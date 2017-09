Bắt giữ vụ sang chiết hàng nghìn lít dầu ăn Tường An giả

Ngày 28-9, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết, lúc 3h sáng 27-9, tại nhà số 10 đường Phùng Khắc Khoan, thuộc phường Hưng Dũng, TP Vinh, Đội Cảnh sát môi trường Công an TP Vinh đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Quốc Tuấn (45 tuổi) trú tại phường Quán Bàu (TP Vinh) đang có hành vi sang chiết đóng can số lượng lớn dầu ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ sang các vỏ can dầu Tường An.

Đối tượng Nguyễn Quốc Tuấn bị bắt quả tang sang chiết đóng can số lượng lớn dầu ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Can nhựa loại 20 có nhãn mác Tường An được mua về sang chiết dầu ăn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện có 5 tẹc chứa dầu ăn mỗi téc 1.000 lít, trong đó đã san sang 121 can nhãn hiệu Tường An mỗi can 25 lít và 30 vỏ can dầu Tường An.

Lực lượng cảnh sát môi trường Công an TP Vinh đã lập biên bản thu giữ 5.100 lít dầu ăn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đã đóng sang can dầu ăn nhãn Tường An.

Toàn bộ dầu ăn không rõ nguồn gốc được đưa về Công an TP Vinh để điều tra, xử lý.

Theo lời khai ban đầu, mỗi ngày Nguyễn Quốc Tuấn đã cung ứng ra thị trường 500 lít dầu ăn cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố Vinh và các vùng phụ cận và ra các tỉnh khác.

Số dầu ăn này đã được Nguyễn Quốc Tuấn mua trôi nổi trên địa bàn thị xã Cửa Lò về đóng sang can có nhãn mác dầu Tường An để bán ra thị trường kiếm lời. Hiện vụ việc đang được công an TP Vinh hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.