BIDV cùng phái đẹp thực hiện ước mơ

Theo đó, từ ngày 06-08/03/2019, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai chương trình ưu đãi khách hàng nữ tới giao dịch tại các điểm giao dịch BIDV trên toàn quốc với gần 20.000 quà tặng là tiền mặt, voucher và mã grab hấp dẫn.



Đối với khách hàng nữ gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn mới tại quầy (khách hàng gửi mới - bao gồm cả khách hàng tất toán và gửi lại, không tính các khoản tiết kiệm quay vòng), gửi tối thiểu 100 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng trở lên và đăng ký dịch vụ BSMS (nếu chưa đăng ký) sẽ được nhận một phần quà là tiền mặt trị giá 100.000 đồng.

Thêm vào đó, BIDV còn đem đến cơ hội sử dụng các sản phẩm dịch vụ về thời trang, làm đẹp, ẩm thực với mức giá hấp dẫn dành cho các khách hàng nữ đến giao dịch tại quầy tại Hà Nội, Tp.HCM và Đà Nẵng đối với các giao dịch Tiền gửi, Chuyển tiền, phát hành Thẻ ghi nợ Quốc tế, Thẻ Tín dụng Quốc tế. Theo đó, khách hàng có cơ hội được nhận voucher giảm giá lên tới 70% giá trị sản phẩm dịch vụ.

Ngoài ra, BIDV dành tặng 02 mã Grab trị giá 25.000 đồng/mã cho 200 khách hàng nữ là chủ thẻ ghi nợ nội địa đăng ký BIDV Pay+ thành công và thực hiện sớm nhất giao dịch hợp lệ qua BIDV Pay+ trong thời gian khuyến mại nêu trên.

Những phần quà ý nghĩa trên sẽ thay lời cảm ơn chân thành tới các khách hàng nữ đã tin yêu và đồng hành cùng BIDV suốt thời gian qua. Chúc một nửa thế giới có một dịp 08-03 ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

BIDV vinh dự là ngân hàng đầu tiên và duy nhất nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp (2015-2019) do tạp chí The Asian Banker bình chọn, là ngân hàng duy nhất đạt giải thưởng Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp (2016-2018) do tạp chí International Finance Magazine (IFM) bình chọn, giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp 2016, 2017 & 2018 và Giải thưởng Sản phẩm Dịch vụ Sáng tạo tiêu biểu 2018 dành cho BIDV Pay+ do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tổ chức Dữ liệu Quốc tế (IDG) bình chọn.

Thông tin chi tiết về thể lệ, voucher ưu đãi tại website www.bidv.com.vn hoặc xem Tại đây.

Mọi chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ các chi nhánh BIDV trên toàn quốc hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 19009247.