"BIDV có thể đã chọn một ngân hàng Hàn Quốc làm nhà đầu tư chiến lược"

Nhà đầu tư chiến lược có thể là một ngân hàng từ Hàn Quốc

Tình hình về khả năng tăng được vốn điều lệ trong năm nay của nhóm ngân hàng cổ phần Nhà nước đang rất được thị trường quan tâm. Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) trong một báo cáo gần đây cho rằng BIDV có thể sẽ bán vốn cho một nhà đầu tư chiến lược từ Hàn Quốc.

Áp lực tăng vốn để đáp ứng các tiêu chuẩn Basel II đang ngày càng cấp thiết với BIDV. Kế hoạch của BIDV công bố trong ĐHCĐ năm nay là tăng vốn điều lệ thêm 28%. Trên thực tế, đây vẫn là câu chuyện tiếp diễn của năm 2017, khi hệ số CAR của BIDV chỉ cao hơn một chút so với mức yêu cầu của Thông tư 36 là 9%, là tỷ lệ thấp nhất trong hệ thống ngân hàng.



Do đó, BIDV cần khẩn trương tăng vốn để đáp ứng các tiêu chí Basel II, và việc này phụ thuộc vào khả năng thực hiện chào bán công khai hoặc riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược/tài chính. Nhiều khả năng BIDV đã chọn một ngân hàng Hàn Quốc làm nhà đầu tư chiến lược. Trong khi đó, BIDV cũng đang chạy roadshows để tìm kiếm các nhà đầu tư tài chính tiềm năng. Tuy nhiên, quá trình này mất nhiều thời gian do yêu cầu của NHNN rằng giá phát hành không thể thấp hơn giá thị trường.



Vào ngày 14 tháng 9 vừa qua, BIDV đã có thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 10 năm 2018. VDSC kỳ vọng việc lấy ý kiến này có liên quan đến việc chào bán công khai hoặc riêng lẻ cổ phiếu của BIDV cho các nhà đầu tư chiến lược/tài chính.

Việc tăng vốn, nếu thành công, sẽ gỡ bỏ nút thắt hiện tại đối với tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận của ngân hàng. Ngoài ra, giá mục tiêu có thể cao hơn nếu BIDV có thêm thu nhập bất thường nhờ thoái vốn khỏi các công ty con (ví dụ BIDV Metlife), hoặc gánh nặng trích lập dự phòng thấp hơn nhờ việc thu hồi nợ xấu và nợ bán cho VAMC tiến triển tốt.

Tăng trưởng lợi nhuận sẽ bật lên từ năm 2020

Vốn là một ngân hàng nhà nước, BIDV không chỉ sở hữu quy mô lớn về tài sản và vốn chủ sở hữu mà còn nắm giữ thị phần lớn nhất về tiền gửi và cho vay khách hàng trong số các ngân hàng niêm yết (đều trên 13%). Nhà băng này cũng nằm trong số các ngân hàng sở hữu dư nợ đã bán cho VAMC rất cao. BIDV hiện đang duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận ở mức khiêm tốn trong khi cố gắng cải thiện chất lượng tài sản và tỷ lệ an toàn thanh khoản.



Danh mục cho vay chuyển dịch theo hướng tập trung vào cho vay bán lẻ. Tăng trưởng tín dụng khách hàng nửa đầu năm 2018 là 7,2%, hoàn thành 43,4% kế hoạch cả năm và 48% so với hạn mức ban đầu được NHNN giao. Con số 7,2% này nằm trong số thấp nhất so với các ngân hàng niêm yết. Tăng trưởng tín dụng chủ yếu là nhờ cho vay bán lẻ (chiếm 31,1% danh mục cho vay) với mức tăng trưởng 13% so với đầu năm.

BIDV đặt mục tiêu tăng tỷ trọng cho vay bán lẻ lên mức ít nhất 40% vào năm 2022 dựa vào ưu thế về thương hiệu, mạng lưới giao dịch lớn thứ hai cả nước, ứng dụng ngân hàng kỹ thuật số và mối quan hệ hiện có với nhiều doanh nghiệp. Nhờ những nỗ lực tái cơ cấu danh mục cho vay, NIM đã cải thiện đáng kể từ 2,7% năm 2016 lên 3,0% năm 2017 và giữ nguyên trong nửa đầu năm 2018. Với kỳ vọng NIM sẽ giữ ổn định ở mức ~ 3% trong những năm tới, VDSC nâng dự báo thu nhập lãi thuần năm 2018 của BIDV từ 33.969 tỷ đồng lên 36.748 tỷ đồng.



Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu tại ngân hàng được nâng lên 85,0% so với mức 80,7% năm 2017 trong khi tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ xuống 1,5%, điều này phản ánh chất lượng tài sản tốt hơn và tiềm năng thu nhập từ nợ đã xử lý trong thời gian tới. Và với kế hoạch tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC trong nửa đầu năm 2019, chuyên gia của VDSC cho rằng tăng trưởng lợi nhuận của BIDV sẽ bật lên từ năm 2020. LNTT cả năm 2018 được dự báo sẽ đạt 9.539 tỷ đồng (tăng 10.,