BIDV: Lợi nhuận năm 2016 giảm do mạnh tay trích lập dự phòng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV – mã: BID) vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2016.

Theo đó, thu nhập lãi thuần của ngân hàng trong quý đạt trên 7 nghìn tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ. Ngoài ra, các hoạt động kinh doanh đạt kết quả khá tốt như lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 781 tỷ, tăng 7%, mua bán chứng khoán đầu tư lãi tăng 33% đạt 433 tỷ. Tuy nhiên một số hoạt động kinh doanh có sự sụt giảm như kinh doanh ngoại hối giảm lãi một nửa so với cùng kỳ, lãi từ hoạt động khác giảm 36%.

Chi phí hoạt động trong kỳ vừa qua tăng 13% lên 4.653 tỷ đồng trong khi đó chi phí dự phòng lại tăng mạnh 34% lên hơn 2,3 nghìn tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế quý IV/2016 của BIDV đạt 1.976 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. BIDV cũng đã lý giải lợi nhuận của quý IV giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do trong quý này ngân hàng thực hiện tăng trích lập dự phòng rủi ro theo quy định, nâng cao năng lực tài chính.

Lũy kế cả năm, lợi nhuận trước thuế đạt 7.734 tỷ đồng, giảm gần 3% so với năm 2015. Sau thuế lợi nhuận còn 6.248 tỷ đồng, trong số này lợi nhuận còn lại của ngân hàng là 6.159 tỷ đồng.

Về bản chất, lợi nhuận thuần trước trích lập dự phòng rủi ro của BIDV trong năm 2016 lên tới 17 nghìn tỷ đồng, tăng 24,8% so với năm 2015, tuy nhiên, do BIDV tăng mạnh tỷ lệ trích lập dự phòng 63% so với cùng kỳ lên trên 9 nghìn tỷ, chiếm nửa già số lợi nhuận thuần dẫn đến sự suy giảm về lợi nhuận sau cùng.

Kết thúc năm 2016, tổng tài sản của BIDV đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 18,3%. Cho vay khách hàng đạt 723 nghìn tỷ, tăng 20,9%. Tiền gửi của khách hàng đạt 726 nghìn tỷ đồng, tăng 28,7% trong năm qua.

Tổng số nợ xấu của BIDV ở mức 14.175 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm và chiếm 1,95% trên tổng dư nợ. Vào thời điểm đầu năm, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,68%.

Kim Tiền

Theo Trí thức trẻ