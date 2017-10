Bí thư Nhân: 'Xây dựng không phép tăng 35% là không ổn'

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, lâu nay tại các hội nghị Thành ủy, chúng ta giành khá nhiều thời gian kiểm điểm đầu vào (những việc đã làm rồi theo kế hoạch), nhưng hiệu quả cuối cùng thì nói rất ít. Theo ông Nhân, hội nghị lần này phải kiểm điểm đầu ra, phân tích thật kỹ những cái chưa làm được.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM

Trong chín tháng đầu năm tăng trưởng kinh tế TP tăng 7,97%, cao hơn cùng kỳ năm ngoái, nhưng Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đặt câu hỏi: “nhưng yên tâm chưa? Có đạt được mục tiêu đề ra không?”.

Từ đó, ông Nhân cho rằng, so với kế hoạch đề ra trong năm phải đạt từ 8,4-8,7% thì quý IV phải tăng tới 9,5%, điều này khá là khó thực hiện. “Những tháng cuối năm phải dồn sức để đạt mục tiêu” – ông Nhân nói và cho biết hội nghị lần này sẽ kiểm điểm, thảo luận sâu từng lĩnh vực, từ giao thông đô thị, kinh tế, giáo dục đào tạo đến quốc phòng an ninh...

Lấy ví dụ trong lĩnh vực xây dựng, ông Nguyễn Thiện Nhân nêu ra một thực tế đang tồn tại là việc xây dựng không phép tăng nhanh trên địa bàn TP. Ông Nhân cho biết, theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong 9 tháng đầu năm xây dựng không phép trên địa bàn tăng 35%. Ông Nhân cho rằng, đây là con số hết sức lo lắng, như vậy bình quân có quận huyện xây dựng không phép phải lên đến 50%. “Nếu để thế này thì không ổn” – ông Nhân nói.

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng nêu ra các vụ việc mà báo chí nêu trong thời gian qua, trong đó có vụ heo bị tiêm thuốc ngủ an thần. Ông Nhân cho rằng chỉ là một vụ việc nhưng chúng ta phải rà soát lại. Đây là năm đầu tiên thí điểm Ban An toàn thực phẩm TP, năm tới phải làm mạnh, làm sâu để đạt kết quả tốt hơn.

Đối với việc xử lý kỷ luật, ông Nhân cho biết 10 năm qua Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 2.400 tổ chức Đảng cấp dưới, kết luận 1.500 tổ chức Đảng có vi phạm, xử lý kỷ luật 1.053 đảng viên.

"Trong báo cáo chung, Ủy ban Kiểm tra có báo cáo là các hoạt động kiểm tra này chưa đủ sức răn đe, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Qua hội nghị này, chúng ta phải rõ hơn, sắp tới chúng ta phải làm gì để công tác kiểm tra của Đảng được tốt hơn nữa" - ông Nhân nói.

Ông Nhân cũng đề nghị các đại biểu thảo luận dân chủ, tập trung đánh giá, phân tích những kết quả đạt được và bàn những giải pháp phát triển trong những tháng cuối năm.

Theo chương trình hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến và thông qua 3 nội dung quan trọng.

Cụ thể là, báo cáo tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội TP 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 26 ngày 26-102007 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 16 ngày 26-9-2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 25 ngày 26-10-2007 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 14 ngày 30-7-2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng.

Dự kiến, hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X sẽ diễn ra trong 1 ngày.