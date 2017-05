Bất động sản Bình Dương bắt đầu “vào guồng”

Nhiều nhà đầu tư cho rằng bất động sản TPHCM đang tiềm ẩn nhiều rủi ro trong khi Bình Dương với hạ tầng hoàn chỉnh, kinh tế phát triển mạnh sẽ là điểm đến an toàn hơn rất nhiều.

Nhà đầu tư rục rịch chuyển hướng về Bình Dương

Tuần trước, anh Ngô Xuân Hoàng, một nhà đầu tư đến từ TPHCM, đã xuống tiền mua cùng lúc hai lô đất nền của một dự án tại thị xã Bến Cát. Anh Hoàng cho biết hồi đầu năm anh mua một số lô đất ở TPHCM nhưng gần đây đã bán ra do thấy thị trường tăng mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nhà đầu tư bất động sản đang chuyển hướng về Bình Dương.

Nhận định đất nền vùng ven vẫn còn biên độ tăng giá, sau khi bán đất tại TPHCM, anh Hoàng đã quyết định “xuống tiền” đầu tư đất tại thị xã Bến Cát. Anh Hoàng chia sẻ, thời điểm này thông tin thị trường bất động sản Đồng Nai đang có lợi thế hơn nhưng nhiều sản phẩm pháp lý không minh bạch và giá cũng đang biến động khó lường. “Chính vì vậy, tôi quyết định mua đất tại Bình Dương vì thị trường bất động sản tại đây mới bắt đầu ‘vào guồng’, kinh tế và hạ tầng giao thông đều đang phát triển rất tốt nên sớm muộn giá đất cũng sẽ tăng”, anh nói.

Tương tự anh Hoàng, sau TPHCM và Đồng Nai, gần đây khá nhiều nhà đầu tư đã rục rịch chuyển hướng về thị trường bất động sản Bình Dương. Khảo sát cũng cho thấy tuy không có nhiều dự án mới được chào bán nhưng các sản phẩm cũ được giao dịch khá sôi động. Ông Tôn Thất Khiêm, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Kim Oanh, cho biết mỗi tuần công ty vẫn đón hàng trăm khách hàng đến tìm hiểu thông tin và giao dịch đều đặn. Những dự án được các nhà đầu tư quan tâm thường nằm liền kề các khu công nghiệp, trung tâm hành chính hay các tuyến giao thông huyết mạch…vì có thể dễ dàng khai thác kinh doanh hoặc xây nhà cho thuê.

Hứa hẹn sôi động vào cuối năm

Theo ông Khiêm, bất động sản Bình Dương vẫn đang trên đường phát triển do nhu cầu về nhà ở của lực lượng chuyên gia, lao động nhập cư rất lớn. Dù không nóng sốt như TPHCM hay Đồng Nai nhưng phân khúc đất nền Bình Dương vẫn đạt biên độ tăng giá 20-25% tính từ đầu năm 2017 đến nay. Một số dự án tốt hơn tọa lạc ở giáp ranh TPHCM hay các đô thị đang mở rộng như thị xã Bến Cát mức tăng đạt 30-50%.

Tuy nhiên, có một thực tế là hiện nay Bình Dương khá khan hiếm dự án mới được chào bán. Điều này được lý giải do các doanh nghiệp bất động sản có sự chuyển hướng tập trung phát triển theo chiều sâu, tức là phát triển những dự án quy mô lớn, hạ tầng đầu tư bài bản hơn so với trước đây nên mất nhiều thời gian triển khai hơn.

Thậm chí một số doanh nghiệp còn bán nhà xây sẵn kèm các tiện ích chỉn chu như công viên, chợ, trung tâm thương mại…với kỳ vọng nhanh chóng thu hút cư dân về sinh sống. Tiên phong trong xu hướng này là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như GoucoLand, VSIP, Tokyu… Tiếp đó, các doanh nghiệp nội như Becamex, Kim Oanh Group… cũng lần lượt chuyển hướng và tạo nên nét tươi mới cho thị trường Bình Dương lâu nay vốn chủ yếu giao dịch các sản phẩm đất nền.

Khảo sát sơ bộ cho thấy, từ đầu năm đến nay dường như không có dự án mới nào tại Bình Dương được tung ra bán. Đây cũng là một nguyên nhân khiến thị trường này kém sôi động so với Đồng Nai. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, chắc chắn một loạt dự án quy mô lớn sẽ được chủ đầu tư tung ra, hứa hẹn tạo sóng cho thị trường. Trong đó, một số dự án đang được nhiều khách hàng chú ý do vị trí đắc địa và sản phẩm đa dạng như dự án khu đô thị thương mại Mega City quy mô khoảng 50 héc ta; dự án khu đô thị thương mại An Điền 9 héc ta…

Đặc biệt, một số chuyên gia dự báo phân khúc nhà xây sẵn giá từ 500-800 triệu đồng/căn tại Bình Dương sẽ vượt lên vì tâm lý người dân vẫn thích sở hữu nhà kèm đất. “Với những dự án có vị trí tốt thì đầu tư số tiền như vậy để sở hữu một căn nhà phố vừa ở kết hợp kinh doanh là niềm mơ ước của rất đông người lao động tại Bình Dương”, ông Khiêm nhận định.

A.D

Theo Trí thức trẻ