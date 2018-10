Bắt tay Skillsoft, Shark Thuỷ dồn lực cho “cuộc chơi” đào tạo nhân sự thời đại kỹ thuật số

Sau thành công vang dội với chiến lược "Mượn- Giành-Dẫn" và đưa chuỗi trung tâm Tiếng anh dành cho trẻ em Apax English lên vị trí số 1 tại Việt Nam, Shark Thuỷ (Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ-Chủ tịch HĐQT Egroup) lại đang dồn lực cho "cuộc chơi" mới: Đào tạo nhân sự thời đại kỹ thuật số.



Cũng giống như chiến lược đã thành công với Apax English, lần này, Shark Thuỷ đã quyết định bắt tay với tập đoàn eLearning số 1 thế giới Skillsoft để xây dựng mảng Đào tạo nhân sự thời đại kỹ thuật số. Mảng đào tạo này sẽ do Nexedu-một công ty thành viên của Egroup thực hiện.

Trong buổi hội thảo "How prepared is your organization for digital transformation?" tổ chức tại Hà Nội sáng nay, hơn 60 CEO, Giám đốc nhân sự, giám đốc đào tạo của các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đối với chương trình mà Nexedu đang thực hiện.

Theo những báo cáo mới nhất của tổ chức Diễn đàn kinh tế thế giới, cùng với sự phát triển vũ bão của công nghệ, những ưu tiên về kỹ năng đối với người lao động sẽ thay đổi đáng kể tới 2020. Khi những trí tuệ nhân tạo (AI), vạn vật kết nối (IoT) hay Dữ liệu lớn (Big Data) đang dần phổ biến trong các mô hình, dạng thức kinh doanh, doanh nghiệp và các tổ chức cần bắt đầu tập trung vào khía cạnh con người của cuộc cách mạng số.

Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy, hầu hết các bộ máy nhân sự đều chưa được chuẩn bị đầy đủ cho cuộc cách mạng 4.0 và điều đáng nói là cả doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của đào tạo nhân sự thời đại 4.0 hay doanh nghiệp chỉ mới cảm thấy quan tâm thì đều chung "bế tắc": Ai sẽ đào tạo cho nhân viên của mình khi mà ở Việt Nam, cuộc cách mạng số vẫn còn đang khá xa lạ.

Đại diện tập đoàn Skillsoft và Nexedu chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo

Tại buổi hội thảo, Đại diện từ Skillsoft, ông Mike Wells là chuyên gia tư vấn cao cấp tại Sydney, Australia của tập đoàn eLearning số 1 thế giới Skillsoft, với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp đa quốc gia, đã chia sẻ những kinh nghiệm, những câu chuyện của mình xoay quanh việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Những chương tình đào tạo đã từng được áp dụng thành công cho những tập đoàn lớn như HP, Qantas, Telstra,,…nay sẽ được áp dụng cho những doanh nghiệp Việt Nam, với những tùy biến cho phù hợp với văn hóa doanh nghiệp cũng như yêu cầu của tổ chức.

Còn theo ông Lê Quang Vinh – CEO của NexEdu, nhờ chiến lược "Mượn- Giành- Dẫn" của công ty mẹ Egroup, hiện tại Nexedu đã sở hữu một ngân hàng khoá học đồ sộ lên đến hơn 2.500 khoá được chuyển giao từ Skillsoft. Nexedu đã tiến hành Việt hoá và thiết kế cho những vị trí việc làm khác nhau của thị trường lao động Việt Nam. Những khoá học được "đóng gói" cẩn thận thành những bộ kỹ năng cần thiết cho người lao động từ khi bắt đầu là một nhân viên, cho đến khi trở thành một lãnh lạo cấp cao. Các bài học được thiết kế theo tiêu chuẩn eLearning hàng đầu thế giới, với nhiều định dạng như: video có người dẫn, animation clips, các tình huống, phỏng vấn hoặc đối thoại chuyên gia,… giúp người học nắm bắt được nội dung kiến thức một cách dễ dàng, tự nhiên. Hơn thế nữa, hệ thống quản lý học tập LMS (Learning Management System) còn giúp người quản lý đào tạo của một tổ chức đánh giá quá trình học tập của cả cá nhân, từng phòng ban hoặc quy mô toàn bộ công ty. Giải pháp eLearning NexEdu – Skillsoft chính là một gợi ý cho bài toán đào tạo những bộ máy nhân sự lên tới hàng nghìn, chục nghìn người của doanh nghiệp lớn.