Bất động sản vùng ven – Sức mua còn lớn

Thách thức luôn đi kèm cơ hội

Xét chung tình hình thị trường BĐS trong năm 2019 những biến động và khó khăn vẫn còn kéo dài sang tới quý 1/2020. Thế nhưng, khảo sát từ báo cáo tổng kết của một số doanh nghiệp BĐS lớn trên thị trường, doanh thu ghi nhận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ như Đất Xanh (năm 2019 là 5.813 tỷ đồng, 2018 đạt 4.645 tỷ đồng); Phát Đạt (năm 2019 đạt 3.400 tỷ đồng, 2018 đạt 2.147 tỷ đồng) ..., điều này chứng tỏ dù khó khăn nhưng không ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường.

Mặt khác, sự khó khăn đã phần nào thanh lọc được những doanh nghiệp yếu kém và loại bỏ những sản phẩm không chất lượng ra khỏi thị trường. Từ đây ngày càng củng cố, giữ vững thị trường nhờ nâng cao tính minh bạch.

Cũng trong năm qua, thị trường BĐS TP.HCM rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung hơn bao giờ hết, do sự siết chặt về chính sách cũng như tốc độ tăng giá của sản phẩm bất động sản quá lớn. Điều này mở ra cơ hội mới cho BĐS ven thành phố phát triển sôi động, đơn cử như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An…

Theo dữ liệu trực tuyến của batdongsan.com, mức độ quan tâm tìm kiếm bất động sản tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu tăng mạnh trong năm 2019. Trong đó, tại Long An, tỉnh dẫn đầu về lượng tìm kiếm và cũng là thị trường có nguồn hàng chào bán nhiều nhất, với mức giá đa dạng. Từ khảo sát thực tế qua một số dự án có lượng hàng được tung ra thị trường trong năm 2019 như Waterpoint (Nam Long), The Pearl Riverside, Hestia Riverside Residence, La Villa Green City…với tổng số lượng ước tính lên đến hàng ngàn sản phẩm.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2019, tại Bình Dương có gần 7.000 sản phẩm căn hộ cung ứng cho thị trường. Riêng trong giai đoạn 2019-2020 sẽ có thêm khoảng hơn 6.000 căn hộ ra mắt và mở bán (theo số liệu của Jones Land LaSalle Việt Nam).

Chia sẻ từ môi giới tại Long An cho biết, lượng sản phẩm tại các tỉnh ven thành phố chưa được tung ra thị trường còn nhiều, hầu hết sản phẩm này đều đã được xây dựng gần như hoàn thiện, pháp lý rõ ràng. Song song với lượng hàng là nhu cầu sở hữu của khách hàng rất lớn, chủ yếu đến từ TP.HCM và các tỉnh miền Tây.

Như vậy, sang năm 2020 trước sự chững lại trong quý 1/2020 do dịch bệnh Corona cũng như sự siết chặt về tín dụng, dự kiến nguồn cung sản phẩm cung ứng ra thị trường chủ yếu vẫn đến từ các tỉnh vùng ven.

BĐS Long An – Sức mua còn lớn

Dù không phải là thị trường duy nhất thuộc vùng ven TP.HCM được giới đầu tư quan tâm, nhưng Long An vẫn là một trong những thị trường tiềm năng cho BĐS.

Tại hội thảo "Cơ cấu đầu tư BĐS vùng lân cận TP.HCM 2020", ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Phó giám đốc, Trưởng bộ phận tiếp thị dự án nhà ở CBRE Việt Nam cho biết, trong 3-5 năm qua, giá nhà đất tại tất cả các phân khúc khu vực TP.HCM đã tăng lên vượt xa so với thu nhập của người lao động. Do đó, tìm kiếm đất vùng ven là nhu cầu tất yếu.

Đảo quanh thị trường tại Long An, khá nhiều dự án được hình thành, tuy nhiên các dự án hiện đang tập trung chủ yếu ở Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc…Tính chung tỉnh Long An có 15 đơn vị hành chính gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện. Như vậy, quỹ đất tại đây còn rất lớn và nhiều tiềm năng còn bỏ ngỏ.

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong đầu tư các dự án lớn ở nhiều phân khúc khác nhau, Trần Anh Group hiện là chủ đầu tư có nhiều dự án nhất tại tỉnh Long An. Ngoài Đức Hòa, Bến Lức thì Trần Anh Group đang sở hữu dự án nổi bật tại TP.Tân An với quy mô 20 ha La Villa Green City.

La Villa Green City - Một trong những dự án sẽ tiếp tục cung cấp số lượng lớn sản phẩm cho thị trường BĐS vùng ven trong năm 2020

Theo chia sẻ từ Trần Anh Group, dự án đã được xây dựng hoàn thiện, trong thời gian tới sẽ cung ứng ra thị trường gần 800 sản phẩm biệt thự, nhà phố. Được biết, đây là dự án sở hữu vị trí đắc địa, tọa lạc trên mặt tiền đường Hùng Vương nối dài, một mặt giáp sông Vàm Cỏ Tây, mang lại không gian lý tưởng cho người sở hữu.

Cũng theo đại diện Trần Anh Group, so với Bình Dương, Đồng Nai, Long An có nhịp phát triển chậm hơn nhưng không vì thế mà mất đi nhu cầu sở hữu BĐS. Từ kinh nghiệm bán hàng thực tế, Trần Anh Group ghi nhận sức mua còn rất lớn tại khu vực này.