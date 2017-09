Bảo hiểm VietinBank ra mắt Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19001566

Thấu hiểu tâm tư và nhu cầu của khách hàng trong việc được liên tục chăm sóc và tư vấn các thông tin khi tham gia bảo hiểm, Tổng đài Chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm Vietinbank ra mắt nhằm góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác chăm sóc khách hàng, triển khai các chiến dịch khảo sát thị hiếu và ghi nhận ý kiến đóng góp của khách hàng, từ đó nỗ lực cải tiến sản phẩm và dịch vụ nhằm mang lại cho khách hàng sự hài lòng cao nhất.

Để Tổng đài Chăm sóc khách hàng đi vào hoạt động một cách hiệu quả, Bảo hiểm Vietinbank đã ứng dụng các công nghệ hiện đại tiên tiến như:

Tốc độ đường truyền nhanh chóng, máy móc hỗ trợ hiện đại trang bị cho tổng đài viên;

Hệ thống CallCenter tối ưu hóa các ứng dụng kết nối đa kênh, đa chiều, hệ thống gọi ra, hỗ trợ quản lý thống kê tần suất các cuộc gọi, tích hợp quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng, cho phép tự động truy xuất thông tin khách hàng khi có cuộc gọi đến, có khả năng mở rộng linh hoạt phù hợp với mọi mô hình doanh nghiệp với dịch vụ hỗ trợ;

Tổng đài sử dụng hệ thống ACD/IVR, giải pháp Customer Interaction Center (CIC) giám sát, phòng chống gian lận cùng các thiết bị đảm bảo an ninh như Camera giám sát, bảo mật thông tin, ở cả dạng cứng và mềm;

Hệ thống vận hành dịch vụ của VBI tuân thủ theo quy trình vận hành bảo mật dữ liệu ISO 27001:2500;

Bên cạnh đó, đội ngũ Điện thoại viên được đào tạo chuyên nghiệp và bài bản để tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng, đạt các tiêu chuẩn KPI bao gồm:

Nhấc máy trả lời trước 3 giây (≤ 3s);

Đảm bảo chất lượng cuộc gọi của khách hàng đạt chỉ số hài lòng trên 95%;

Tổng đài viên hoạt động liên tục 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần (kể cả ngày nghỉ, ngày Lễ) với chức năng:Tiếp nhận tư vấn sản phẩm, hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ bồi thường và thanh toán tiền bảo hiểm: Bảo hiểm xe cơ giới, Bảo hiểm Con người VBICare và các loại hình bảo hiểm khác; Tiếp nhận thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường cho các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới; Tiếp nhận và giải quyết mọi vướng mắc, khiếu nại của Khách hàng, ghi nhận những đóng góp ý kiến về các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm từ khách hàng; Hỗ trợ tiếp cận với các dịch vụ cứu hộ xe ô tô; chỉ dẫn địa chỉ Gara liên kết; bệnh viện/phòng khám nằm trong hệ thống bảo lãnh viện phí;

Ông Lê Tuấn Dũng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Vietinbank chia sẻ: “Khách hàng có quyền được đòi hỏi sự tư vấn thấu đáo về sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm trước khi tham gia bảo hiểm và các dịch vụ chăm sóc sau khi tham gia bảo hiểm. Hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, chúng tôi quan niệm rằng Công ty Bảo hiểm không chỉ đơn thuần mang lại gói sản phẩm bảo vệ tài chính trước các rủi ro, mà còn phải mang lại cả dịch vụ chăm sóc và tư vấn xuyên suốt. Chính vì vậy, Bảo hiểm Vietinbank đã đầu tư nguồn lực mạnh mẽ để ra mắt Tổng đài Chăm sóc khách hàng có chất lượng cao. Việc ra mắt Tổng đài Chăm sóc khách hàng 24/7 toàn diện đánh dấu một bước chuyển lớn trong việc chuẩn hóa và tăng cường các dịch vụ chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm Vietinbank trong thời gian tới.”

Vừa qua, Bảo hiểm Vietinbank đã vinh dự nhận được 02 giải thưởng danh giá quốc tế: Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ có dịch vụ khách hàng tốt nhất Việt Nam 2017 do Tạp chí Global Banking and Finance Vương quốc Anh bình chọn và đạt chỉ số hài lòng khách hàng CSI do Tổ chức đánh giá và chứng nhận Quốc tế InterConformity (CHLB Đức, Châu Âu) giám sát và đo lường.

Đây là bằng chứng nỗ lực liên tục và không ngừng của VBI trong việc hướng tới lợi ích của khách hàng.

Tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm Vietinbank hứa hẹn đem đến một phong cách dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng và thông minh, đáp ứng xu thế thời đại công nghệ 4.0 cũng như đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu. Bảo hiểm Vietinbank hướng đến trở thành Doanh nghiệp bảo hiểm có chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất Việt Nam.