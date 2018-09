Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang

Theo đó, các đại biểu đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Anh Thư.



Ông Trần Anh Thư, sinh ngày 19/1/1967 tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Khoa học Đất.

Trước khi được bầu là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ông Trần Anh Thư là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang.

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã thông qua Quyết nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Lên, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Văn Lên đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang điều động đến nhận nhiệm vụ tại Đài Phát thanh-Truyền hình An Giang và giữ chức Quyền Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình An Giang; đồng thời bầu bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.