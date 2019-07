Bị truy đuổi, tài xế liều mạng tông thẳng vào xe CSGT chặn đường ở Gia Lai: Tạm giữ 3 nghi can

Clip: Hãi hùng tài xế đâm thẳng vào xe chuyên dụng, một CSGT văng xa chục mét

Liên quan đến vụ tài xế liều mạng tông thẳng vào xe CSGT chặn đường, hất bay chiến sĩ hàng chục mét ở Gia Lai, sáng 28/7, đại diện công an huyện Kông Chro (Gia Lai) cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ 3 nghi can để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ và Vận chuyển gỗ lậu .

3 nghi can bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, trú tại tổ 9, phường Tây Sơn, thị xã An Khê), Đinh Hbắp (SN 2004, trú tại làng Brang, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) và Phạm Minh Sang (SN 1992, trú tại tổ 1, phường Tây Sơn, thị xã An Khê).

Hiện trường vụ việc.

Theo vị này, chiều 27/7, Công an huyện Kông Chro nhận được tin báo từ người dân có một nhóm người dùng xe ô tô vận chuyển gỗ lậu từ trong rừng ra thị trấn Kông Chro.



Sau đó, Công an huyện Kông Chro tổ chức chặn các tuyến đường. Tại thời điểm này, một tổ công tác CSGT ở thị trấn Kông Chro phát hiện xe ô tô mang BKS: 60K-7065 chạy với tốc độ cao có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Lái xe Nguyễn Thanh Hùng tại cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng ga chạy thẳng về hướng thị xã An Khê khiến tổ công tác buộc phải bám đuổi theo.



Khi tới Km 13+500 trên tỉnh lộ 667 thuộc thôn 5, xã Kông Yang, xe chở gỗ lậu tông thẳng xe công vụ của Công an huyện Kông Chro khác đang phối hợp để chặn bắt xe này khiến đại úy Nguyễn Đức Nhã (thuộc đội CSGT huyện) bị thương nặng.

Tại hiện trường, 2 xe ô tô bị hư hỏng nặng. Qua kiểm tra, trên xe có 200kg gỗ cẩm lai và hương.

VTC News sẽ thông tin tiếp vụ việc.