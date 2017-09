Bật mí cuộc sống đời thường “đầy bí ẩn” của tỷ phú giàu thứ 2 thế giới

Ngày 31/8 theo giờ Việt nam, Amancio Ortega, người đồng sáng lập hãng bán lẻ Inditex, công ty mẹ của hãng thời trang Zara đã trở thành người giàu nhất hành tinh sau khi cổ phiếu của Inditex tăng giá hơn 1%.

Đây là lần thứ tư ông Ortega trở thành người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, ông cũng để mất vị trí đó chỉ trong vòng một ngày hoặc thậm chí vài giờ.

Hiện tại, khối tài sản của ông Ortega được Forbes định giá khoảng 85 tỷ USD - cao hơn người đứng ở vị trí giàu nhất thế giới trước đó là tỷ phú Bill Gates khoảng 100 triệu USD.

Những ngày gần đây, Amancio Ortega là cái tên liên tục được nhắc tới, vì nhiều lần vượt lên trên Bill Gates trong bảng xếp hạng người giàu của Forbes.

Mặc dù là người nổi tiếng về sự giàu có nhưng thông tin về vị tỷ phú này dường như rất hiếm. Đến năm 2001, tấm ảnh đầu tiên về ông trùm thời trang này mới được đăng lên mặt báo, tiết lộ những gì mà người đàn ông quyền lực này đã phải trải qua.

Làm giàu từ hai bàn tay trắng

Amancio Ortega Gaona sinh năm 1936 tại ngôi làng Busdongo de Arbas thuộc tỉnh Leon, Tây Ban Nha. Ngay từ khi còn nhỏ, Ortega trở thành chân sai vặt tại một cửa hàng dệt may và tạp hóa nhỏ mang tên La Maja ở thành phố cảng Coruna.

Lúc đó, Ortega gần như chưa biết gì về may mặc hay quần áo và ông cũng chẳng quan tâm gì đến nó mà chỉ nghĩ đơn giảm là đi làm để kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ.

Mọi việc chỉ thay đổi khi anh trai của Ortega lấy con gái của người chủ cửa hàng, còn Amancio đem lòng yêu mến cô thợ may Rosalia Mera.

Sự nghiệp của ông bắt đầu từ khi thành lập công ty thời trang Zara năm 1975.

Vào năm 1963, anh em nhà Ortega cùng kinh doanh bằng cách sản xuất mặt hàng áo choàng tắm giá bình dân. Những nỗ lực mở rộng kinh doanh được Ortega được thực hiện từ năm 1968 sau khi ông đến thăm một hội chợ hàng dệt may ở Paris.

Hành trình trở thành tỷ phú thế giới

Đầu những năm 1970, với sự trợ giúp của chị dâu và vợ, Amancio Ortega đã có một xưởng may tư nhân nhỏ, nhận may quần áo theo đơn đặt hàng và sản xuất quần áo may sẵn. Đến năm 1975, ông đã có vài trăm nhân viên và quyết định mở cửa hiệu Zara đầu tiên.

Ngày nay, công ty của ông đã có hơn 6.600 cửa hàng trên thế giới.

Ngày nay, công ty của ông đã có hơn 6.600 cửa hàng trên thế giới.

Ông luôn tự kiểm tra tất cả các khâu, công đoạn thiết kế, sản xuất và bán hàng. Nhờ đó, ông có thể loại bỏ các chi phí trung gian khác, giảm giá thành sản phẩm. Doanh số bán hàng của hãng lên tới trên 4 tỉ euro, tương đương gần 5 tỉ USD một năm.

Năm 2011, Ortega vươn lên trở thành người giàu thứ 7 thế giới theo bình chọn của tạp chí Forbes. Thời điểm đó, ước tính tổng tài sản của ông khoảng 22 tỷ euro (tương đương 31 tỷ USD).

Ông không xuất hiện trước công chúng, không trả lời phỏng vấn, không lên truyền hình, không quảng cáo hay marketing rầm rộ nhưng vẫn luôn đề cao hình thức quảng cáo truyền miệng.

Ông đã xây dựng được hàng triệu khách hàng trung thành và hài lòng với các sản phẩm của Inditex. Ngày nay, công ty của ông đã có hơn 6.600 cửa hàng trên thế giới.

Trải qua 2 đời vợ và có 3 người con

Rosalia Mera là người vợ đầu tiên và cũng là người giúp ông Ortega thành lập ra chuỗi cửa hàng Zara trên toàn thế giới.

Mera đã sinh hạ cho ông một cô con gái là Sandra và một cậu con trai Marcos. Tuy nhiên, Marcos là một trong những nỗi khổ tâm lớn nhất của vị tỷ phú vì từ khi sinh ra anh đã bị ngớ ngẩn.

Hiện tỷ phú giàu thứ 2 thế giới đang sống cùng vợ hai trong một căn hộ chung cư khá kín đáo ở La Coruña, Tây Ban Nha

Vào năm 1983, Ortega có quan hệ tình cảm với một nhân viên tên Flora Perez Marcote và sinh hạ được một cô con gái nữa tên là Marta. Năm 1986, ông ly dị với người vợ đầu, nhưng 20 năm sau đó mới cưới Flora.

Tháng 8/2013, bà Mera đã qua đời. Trước khi mất, bà là cổ đông lớn thứ nhì của Inditex, sở hữu khối tài sản khoảng 5,2 tỷ USD.

Nổi tiếng là người giản dị

Tuy là người giàu có nhưng Amancio Ortega lại rất giản dị. Hai vợ chồng ông vẫn sống trong một căn hộ chung cư khiêm nhường ở Tây Ban Nha. Ngày nào ông cũng uống tại một quán cà phê. Chiếc xe ông dùng là một chiếc Audi A8 không quá đắt tiền.

Ông cũng là người có phong cách quản lý bản thân khá độc đáo. Kể cả khi Zara lớn mạnh thành Inditex, Ortega cũng "chưa bao giờ có phòng riêng, máy tính, bàn làm việc riêng.

Tỷ phú ăn mặc cũng rất giản dị. Phong cách thường thấy của ông là áo khoác xanh, sơ mi trắng và quần xám. Nhưng chẳng cái nào là hàng Zara.

Kể cả khi Zara lớn mạnh thành Inditex, Ortega cũng chưa bao giờ có phòng riêng, máy tính, bàn làm việc riêng. Ông thích ngồi cùng đồng nghiệp trong một căn phòng thiết kế để điều hành công việc trực tiếp.

Ortega là người làm việc không biết mệt mỏi. Ông từng có 25 năm không nghỉ đi du lịch. Và dù đã rời ghế Chủ tịch Inditex năm 2011, Ortega vẫn đến văn phòng mỗi ngày để ăn trưa với nhân viên.