Bất động sản Phát Đạt (PDR): Quý 3 lãi 114 tỷ đồng cao gấp 10 lần cùng kỳ

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã CK: PDR) đã công bố BCTC quý 3/2017 với con số lợi nhuận tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ.

Riêng quý 3/2017, thay vì chỉ có hơn 3 tỷ đồng doanh thu thì PDR thu về tới 505 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong đó có tới 499 tỷ đồng là doanh thu bán căn hộ, mặc dù giá vốn hàng bán cũng rất lớn nhưng lợi nhuận gộp vẫn đạt 187,7 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 2,3 tỷ đồng cùng kỳ 2016.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính chỉ đạt hơn 71 triệu đồng giảm sút mạnh so với con số 31,3 tỷ đồng cùng kỳ do không có cổ tức lợi nhuận được chia như trong quý 3/2016, chi phí bán hàng tăng cao gấp 3,6 lần do công ty đẩy mạnh chi phí môi giới, chi phí QLDN cũng tăng thêm hơn 3 tỷ đồng nên kết quả PDR lãi ròng đạt 114,3 tỷ đồng cao gấp hơn 10 lần con số lãi ròng trong quý 3/2016.

Với kết quả kinh doanh hết sức khả quan này nên trong quý 3 PDR cũng đã chi mạnh tay lương thưởng cho ban TGĐ công ty với số tiền lên tới hơn 2,6 tỷ đồng gấp gần 2 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, PDR đạt 1.094 tỷ đồng doanh thu thuần - cao gấp 5 lần cùng kỳ. LNST đạt 240 tỷ đồng cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ tương đương EPS đạt 1.081 đồng.

Phát Đạt đặt ra mục tiêu kinh doanh năm 2017 đầy tham vọng với doanh thu tới 2.000 tỷ đồng, lãi trước thuế 420 tỷ đồng, tăng trưởng tới 34% và 39% so với năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông hồi đầu năm. Tuy nhiên, sau 6 tháng đầu năm 2017, Phát Đạt đã mạnh dạn điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu mới lên tới 3.262 tỷ đồng, tăng 60% so với kế hoạch ban đầu và hơn gấp đôi so với thực hiện năm 2016. Đồng thời, cũng điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận trước thuế lên 525 tỷ đồng, tăng 25% so với dự định ban đầu và tăng 72% so với thực hiện năm 2016.

Như vậy với kế hoạch điều chỉnh này kết thúc 9 tháng đầu năm 2017, PDR mới hoàn thành được 33,5% kế hoạch doanh thu và 57% kế hoạch LNTT.

Tính đến 30/9/2017, PDR đang có lượng hàng tồn kho ở mức cao với 7.280 tỷ đồng chiếm tới 74% trong tổng tài sản của công ty trong đó lớn nhất là ở dự án The River City và The Everich 3.

Trên sàn niêm yết tính từ đầu năm 2017 đến nay, cổ phiếu PDR đã tăng mạnh từ vùng giá 12.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm (giá đã điều chỉnh) lên mức 32.500 đồng/cổ phiếu như hiện nay, tương ứng mức tăng 163%. Trong đó, từ cuối tháng 3, đầu tháng 4 đến nay đã liên tục xác lập đỉnh mới.

Kế hoạch trong năm 2018 của Phát Đạt sẽ thực hiện dự án cầu Thủ Thiêm 4 nối khu đô thị Thủ Thiêm và đường Nguyễn Văn Linh (quận 7). Hiện UBND TP.HCM đã cho phép Phát Đạt nghiên cứu để đầu tư xây dựng. Bù lại, Phát Đạt được trọn quyền khai thác kinh doanh các quỹ đất hoán đổi hoặc trong trường hợp Phát Đạt không được cung cấp các dự án ưng ý thì lợi nhuận trên vốn đầu tư cũng được nhà nước cam kết ở mức 10%. Với thỏa thuận này, Phát Đạt được chọn quỹ đất theo tính toán và trường hợp xấu nhất vẫn đảm bảo mức lợi nhuận 10%.

Khả năng Phát Đạt lại có thêm một siêu dự án bất động sản đã hiện hữu. Như vậy, với định hướng chiến lược nói trên, Phát Đạt đang có được quỹ đất dồi dào, đắc địa ngay trung tâm TP.HCM, sẵn sàng phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng, phát triển bền vững trong những năm tiếp theo và khẳng định thương hiệu Phát Đạt đang từng bước chiếm lĩnh vị thế quan trọng trên thị trường bất động sản Việt Nam.