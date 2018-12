Bất động sản Đà Nẵng – Hội An “Thay áo mới” thu hút nhà đầu tư

Đà Nẵng - Hội An đi đầu trong đổi mới phát triển du lịch

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Đà Nẵng - Quảng Nam (cụ thể là Đà Nẵng - Hội An) được xác định là địa bàn trọng điểm của du lịch duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước. Kết nối giữa 2 địa danh nổi tiếng này là vùng đệm Điện Bàn ( đặc biệt là cụm thị xã Điện Ngọc - Điện Dương) hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển. Theo nhận định của PGS-TS. Phạm Trung Lương (Viện Nghiên cứu phát triển du lịch) sự liên kết giữa Điện Bàn với Đà Nẵng và Hội An qua con sông Cổ Cò sẽ tạo cơ hội cho sự ra đời những sản phẩm du lịch hấp dẫn không chỉ của Quảng Nam - Đà Nẵng mà của cả miền Trung.

Thực tế, hơn 10 năm nay Quảng Nam và Đà Nẵng đã có sự hợp tác trong phát triển du lịch thông qua mô hình liên kết “Ba địa phương một điểm đến” (Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế) nhưng chủ yếu chỉ là liên kết phối hợp trong việc quảng bá, xúc tiến. Cho đến thời gian qua khi nguồn cung về du lịch cần đáp ứng đủ cho nhu cầu phục vụ du khách ngày càng tăng, giữa 2 địa phương đã tiến hành những động thái mới qua sự tập trung xây dựng và phát triển những công trình mang tính liên kết, đồng bộ. Cụ thể các cụm công trình: khu tổ hợp Cocobay, khu công nghệ cao FPT, sân golf, The Nam Hai Resort, làng đại học Đà Nẵng & các bãi tắm Viêm Đông, Thống Nhất, Hà My đã làm thay đổi bộ mặt và nâng tầm khu vực.

Đặc biệt việc khơi thông dòng sông Cổ Cò nhằm kết nối du lịch đường thủy từ Hội An, Điện Bàn ra Đà Nẵng, đây được xem là tuyến du lịch đường sông hấp dẫn bậc nhất hiện nay khi đưa vào sử dụng sẽ tạo nên bước đột phá cao, mở ra không gian rộng lớn để khai thác phục vụ du lịch.

Bất động sản nghỉ dưỡng phát triển thu hút nhà đầu tư

Theo Savills đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ đô thị hóa cao nhất khu vực (2,6%), quy mô hộ gia đình đang có xu hướng giảm dần. Cùng với đó là sự bùng nổ của giới thượng lưu....Đây là những nhân tố sẽ tác động tích cực lên triển vọng thị trường BĐS trong thời gian tới.

Đặc biệt là phân khúc hạng A gồm căn hộ cao cấp, biệt thự liền kề hứa hẹn nhiều tiềm năng để cung ứng cho nhu cầu đầu tư và nghỉ dưỡng của tầng lớp thượng lưu tại Việt Nam.

Quan sát thực tế tại Đà Nẵng - Hội an “cái nôi” của du lịch miền trung cho thấy thị trường Bất động sản nghỉ dưỡng hiện rất triển vọng. Xuất phát từ việc nhiều công trình được hình thành theo xu hướng quần tụ như : Vinpearl Nam Hội An, Casino Nam Hội An , Làng Đại Học Đà Nẵng, FPT City.Song song với đó là các dự án Bất động sản ra mắt tại khu vực trong thời gian gần đây nhằm đáp ứng thị hiếu và nguồn cầu vô cùng lớn.

Khu vực Điện Ngọc - Điện Dương trái tim của chuỗi đô thị nghỉ dưỡng Đà Nẵng - Hội An.

Trong đó kể đến là quần thể biệt thự Hoàng Gia cửa ngõ Bắc Hội An The Royal River vừa ra mắt thành công khi chiếm 100% số lượng đặt chỗ giữ vị trí. Tiếp đà đó, mới đây đơn vị phát triển dự án là Công ty Cổ phần Xây dựng & Đầu tư Bất động sản An Quốc đã tiếp tục ra mắt 2 phân khu mới “The King Island” & “ The Queen Park để thỏa lòng mong đợi từ thị trường. Được biết dự án có toàn bộ mặt tiền trải dài dọc theo sông Cổ Cò, vị trí kết nối tuyến đường du lịch 5 sao Đà Nẵng - Hội An. Nơi đây còn hình thành bến du thuyền quốc tế và tuyến tàu điện cao tốc Đà Nẵng - Hội An chạy qua.

Bên cạnh đó theo những phân tích về tình hình nhân khẩu học tại địa bàn Đà Nẵng - Hội An (tốc độ đô thị hóa, xu hướng tách hộ và chuyển nơi ở vì nhà xuống cấp, quỹ đất trung tâm chật hẹp) cho thấy nhu cầu chuyển dịch nhà ở kéo theo làn sóng an cư đổ bộ vào khu vực này.

Những tín hiệu tích cực từ hạ tầng du lịch Đà Nẵng - Hội An những tháng cuối năm là đòn bẩy tích cực cho thấy những mảng sáng của thị trường Bất động sản năm 2019 và trong tương lai gần. Theo đánh giá của các đơn vị nghiên cứu và chuyên gia, năm 2019 thị trường sẽ phát triển trong ổn định, không có dấu hiệu tăng trưởng nóng cũng như sẽ không xuất hiện bong bóng bất động sản.

