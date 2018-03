Bất động sản Cam Ranh đón đầu hạ tầng hàng không

“Cú hích” từ hạ tầng hàng không

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, năm 2017 ngành du lịch tỉnh đã đón gần 5,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 2 triệu lượt – tăng tới 69% so với năm trước đó. Doanh thu du lịch của tỉnh ước đạt khoảng 17.300 tỷ đồng, tăng 33% so với 2016.

Chỉ tính riêng tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh, số lượng chuyến bay quốc tế đã tăng khoảng 70% so với năm 2016. Đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán 2018 mỗi ngày máy bay cất, hạ cánh đến hơn 100 lần để đưa, đón du khách nước ngoài, khiến sân bay kín chỗ.

Việc Nhà ga quốc tế của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối khoảng tháng 6/2018 được nhận định là một trong những nhân tố sẽ mang lại sự đột phá đối với thị trường du lịch địa phương trong ngắn hạn. Theo kế hoạch, kết thúc giai đoạn một, dự án có khả năng phục vụ 2.000 lượt khách vào giờ cao điểm và đạt công suất 4 triệu lượt khách mỗi năm. Với công suất đón 8 triệu lượt khách/năm vào năm 2030, đây được coi là cú hích đối với thị trường du lịch Khánh Hòa trong dài hạn.

Các hãng hàng không trong nước, quốc tế từ cuối năm ngoái đã rục rịch kế hoạch mở các đường bay mới nhằm hướng đến việc đa dạng thị trường khách quốc tế đến Khánh Hòa, ngoài 2 thị trường lớn lâu nay là khách Nga, Trung Quốc. Ngày 25/3 tới, Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay mới Nha Trang – Seoul (Hàn Quốc) với điểm xuất phát là Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh.

Không chỉ hạ tầng hàng không, chất lượng đón du khách bằng tàu biển cũng ngày một tốt hơn về chất lượng dịch vụ. Theo thống kê của Sở Du lịch, năm 2017, Khánh Hòa đón đón 72 chuyến với 120.000 khách. Trong đó, tính riêng cảng Quốc tế Cam Ranh đã tiếp nhận 11 chuyến tàu du lịch với hơn 17.800 khách lên bờ góp phần gia tăng lượng khách du lịch đến Khánh Hòa.

Những đột phá trong ngắn hạn về hạ tầng hầng không cũng như diễn biến khả quan về hạ tầng du lịch khiến thị trường bất động sản Cam Ranh vừa bước sang đầu năm 2018 đã sôi động trở lại bởi nhà đầu tư kỳ vọng sẽ được hưởng lợi mà không phải chờ đợi quá lâu.

Nhà đầu tư đón đầu thị trường Cam Ranh

Khu vực Cam Ranh vài năm nay đã thu hút các đại gia bất động sản, đặc biệt là khu vực Bãi Dài. Lý giải về sức hút trên, các chuyên gia cho rằng, Cam Ranh có lợi thế tự nhiên thuận lợi như đường bờ biển dài 22 km, có quỹ đất sạch diện tích lớn, hợp với những dự án muốn phát triển nhiều tiện ích, quy hoạch bài bản... Đặc biệt, Cam Ranh sở hữu vị trí đẹp, nằm ngay cửa ngõ kết nối từ Cảng Hàng không quốc tế tới Nha Trang, vùng đất này ngày càng trở nên sôi động với những dự án lớn và tham vọng biến nơi đây thành trung tâm du lịch sầm uất tại Khánh Hòa nói riêng và Nam Trung bộ nói chung.

Trong số đó, The Arena Cam Ranh hiện là dự án được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất nhờ hội tụ những lợi thế và ưu điểm độc đáo, được đánh giá là “làn gió mới” mang đến các trải nghiệm khác biệt, biến mỗi kỳ nghỉ của du khách trở nên thú vị đến tận cùng với những khám phá bất tận. The Arena Cam Ranh do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vịnh Nha Trang làm chủ đầu tư với 4 tòa condotel cao cấp, trong đó 100% căn hộ hướng biển và 90% số căn view biển.

Dự án cũng sở hữu những hạng mục tiện ích kết hợp trọn vẹn mô hình “3 trong một” gồm nghỉ dưỡng - giải trí – trải nghiệm không gian hội hè miên man theo tiêu chuẩn quốc tế như: quảng trường trung tâm sôi động, sân khấu nhạc nước lung linh, phố đi bộ tấp nập, bể bơi giật cấp 3 tầng hấp dẫn, bến du thuyền đẳng cấp, công viên giải trí vui nhộn, Zipline cáp treo giữa tòa nhà, khu Beach bar – Beach party, Gym & Spa, các loại hình thể thao dưới nước năng động… phá tan sự nhàm chán, tẻ nhạt của những khu nghỉ dưỡng thông thường bằng những trải nghiệm giàu cảm xúc. The Arena mang đến một không gian đa dạng màu sắc chắc chắn sẽ là điểm đến thú vị.