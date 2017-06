BĐS Điện lực miền Trung chính thức gia nhập sàn HOSE, ông Nguyễn Kháng Chiến tiếp tục thâu tóm quỹ đất Đà Nẵng

Tại thời điểm niêm yết, Công ty có 27.903 cổ đông trong đó có 3 cổ đông pháp nhân nắm giữ 60,17% tổng vốn điều lệ của Công ty. Gần 40% vốn của Công ty do 27.900 cổ đông cá nhân nắm giữ. Theo đó, Công ty TNHH Lemony Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển và Xây dựng Việt Trung và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đoàn Linh Gia với sở hữu mỗi công ty là 5,2 triệu cổ phiếu, tương đương 20,06%. Đây cũng là 3 cổ đông tổ chức của Công ty, lượng cổ phần còn lại nằm trong tay 27.900 cổ đông cá nhân (tương đương 39,83%).

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung (Land Central) được thành lập ngày 29/11/2007 bởi 4 cổ đông sáng lập là: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hoà, với số vốn thực góp là 209 tỉ đồng.

Ngày 16/11/2016, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, Ông Nguyễn Kháng Chiến đã được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung. Được biết, ông Chiến đang còn là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam (PPCAT).

Có tới 9 công ty thành viên trực thuộc PPC An Thịnh Việt Nam, và 2 công ty liên kết. Trong đó có PPC An Thịnh Đà Nẵng là chủ dự án Ánh Dương - Soleil Đà Nẵng. Điều bất ngờ đó là PPC An Thịnh Đà Nẵng thành lập hồi tháng 9 năm 2014 có vốn điều lệ 200 tỉ đồng, cũng do ông Nguyễn Kháng Chiến làm chủ tịch HĐQT. Ngoài ra, ông Nguyễn Kháng Chiến còn đang là chủ hàng loạt công ty khác. Các công ty này đều đã và đang là đơn vị kinh doanh nhiều khu công nghiệp và sân golf trên khắp cả nước.

Là một doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cho thuê căn hộ, LEC được biết đến nhiều nhất tại thành phố Đà Nẵng, với 2 dự án gồm Khu dân cư Phú Lộc An và Khu phức hợp EVN-Land Central Đà Nẵng. Hai dự án được Công ty xây dựng năm 2014 đến nay và phân phối trực tiếp các sản phẩm này ra thị trường. Đây cũng nguồn thu, đóng góp chính vào kết quả kinh doanh của LEC trong 2 năm gần đây và trở thành nền tảng cho kế hoạch tham vọng từ năm 2017.

Theo báo cáo của LEC, khu căn hộ Harmony Tower cao 16 tầng với 124 căn hộ được bán gần 75%, đem lại doanh thu trong 2 năm 2015 và 2016 hơn 85 tỷ đồng. Trong khi phần đất nền tại dự án Khu dân cư Phú Lộc An đã được bán toàn bộ đem về khoảng 25 tỷ đồng.

Mặc dù tổng doanh thu năm 2016 của LEC giảm nhẹ so với năm 2015 do tiến độ bán căn hộ chung cư Harmony Tower giảm nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2016 lại đạt hơn 16 tỷ đồng, tăng 17,6% so với năm 2015. Điều này có được nhờ chiến lược đa dạng hóa doanh thu, tập trung vào một số lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và cắt giảm mạnh chi phí. Ngoài lĩnh vực cốt lõi là BĐS, Công ty cũng ghi nhận doanh thu hơn 13 tỷ đồng từ hoạt động tư vấn giám sát và tư vấn bán bất động sản trong năm 2016.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 mới đây, LEC đã được thông qua kế hoạch kinh doanh cho 3 năm tới tăng đột biến so với kết quả đạt được của năm 2016. Trong đó, mức doanh thu dự kiến đạt hơn 853 tỷ đồng vào năm 2017, gấp 14 lần so với thực hiện năm 2016 và tăng lên gần 1.500 tỷ vào năm 2019. Trong khi đó, lợi nhuận dự kiến đạt 124 tỷ vào năm 2017 sẽ tăng lên gần 216 tỷ sau đó 2 năm.

Chiến lược phát triển dài hạn của LEC sẽ tập trung vào hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh khách sạn, xây lắp công nghiệp và cho thuê căn hộ. Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Công ty chủ yếu tập trung vào dự án căn hộ chung cư cao cấp. Theo kế hoạch, giai đoạn 2 của Dự án Khu phức hợp EVN-Land Central Đà Nẵng (Harmony Tower) với khối chung cư cao cấp khoảng 216-250 căn hộ dự kiến triển khai xây dựng vào năm 2017 và đưa vào khai thác từ năm 2019.

LEC cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 261 tỷ đồng lên gần gần 705 tỷ đồng nhằm thực hiện hoạt động M&A mở rộng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. LEC đang xúc tiến các hoạt động thương thảo với các đối tác, các hợp đồng kinh doanh sẽ được ký kết ngay sau khi hoàn thành việc thương thảo và được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Bên cạnh đó, Công ty cũng dự định sẽ thực hiện các chiến lược M&A đối với các công ty có quỹ đất tại Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Dự kiến sau khi mua lại được các dự án này, LEC sẽ có quỹ đất để gia tăng giá trị, đầu tư phát triển cho giai đoạn 2018 - 2020 của Công ty. Với chiến lược hoạt động như vậy, doanh thu sẽ không chỉ giới hạn tại thị trường Đà Nẵng mà sẽ đến từ cả thị trường phía Bắc, do đó tăng tính đa dạng sản phẩm.

Đăng Khải

Theo Trí thức trẻ