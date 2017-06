Bí mật trong xe tải trên đường dẫn vào cao tốc Trung Lương

Ngày 8-6, Phòng CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao đối tượng Nguyễn Duy Phương (SN 1987, ngụ xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) cùng xe tải BKS 54N-6418 cho Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để điều tra làm rõ hành vi buôn lậu.

CSGT kiểm tra xe tải phát hiện máy lạnh nhập lậu

Khoảng 2 giờ cùng ngày, Tổ CSGT thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang tuần tra kiểm soát trên tỉnh lộ 878 ( đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương) thuộc địa bàn huyện Châu Thành, phát hiện tài xế Phương điều khiển xe tải BKS 54N-6418 từ hướng miền Tây về TP HCM có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Số máy lạnh nhập lậu bị tạm giữ

Lúc đầu tài xế nói chở hàng hóa nông sản nhưng khi CSGT yêu cầu mở thùng xe kiểm tra thì phát hiện 226 cục nóng và 203 cục lạnh của máy lạnh. Tài xế khai số hàng hóa này nhập lậu từ nước ngoài đang trên đường đưa về TP HCM tiêu thụ thì bị bắt.

