"Bên trong" dự án có casino vốn hơn 2 tỷ USD của KN Cam Ranh có gì?

Cùng việc điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư của dự án từ 3.900 tỷ đồng lên tới 46.371 tỷ đồng, tương đương 2,06 tỷ USD để có thể kinh doanh casino, hàng loạt hạng mục, sản phẩm mới cũng được mở ra tại Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise (theo tên dự án được đề nghị điều chỉnh).

Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise, trước đó là Dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng The Lotus Cam Ranh của Công ty TNHH KN Cam Ranh (Khánh Hòa). Theo văn bản giải trình về việc điều chỉnh tăng tổng vốn (tăng hơn 42 nghìn tỷ đồng) của KN Cam Ranh, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư dẫn lại, cho biết, do chủ trương bổ sung chức năng kinh doanh casino và hướng đến xây dựng một tổ hợp khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp cao cấp như mô hình dự án Sentosa - Singapore, nên cơ cấu và tiêu chuẩn đầu tư các hạng mục công trình đã có sự thay đổi lớn so với tính toán ban đầu.

Cụ thể, với tổng mức đầu tư ban đầu là 3.900 tỷ đồng, công ty dự kiến chỉ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các hạng mục biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ, khu phố thương mại, cùng một số công trình cơ bản (3 khách sạn) với tiêu chuẩn đầu tư ở mức trung bình.

Tuy nhiên, khi xây dựng dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí theo đẳng cấp quốc tế, công ty đã nâng cấp cụm khách sạn từ 3-5 sao lên thành 4-6 sao với tổng số 12 khách sạn (tiêu chuẩn Las Vegas); hoàn thiện toàn bộ gồm cả trang trí nội thất các biệt thự nghỉ dưỡng theo phong cách kiến trúc đặc trưng của các nước ven biển Địa Trung Hải…

Xây dựng một số hạng mục mới như khu công viên chuyên đề, công viên nước, thủy cung Sea life Aquarium, khu biểu diễn nhạc nước với hơn 21ha, các công trình tiện ích công cộng (bệnh viện, viện bảo tàng, vườn thượng uyển, khu thể thao phức hợp)… Khu Câu lạc bộ bãi biển, khu bến đỗ du thuyền theo phong cách Monaco, khu tổ hợp chiếu phim và giải trí đa năng…

Theo đó, cơ cấu vốn đầu tư cụ thể của các hạng mục chính, gồm, (1), Khách sạn 5 sao, casino theo tiêu chuẩn quốc tế với một khu hội nghị trung tâm, thiết bị phục vụ casino: diện tích khu đất: 16,17ha, số phòng 1.450 phòng. Diện tích đất xây dựng là 101.800 m2 (bao gồm casino) với tổng diện tích sàn xây dựng 229.440 m2. Sàn xây dựng khu hội nghị và khu dự tiệc: 90.440m2. Tổng số nhân viên 2.000 người. Thời gian xây dựng dự kiến 2-3 năm.

Thiết bị, máy móc, hệ thống kiểm tra an ninh phục vụ cho 200 bàn chia bài và 2.000 máy trò chơi 24/7. Chi phí đầu tư là 11.500 tỷ đồng (tương đương 505 triệu USD), suất đầu tư là 300.000 USD/phòng (tương đương suất đầu tư khách sạn 5 sao tiêu chuẩn Las Vegas).

(2), Cụm tổ hợp khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng bao gồm 11 khách sạn 4 sao đến 5 sao, 17.500 căn hộ nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao và 4.300 căn hộ nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 4 sao. Diện tích khu đất 93 ha. Số phòng khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng 22.100 phòng. Tổng số nhân viên phục vụ 5.000 người.

Thời gian xây dựng dự kiến 4-5 năm. Tổng chi phí đầu tư khoảng 20.500 tỷ đồng (tương đương 900 triệu USD) suất đầu tư 41.000 USD/phòng (tương đương suất đầu tư khách sạn 4 sao tiêu chuẩn quốc tế).

(3), Sân golf 27 lỗ cùng hệ thống sân tập, nhà câu lạc bộ, nhà điều hành golf tiêu chuẩn Mỹ. Diện tích khu đất 90 ha. Tổng số nhân viên 400 người. Thời điểm hiện tại hạng mục này đã hoàn thành xây dựng. Tổng chi phí đầu tư khoảng 600 tỷ đồng (tương đương 26 triệu USD).

(4), Khu công viên nước, Thủy cung Sea life Aquarium, có diện tích khu đất 22,5 ha. Tổng số nhân viên 400 người. Thời gian xây dựng dự kiến 2 năm. Tổng chi phí đầu tư khoảng 892 tỷ đồng (tương đương 40 triệu USD).

(5), Khu câu lạc bộ bãi biển, khu Bến đỗ du thuyền Monaco và biểu diễn nhạc nước, có diện tích khu đất là 12,1 ha. Tổng số nhân viên 500 người và thời gian xây dựng dự kiến 2 năm. Tổng chi phí đầu tư khoảng 500 tỷ đồng (tương đương 21,7 triệu USD).

(6), Tổ hợp Spa Villas Resort tiêu chuẩn từ 4-6 sao, diện tích khu đất 10,6 ha. Tổng số nhân viên 500 người và thời gian xây dựng dự kiến 3 năm. Tổng chi phí đầu tư khoảng 753 tỷ đồng (tương đương 34 triệu USD).

(7), Khu tổ hợp chiếu phim và giải trí, khu nhà phố thương mại và ẩm thực đa văn hóa cao cấp, diện tích khu đất 120 ha. Tổng số nhân viên 1.200 người, thời gian xây dựng dự kiến 3 năm. Tổng chi phí đầu tư khoảng 635 tỷ đồng (tương đương 28 triệu USD).

Và (8), là hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu, các hạng mục phục vụ chung và tiền sử dụng đất: hệ thống giao thông, thoát nước, cấp nước, hệ thống điện, chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc… Ngoài ra công ty còn đầu tư thêm các khu vườn nhiệt đới, đường đi dạo, bãi xe, cây xanh…

Thời gian xây dựng dự kiến 5 năm, với tổng chi phí đầu tư khoảng 11.350 tỷ đồng (tương đương 500 triệu USD).

Trong báo cáo thẩm định của mình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định về việc hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư tối thiểu (50% tổng vốn đầu tư của dự án đã đăng ký tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư) trước khi xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino cho công ty theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh casino.