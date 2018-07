Bão số 3 đã vào bờ, ghi nhớ ngay những nguyên tắc này để giữ an toàn cho sức khỏe trong mùa bão

Chiều 18/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: "Bão số 3 đã vượt qua đảo Hải Nam, đi vào Vịnh Bắc Bộ và tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây".



Trong chiều và tối ngày 18/7, vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình. Các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to và kéo dài đến khoảng ngày 20/7 với lượng mưa phổ biến từ 100mm – 300mm/đợt, có nơi trên 350mm.

Do ảnh hưởng của bão, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 – 9, giật cấp 11, sóng biển cao 3 – 5m, biển động rất mạnh. Vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng nước biển dâng trên nền thủy triều khoảng 0,5m – 0,7m; sóng biển cao từ 2m – 4m; biển động rất mạnh.

Tình hình thời tiết nguy hiểm do những cơn mưa và dông lớn trong các ngày 18, 19 và 20/7 có thể gây mất an toàn cho người dân sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng. Để phòng tránh tối đa thiệt hại về người do bão gây ra, bạn cần ghi nhớ và tuân thủ những nguyên tắc bảo vệ an toàn sức khỏe trong mùa mưa bão dưới đây.

Khi ở trong nhà:

Một ngôi nhà kiên cố là nơi an toàn nhất trong những ngày mưa bão, tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý một số nguyên tắc an toàn sau.

Hạn chế sử dụng nước khi đang có sấm sét

Không tắm, rửa bát đĩa hoặc tiếp xúc với nước khi trời dông hoặc có sấm sét vì điện từ sét có thể đi qua hệ thống ống nước.

Tránh dùng điện và các thiết bị điện tử

Hạn chế sử dụng máy tính bàn, laptop, máy giặt, máy sấy, điện thoại, bếp từ hay bất cứ thứ gì được kết nối với ổ cắm điện. Tia sét có thể đi qua các hệ thống điện, hệ thống thu thanh và truyền hình nên nếu có thể, hãy ngắt điện nhà bạn vào những lúc có mưa lớn.





Đóng chặt cửa sổ, cửa ra vào hoặc dựa vào tường bê tông

Đóng chặt và tránh xa các cánh cửa của ngôi nhà bạn để tránh mưa gió hay sét có thể ảnh hưởng đến bạn. Đồng thời, không dựa vào tường bê tông bởi sét có thể di chuyển qua bất kì dây kim loại hay thanh sắt nào chìm trong tường.

Nếu bạn đang phải di chuyển bên ngoài:

Phương án tốt nhất trong những ngày bão là tránh tuyệt đối việc di chuyển ngoài trời. Nhưng nếu bạn vẫn phải ra đường vì những trường hợp bất khả kháng, hãy ghi nhớ các nguyên tắc sau.

Tìm vị trí trú ẩn an toàn

Khi gặp gió giật mạnh, tốt nhất bạn nên ngừng di chuyển. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, bạn cần tìm vị trí an toàn để trú ẩn (như nhà cửa, văn phòng hay trung tâm mua sắm); tránh trú mưa ở dưới cây to bởi bạn có thể gặp nguy hiểm khi cây bị đổ, đồng thời đây cũng là vị trí hút sét. Tuyệt đối không trú trong ô tô, trú gần ao hồ, nguồn nước hay các vật dẫn điện như hàng rào dây thép gai hoặc đường dây điện.

Nếu không tìm được chỗ trú ẩn, hãy ngồi xuống, cúi đầu chạm vào hai gối với hai tay để trên tai. Đảm bảo diện tích tiếp xúc giữa cơ thể bạn với mặt đất là nhỏ nhất. Tuyệt đối không nằm xuống vì sét có thể gây ra dòng điện chạy dọc mặt đất, từ đó gây chết người.

Sử dụng áo mưa, tuyệt đối không sử dụng ô

Khi đi đường trong những ngày gió bão, bạn nên sử dụng kiểu quần và áo mưa tách rời. Áo mưa đi bộ giúp tiết kiệm điện cản gió thấp nhất, không lo bị tạt vạt áo mưa trong trường hợp gió to gây trở ngại trong việc điều chỉnh phương tiện. Bạn cũng cần nhớ tuyệt đối không sử dụng ô, vì ngoài việc hạn chế di chuyển, những chiếc ô có thể hút sét gây sự cố đáng tiếc.

Điều chỉnh tốc độ ổn định và luôn bật đèn xe

Một trong những điều cần tuyệt đối tránh khi đi đường ngày mưa bão là cố gắng đi nhanh để đến địa điểm sớm. Tốc độ cao khiến sức gió thổi lớn hơn, làm bạn không kịp điều chỉnh tay lái trong những trường hợp khẩn cấp. Thêm vào đó, hãy bật đèn xe ngay cả khi mưa nhỏ cũng như lúc trời âm u. Điều này không chỉ giúp bạn quan sát đường tốt hơn, mà còn giúp các lái xe khác thấy rõ bạn. Đồng thời, giữ khoảng cách an toàn với các xe đi đằng trước, đừng cố vượt khi chưa chắc chắn về tầm nhìn cũng như khả năng tăng tốc xe của mình.





Chú ý quan sát

Hãy chú ý quan sát các biển báo trên đường, nhất là biển báo nguy hiểm, biển báo dừng xe và chướng ngại vật để kịp thời xử lý các sự cố, tránh gây tai nạn. Bạn cũng nên đề phòng các chướng ngại vật có thể bất ngờ xuất hiện như mái tôn, cành cây, biển báo có thể bị thổi bay xuống đường.

Quan sát đường đi của xe trước để chủ động tránh những bất trắc mà xe trước đã gặp phải. Ngoài ra, hãy tránh đi gần các xe lớn vì dễ bị tạt nước che khuất tầm nhìn hoặc nguy hiểm nếu xe bị lật.





Không đi giữa hai tòa nhà lớn, công trường đang thi công

Giữa những khoảng trống của các tòa nhà cao tầng thường có những cơn gió giật mạnh hơn rất nhiều, thậm chí còn xuất hiện những cơn gió xoáy khiến bạn không giữ vững được tay lái. Với những công trường đang thi công, các tấm tôn, sắt lớn có thể rơi xuống gây nguy hiểm cho người đi đường.





Hạn chế đi trên cầu

Nếu có thể tìm được con đường khác, bạn nên hạn chế di chuyển trên cầu cao vào những ngày mưa gió giật mạnh. Bởi càng trên cao, sức gió càng mạnh khiến bạn không thể làm chủ được tay lái của mình. Nếu bắt buộc phải đi trên cầu, hãy cố gắng đi chậm và ghì người xuống, hạ thấp đầu để tránh bị gió tạt.

Nếu nước đang dâng cao và chảy xiết, bạn không nên đi qua cầu. Các cống nước cũng có thể gây nguy hiểm vì có nước xoáy rất mạnh, dễ cuốn trôi người.

Nguồn: Farmers Insurance, Urgence Québec