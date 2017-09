Bắt được tử tù Thọ "sứt" khi đi cùng bạn gái ở Hải Dương

Liên quan đến vụ việc 2 tử tù trốn khỏi trại giam T16 của Bộ Công an, chiều 16/9 trao đổi với chúng tôi Đại tá Bùi Ngọc Phi, Giám đốc công an tỉnh Hải Dương cho biết bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an tỉnh Hải Dương kết hợp với Bộ công an đã bắt được đối tượng Lê Văn Thọ khi đang đi cùng bạn gái trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Hiện, Cơ quan công an đang di lý đối tượng Thọ "sứt" về trụ sở, đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Tình.

Đối tượng Lê Văn Thọ.

Trước đó, rạng sáng 11/9, hai tử tù đã bất ngờ trốn thoát khỏi phòng biệt giam của Trại giam T16 - Bộ Công an.

Trong quá trình chạy trốn, Tình và Thọ đã điều xe Dream màu nâu, BKS: 29X6- 2817, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang. Một lãnh đạo Công an xã Yên Trung cho hay, việc các đối tượng có xe máy để chạy trốn là do sau khi thoát khỏi trại giam, Thọ và Tình đã về nhà người thân của Tình tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất để mượn xe máy.