Bị Steve Jobs sa thải 5 lần và đối xử tồi tệ nhưng người phụ nữ này vẫn thích làm việc cùng ông, lí do của bà khiến nhiều người ngỡ ngàng

Andy Cunningham, cựu nhân viên của Aplle thời kì đầu phát triển máy Mac, đã có một buổi phỏng vấn chia sẻ với Business Insider về khoảng thời gian bà làm việc với Steve Jobs. Hiện, bà là founder kiêm chủ tịch của Cunningham Collective – một công ty chuyên tư vấn marketing, đồng thời bà cũng là tác giả của cuốn sách “Get to Aha!: Discover your positioning DNA and dominate your competition”.

Bà cho biết, nếu nhớ không nhầm thì Steve Jobs đã sa thải bà khoảng 5 lần.

Lần đầu tiên, khi bị Steve Jobs sa thải, Cunningham thực sự rất sốc và bị tổn thương nặng nề, bà nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng bà làm việc với cha đẻ của Apple. Jobs cho gọi bà vào văn phòng làm việc, khi vào phòng bà mới biết là ông ấy đang họp với CFO (Chief Financial Officer – Giám đốc tài chính) của công ty, và rồi Jobs nhìn bà và nói thẳng: “Tôi sẽ cắt hợp đồng làm việc với bạn vì bạn làm việc quá tệ, bạn sẽ bị sa thải ngay bây giờ”.

Lúc đó, Cunningham rất tức giận, hơn nữa khi ấy bà cũng còn rất trẻ nên vẫn còn bồng bột và non nớt. Tuy thời điểm đó, cô gái trẻ có tâm trạng cực kì tồi tệ nhưng không bật khóc, cũng chẳng biết nên làm gì, vậy nên đã đáp lời Jobs rằng: “Được rồi, chắc ông biết ông đang nợ tôi 35.000 USD chứ”. Cunningham chưa kịp nói hết câu thì Jobs đã bỏ ra ngoài, vừa đi vừa nói rằng: “Tôi sẽ không trả tiền cho bạn vì nó không xứng với kết quả công việc mà bạn đã làm cho công ty”.

Nghe xong câu nói, cô gái trẻ gần như “đứng hình”, rồi sau đó quyết định đi khỏi công ty và tìm ngay đến một người bạn là Regis McKenna để xin lời khuyên. Lúc này Regis đã nói với Cunningham rằng: “Nếu cậu muốn được Steve Jobs trả lường thì cậu phải nắm được yếu điểm của ông ấy và tận dụng nó”.

Nhưng cô gái trẻ tội nghiệp chỉ có thể đáp lại rằng: “Nhưng khổ nỗi là mình chẳng nắm được điểm gì của Steve Jobs”. Regis tiếp lời: “Hãy tận dụng mối quan hệ của cậu với cánh báo giới doanh nghiệp”. Cô gái trẻ lúc ấy dường như lúc ấy được tiếp thêm sức mạnh nên đã thốt lên vui sướng: “A, mình hiểu rồi!”

Sau đó, Cunningham quay trở lại công ty và đến gặp Steve Jobs nhờ CFO tiết lộ vì bà đã tự mình tạo được mối quan hệ tốt với vị giám đốc này. Cô gái trẻ đã tự tin bước vào phòng họp, dù biết có một cuộc họp đang diễn ra, và nói rằng: “Steve, ông nợ tôi 35.000 USD và tôi cần số tiền đó, vì tôi có một công ty mới thành lập, nên rất cần lập biên lai và muốn ông kí cho tôi một tấm séc cho những gì mà ông nợ tôi”.

Tất nhiên, Steve Jobs vẫn quả quyết trả lời rằng: “Tôi sẽ không làm điều đó”, nhưng ngay lập tức, Cunningham đã đáp lại: “Ông phải làm điều này”. Jobs tiếp lời: “Tại sao tôi phải làm điều đó?”

Và cô gái trẻ đã trả lời tự tin rằng: “À, tôi có khoảng 30 đến 40 cuộc điện thoại mỗi tuần với các tờ báo chuyên về mảng doanh nghiệp và chúng tôi khá thân thiết trong nhiều năm nay, và tôi đã nói với họ rằng, Steve Jobs luôn mang đến những gì tốt nhất cho tôi cũng như nhân viên của công ty”. Ngay sau khi nghe xong, ông đã kí ngay cho Cunningham một tấm séc và mời bà về công ty làm việc lại.

Steve Jobs rất hay tức giận với tất cả đồng nghiệp cũng như với nhân viên trong công ty. Theo như lời Cunningham, ông ấy không có khái niệm về sự kiên nhẫn. Jobs luôn đưa ra các tiêu chí để ai cũng phải hoàn thành cho bằng được, nếu không xong trước kì hẹn, chắc chắn ông ấy sẽ nổi cơn thịnh nộ.

Cố CEO của Apple thường cố “ném” mọi thứ vào người nhân viên khi họ không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những thứ ông ấy “ném” thì cũng không ghê gớm lắm, chỉ là giấy tờ trên bàn làm việc, và sau đó liên tục la mắng nhân viên, kể cả việc không vừa ý với quần áo họ đang mặc.

Dù vậy, tất cả những việc ấy lại khiến các nhân viên của Apple và cả Angdy Cunningham ngày càng hoàn thiện bản thân hơn, nhưng có lẽ đối với một số người thì đó là sự xúc phạm nặng nề không đáng có. Riêng với Cunningham, bà cảm thấy luôn luôn biết ơn Steve Jobs, nhờ ông ấy mà bà đã có được những thành công như ngày hôm nay, bản thân bà cũng tốt hơn trước và những gì bà làm cũng tốt hơn trước kia mà không cần có ông ấy ở bên cạnh chỉ bảo.