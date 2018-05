Bất động sản “lột xác” thời 4.0

Định vị lại thị trường bất động sản

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra một bước đột phá, không chỉ dừng lại ở nhà thông minh, phạm vi ngày càng rộng hơn chung cư thông minh, dự án thông minh, thành phố thông minh…

Hãy tưởng tượng nhờ vào nhận diện khuôn mặt mà cư dân đi lại trong khu đô thị không còn phải sử dụng thẻ từ hay vân tay để đi qua cửa bảo vệ. Bất cứ người lạ nào xâm nhập vào phạm vi an ninh của khu đô thị đều bị phát hiện và kịp thời báo tới bộ phận an ninh. Đối với ban quản lý toà nhà, việc vận hành khu đô thị cũng trở nên dễ dàng hơn đảm bảo an toàn và hiệu quả. Đó chỉ là một trong nhiều tiện ích mà cư dân 4.0 sẽ được hưởng tại các khu đô thị thời công nghệ số.

Cách đây không lâu, tại Hà Nội một dự án của Tập đoàn Sunshine Group đã tạo ra sức hút lớn nhờ vào việc áp dụng công nghệ thực tế ảo giúp khách hàng được quan sát trực tiếp trước về căn hộ mà mình sắp mua, từ đó dễ dàng hơn khi đưa ra quyết định xuống tiền. Theo đó, với công nghệ 3D Interactive sắc nét,khách hàng có thể nhìn thấy căn hộ của mình trong tương lai, nội thất các phòng và đặc biệt là tầm nhìn từ căn hộ ra các hướng xung quanh.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, một loạt các ứng dụng thông minh đang được đưa vào lĩnh vực bất động sản. Tại nhiều trung tâm thương mại, robot thông minh đã xuất hiện tại các cửa hàng thay thế dần cho con người. Hay nhờ vào ví điện tử mà người tiêu dùng không còn quan tâm tới tiền mặt.

Nói về sự thay đổi của bất động sản thời 4.0, bà Bùi Trang, đại diện của JLL (Tập đoàn Jones Lang LaSalle, công ty hàng đầu cung cấp các dịch vụ về bất động sản và quản lý đầu tư) cho hay: “Cuộc cách mạng 4.0 có sự ảnh hưởng lớn tới các nước đang phát triển như Việt Nam, chu kỳ phát triển sẽ nhảy cóc. Nếu chủ đầu tư nhận diện ra được vấn đề đó, có những chiến lược phù hợp hơn, sẽ giúp ích nhiều cho sự phát triển của doanh nghiệp sau này”, bà Trang nhận định.

Ứng dụng công nghệ giúp cho doanh nghiệp có thể phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Khách hàng có thể đặt ra những yêu cầu riêng lẻ cho việc thiết kế, lựa chọn thiết bị cho nhà của mình. Điều này giúp doanh nghiệp bất động sản có thể cung cấp sản phẩm mang tính “cá nhân hóa” một cách tối ưu.

Tham vọng của những ông lớn

Không nằm ngoài cuộc đua số, các doanh nghiệp bất động sản trong nước đã có những tham vọng và sự chuẩn bị để không tụt hậu. Tại các khu đô thị cao cấp, nhiều chủ đầu tư đã dành nhiều tâm huyết áp dụng công nghệ vào quản lý và phát triển dự án. Tuy nhiên, do tiềm lực tài chính chưa đủ mạnh nên thực tế có nhiều công nghệ vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún và chưa thực sự hiệu quả.

Tiền thân là một nhà phát triển phần mềm - tự động hóa trong và ngoài nước, Tập đoàn Sunshine Group đã trở thành một trong những chủ đầu tư tiên phong chi mạnh tay vào công nghệ tại các dự án bất động sản. Nền tảng của các công nghệ đó là hạ tầng kỹ thuật số, ứng dụng di động trên điện thoại thông minh, các cảm biến, trí tuệ nhân tạo và kết nối vạn vật (IoT).

Nhờ vào ứng dụng ví điện tử Sunshine Pay thông minh, các cư dân Sunshine City có thể thanh toán mọi hóa đơn mà không phải dùng tiền mặt.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Sunshine, cho biết: "Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người, tôi nhận ra rằng cơ hội để người trẻ khởi nghiệp từ nền tảng công nghệ là rất lớn…”.

“Chỉ có vận dụng công nghệ mới có thể tạo ra những giá trị vượt trội, đưa sản phẩm cũng như doanh nghiệp lên tầm cao hơn, ra khỏi biên giới Việt Nam", ông Tuấn khẳng định.

Tâm huyết đầu tư công nghệ vào dự án của Tập đoàn Sunshine thể hiện rõ nét tại dự án Sunshine City – dự án được coi là biểu tượng phát triển bất động sản của Sunshine Group. Đơn cử, hệ thống chuông hình kỹ thuật số cho phép cư dân có thể đàm thoại hình ảnh với khách tại sảnh. Hệ thống thang máy sử dụng công nghệ điểm đến và bảo vệ bằng thẻ sẽ hạn chế tình trạng người lạ ra vào.

Với hệ thống đỗ xe thông minh, cư dân có thể kiểm tra tình trạng chỗ trống trong bãi đỗ thông qua ứng dụng trên điện thoại di động.Công nghệ hình ảnh và nhận diện biển số sẽ cho phép cư dân có thể đặt chỗ các vị trí đỗ cũng như định vị chính xác xe của mình đang ở đâu.

Ứng dụng gọi xe Sunshine Cab hoạt động tương tự ứng dụng Uber, Grab với hệ thống xe sang phục vụ cư dân. Đi tiên phong trong thời đại không tiền mặt, ví điện tử Sunshine Pay giúp cư dân thanh toán tiện lợi, không qua tiền mặt tại hệ thống thương mại điện tử Sunshine Mart, thanh toán học phí ở hệ thống trường học Sunshine Maple Bear.

Thẻ cư dân của Sunshine ngoài chức năng thông thường như kiểm soát ra vào, gửi xe, gọi thang máy… còn hoạt động như một thẻ ngân hàng thực sự cho phép rút riền mặt tại bất kỳ các cây ATM nào hoặc mua sắm và thanh toán trên toàn thế giới.

Sunshine City – dự án cao cấp nằm trong khu đô thị Nam Thăng Long, hội tụ mọi tiện ích đỉnh cao thỏa mãn mọi nhu cầu hưởng thụ của cư dân.

Ngoài những ứng dụng công nghệ phục vụ cho cư dân, chủ đầu tư cũng áp dụng công nghệ trong vận hành và quản lý dự án nhằm nâng cao hiệu quả và minh bạch. Hệ thống phục vụ trực tuyến Sunshine Service luôn đáp ứng nhu cầu của khách hàng 24/4.

“Tất cả công nghệ được hội tụ, mọi tiện ích đạt tới đỉnh cao, mang tới nhiều giá trị sống và tận hưởng cho người dân”, đại diện Tập đoàn Sunshine khẳng định.