến trúc, phong cảnh… Nếu không thích tranh, bạn có thể chọn ảnh. Và không phải là những tấm ảnh bình thường, đó là những tấm ảnh của các nhiếp ảnh gia hàng đầu thế giới. Vì mới đây, Samsung công bố họ đã hợp tác với tổ chức nhiếp ảnh Magnum Photos nổi tiếng thế giới để phát hành 28 tác phẩm nhiếp ảnh được sắp xếp đặc biệt trên cửa hàng online “Art Store” của TV khung tranh “The Frame” phiên bản 2018.

Bạn cũng có thể tự thêm bức tranh/ảnh của mình, có thể là ảnh chụp gia đình chẳng hạn, từ điện thoại hoặc máy tính bảng thông qua ứng dụng Smart View và sau đó, lưu chúng lên TV Khung tranh. Tất nhiên, ảnh bạn chọn phải thật sự sắc nét vì khi phóng lên màn hình TV rộng tới 55 inch, chất lượng có thể sẽ không còn đẹp nữa.

Kho tranh/ảnh trên TV khung tranh nhiều và đẹp tới mức chỉ riêng việc lựa chọn ban đầu thôi cũng khiến bạn phải choáng ngợp, phân vân không biết lựa chọn cái nào phù hợp cho căn phòng của mình. Thật may, phiên bản TV khung tranh năm 2018 nay đã bổ sung tính năng trình chiếu “Slideshow” cho phép người dùng tạo những bộ sưu tập tùy ý gồm các tác phẩm độc quyền từ Magnum Photos, có thể lướt qua trên màn hình khi TV được đặt ở chế độ chờ ‘Art Mode’. Bên cạnh đó, tính năng tùy chọn ưa thích ‘Favorite’ và tuyển tập ‘Curation’ còn cho phép người dùng truy cập vào các tác phẩm nghệ thuật yêu thích được sắp xếp đặc biệt trên màn hình mà không cần phải lựa chọn từ hàng ngàn hình ảnh khác nhau.

Một chi tiết rất thú vị đó là bạn cũng có thể điều chỉnh độ sáng cũng như tông màu ngay trên ứng dụng Smart View, từ ấm cho đến lạnh. Đây là điều mà chắc chắn những bức tranh thực sự không thể làm được.

The Frame là giải pháp hết sức sáng tạo cho thiết kế nội thất trong căn phòng. Thay vì phải chứng kiến những mảng ô vuông đen tẻ nhạt mà không có cách nào thay đổi được, giờ đây, bạn chỉ cần chọn vị trí TV như chọn lựa vị trí một bức tranh/tấm ảnh gia đình để làm tôn thêm vẻ đẹp nội thất của căn phòng.

Có lẽ bạn sẽ hỏi vào ban đêm, tôi có cần khoe nhà cửa với ai đâu, bật TV làm gì cho tốn điện? Tất nhiên Samsung đã có giải pháp cho vấn đề này. TV Khung tranh có chế độ Night Mode, tự động tắt TV khi nó phát hiện ra xung quanh không hề có ánh sáng (và tự bật lại khi ánh sáng xuất hiện). Thêm vào đó, TV Khung tranh còn có cảm biến chuyển động, tự động tắt TV khi không có ai trong phòng. Điều này chắc chắn sẽ giúp hóa đơn tiền điện nhà bạn đỡ đắt đỏ hơn nhiều.

TV Khung tranh cũng sử dụng nền tảng Tizen của Samsung - được nhiều người tiêu dùng đánh giá cao vì giao diện thông minh, dễ sử dụng và nhiều chức năng hay. Chất lượng hiển thị của The Frame cũng rất tốt, hình ảnh 4K hiển thị sắc nét, màu sắc chân thực và sống động. Cộng thêm với thiết kế có thể nói là ấn tượng bậc nhất trong phân khúc, TV Khung tranh thực sự là lựa chọn đáng cân nhắc của những gia đình coi trọng sự tinh tế trong thiết kế nhà cửa hay những ai yêu thích nghệ thuật, kết hợp cùng tiến bộ công nghệ hiện đại.

Bằng những thế mạnh vượt trội ở cả chất lượng hình ảnh và thiết kế ấy, doanh số TV năm 2018 của Samsung đang rất khả quan. Theo thống kê của hãng nghiên cứu thị trường rất uy tín GfK, chỉ tính riêng tại thị trường Việt Nam từ đầu năm tới nay, số lượng TV QLED bán ra đã đạt mốc trên 15 nghìn chiếc, gần gấp đôi đối thủ TV OLED (8 nghìn chiếc). Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy người dùng ủng hộ Samsung như thế nào trên thị trường đầy tính cạnh tranh.