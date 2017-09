BĐS trung tâm “view” sông – bất chấp mọi biến động của thị trường

Thị trường sôi động với BĐS trung tâm

Là phân khúc BĐS giữ ngôi vương trên thị trường, nên những dự án được triển khai tại khu vực trung tâm của các thành phố lớn nghiễm nhiên thụ hưởng nhiều lợi điểm vượt trội so với các phân khúc khác. Tiêu biểu như: (1) Kết nối hạ tầng và tiện ích thuận tiện, đáp ứng được mọi nhu cầu an cư; (2) Khả năng thương mại hấp dẫn, dễ dàng khai thác kinh doanh hoặc cho thuê để đem lại nguồn thu trước mắt cho chủ sở hữu; (3) Là kênh trú ẩn an toàn và có tính thanh khoản cao, vì sự khan hiếm về quỹ đất luôn đẩy giá trị tài sản gia tăng dù ở đỉnh cao hay đáy vực của thị trường; (4) Mua được loại tài sản này, ngoài việc chứng tỏ đẳng cấp, tiềm lực tài chính vững mạnh, thì còn giúp gia tăng vị thế, dễ tiếp cận các cơ hội hợp tác, phát triển toàn diện cho chủ sở hữu.

Đặc biệt là tại TP.HCM, đô thị gánh vác chức năng thương mại lớn nhất của cả nước, là điểm đến thu hút đầu tư của khu vực và thế giới trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Nên hàng loạt hội sở, văn phòng của các tập đoàn công ty lớn đều tề tựu ở khu vực trung tâm. Dẫn đến giá trị BĐS thuộc các quận 1, 3, 4, 5 ngày càng đắt đỏ, khiến mọi mét vuông đất đều được ví với vàng hoặc kim cương. Và ở bất kỳ thời điểm nào, cứ dự án trung tâm ra mắt thì luôn tạo thành điểm nóng và được thị trường hấp thụ nhanh chóng.

Dễ nhận thấy nhất chính là sự lột xác của quận 4, non mười năm trước còn là ốc đảo bị cô lập thì nay đã vươn mình với hàng loạt công trình và dự án đẳng cấp san sát cạnh nhau. Nhờ vị trí trung tâm, kết nối 3 đô thị hàng đầu là Quận 1, Phú Mỹ Hưng và Thủ Thiêm mà giá trị BĐS tại đây gia tăng chóng mặt, đồng thời cũng dần vẽ nên một khung cảnh tráng lệ bên bờ sông Sài Gòn.

Thời của BĐS ven sông, Sài Gòn được so sánh với Thượng Hải

Mặc dù ưu tiên vị trí trung tâm, song tiêu chuẩn chọn nhà để an cư dường như lại đang có sự đổi ngôi. Trước những cảnh báo về môi trường bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm và khí thải, người mua nhà không chỉ chú trọng đến giá trị gia tăng của tài sản mà còn quan tâm đến các tiêu chuẩn tự nhiên, như gần công viên cây xanh, sông hồ ngay cạnh nhà, nhằm đem lại cuộc sống cân bằng và bền vững trong tương lai. Vì thế, các tiêu chí mang hơi thở của thiên nhiên như “gần sông” đang được thăng hạng và trở nên quan trọng trong việc thẩm định giá trị của BĐS.

Theo tiến trình quy hoạch TP.HCM giống với mô hình của nhiều thành phố phát triển bậc nhất trên thế giới. Sông Sài Gòn đang được xem là huyết mạch của sự thịnh vượng, kéo theo hàng loạt dự án cao cấp hạng sang được triển khai hai bên bờ. Người muốn mua nhà thì tin tưởng loại hình BĐS này là xu hướng an cư, các chủ đầu tư lấy các yếu tố sinh thái làm tâm điểm phát triển để thu hút khách hàng.

Quận 4 với địa thế độc đáo, ba mặt được bao bọc hoàn toàn bởi sông nước và kênh rạch cũng đóng góp một tỷ lệ không nhỏ cho thị phần đầy hấp dẫn này. Nhiều chuyên gia nhận định, đất ở quận 4 hiện nay đều đã biến thành vàng ròng. Điển hình nhất có thể kể đến tuyến đường Bến Vân Đồn, dài chưa đến 3km dọc kênh Bến Nghé nhưng mọc lên hơn chục dự án cao tầng, giá căn hộ đạt ngưỡng 50-70 triệu đồng/m2 và tiếp tục gia tăng không có xu hướng quay đầu.

Song xét về biên độ tăng trưởng thì phải kể đến đại lộ Nguyễn Tất Thành kéo dài 2km xuyên suốt địa phận phía Đông quận, liên thông với quận 1 và khu Nam Sài Gòn. Bắt đầu từ việc mở rộng lộ giới lên 37 đến 41m, tới việc chuẩn bị di dời cảng Khánh Hội, tạo tiền đề phát triển cho khu đô thị hiện đại có quy mô hàng chục ha dọc chiều dài bờ sông khoảng 1.800m, vùng với đề án xây dựng cầu Thủ Thiêm 3 và mở rộng, nâng cấp đường Tôn ,… chính là đòn bẩy gia tăng giá trị cho BĐS dọc tuyến đường này.

Hiện nay, tìm mua được một căn hộ cao cấp tiện nghi, đồng thời sở hữu 3 tiêu chuẩn “cận thị - cận giang - cận lộ” với tầm giá trên 2 tỷ đồng tại trục đường này không phải là điều đơn giản. Càng về sau, giá bán của các dự án càng đắt đỏ và vượt ngoài khả năng rất nhiều gia đình.

