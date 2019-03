Bắt đối tượng làm giả hồ sơ trục lợi ngân sách hỗ trợ ngư dân số tiền "khủng"

Sáng 4-3, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Thiện Quốc (SN 1971; ngụ phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 27-2, Quốc bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố bị can về hành vi này.

Nhiều tàu cá ở Bình Định nằm bờ nhưng các đối tượng vẫn làm giả hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ nhiên liệu từ ngân sách

Thông tin ban đầu, năm 2015, lợi dụng việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 48/2010/QĐ-TTg về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, Quốc cùng một số đối tượng có hành vi làm giả hồ sơ để chiếm đoạt tiền hỗ trợ nhiên liệu tàu cá đánh bắt xa bờ. Cụ thể, Quốc cùng đồng bọn đã thực hiện những thủ tục xác nhận xuất, nhập bến của tàu cá đi khai thác xa bờ không đúng với thực tế và quy định.

Liên quan đến vụ án trên, từ đầu năm 2017 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định cũng đã khởi tố hàng chục đối tượng. Trong đó, các đối tượng đã và đang bị xử lý chủ yếu là "cò" hồ sơ giấy tờ, chủ tàu cá ở 2 địa bàn huyện Hoài Nhơn và TP Quy Nhơn. Hành vi này của các đối tượng đã gây thất thoát ngân sách hàng chục tỉ đồng.

Điển hình như trường hợp ông N.V.T (ngụ TP Quy Nhơn) làm giả hồ sơ chuyến biển từ ngày 23-3 đến 7-4-2015 để nhận hỗ trợ 55 triệu đồng tiền nhiên liệu dầu. Cùng thời điểm này, ông T.V.C (ngụ cùng địa phương) cũng làm giả hồ sơ chuyến biển để nhận hỗ trợ 75 triệu đồng. Ngày 3-9-2015, khoản kinh phí hỗ trợ 2 trường hợp này đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt.

Tuy nhiên, qua xác minh thực tế của cơ quan công an, 2 tàu trên đều có tham gia đánh bắt xa bờ nhưng do tàu cá bị hư, thuyền viên gặp tai nạn nên thời điểm đó không tham gia đánh bắt xa bờ. Dù vậy, các chủ tàu này vẫn gửi máy HF (máy thông tin liên lạc tầm xa kết hợp với định vị) để làm hồ sơ hoàn thành chuyến biển rồi nhận tiền hỗ trợ.

Được biết, hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đang tiếp tục điều tra, xác minh nhiều trường hợp làm giả hồ sơ khác để chiếm đoạt tiền hỗ trợ dầu đánh bắt xa bờ từ ngân sách. Các trường hợp sai phạm không chỉ ở huyện Hoài Nhơn, TP Quy Nhơn mà còn xuất hiện ở nhiều địa phương ven biển khác trong tỉnh.