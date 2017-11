Biến động lạ của tỷ giá?

Tỷ giá trung tâm ngày 20/11 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.442 đồng, giảm 4 đồng so với cuối tuần trước. Đây là phiên thứ tư liên tiếp tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND được giao dịch ở mức 22.675- 22.745 đồng/USD thấp hơn 15 đồng so với mức giá thời điểm đầu năm.

Trong khi đó, sau khi tăng lên mức 22.810 - 22.830 đồng/USD vào tuần đầu tháng 11, giá USD tự do liên tục giảm cho đến nay. USD tự do giảm giá về sát với giá USD trong ngân hàng.

Đây là một diễn biến khá bất ngờ bởi theo quy luật các năm trước, tỷ giá thường nóng lên vào những tháng cuối năm. Tuy nhiên, năm nay theo các chuyên gia, tỷ giá VND/USD đã diễn biến tích cực ngay từ đầu năm và sẽ tiếp tục ở mức ổn định.

Theo Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia, tính đến ngày 20/10/2017, tỷ giá trung tâm ở mức 22.465 VND/USD, tăng 1,39% so với đầu năm. Trong khi đó, tỷ giá NHTM giảm 0,19%, tỷ giá thị trường tự do giảm 1,49% so với đầu năm.

Thị trường ngoại hối vẫn đang được hỗ trợ từ các yếu tố: Áp lực từ phía cầu ngoại tệ được giảm thiểu khi cán cân thương mại trở lại xuất siêu. Tính chung 10 tháng năm 2017 xuất siêu 1,23 tỷ USD; Chênh lệch giữa lãi suất huy động VND và USD vẫn nghiêng về việc nắm giữ VND (chênh lệch khoảng 6,8%/năm); Dự trữ ngoại hối tăng lên mức kỷ lục 45 tỷ USD, tạo dư địa khá tốt trong việc ổn định tỷ giá.

Còn theo số liệu do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng công bố mới đây, dự trữ ngoại hối Việt Nam đã tăng lên mức 46 tỷ USD vào cuối tuần qua (dự trữ ngoại hối tăng 1 tỷ USD trong 1 tháng), và tăng 7 tỷ USD so với thời điểm đầu năm.

Đại diện NHNN tin rằng có thể giữ tỷ giá sẽ ở mức ổn định. Lượng dự trữ ngoại hối cao sẽ cho phép NHNN can thiệp để ổn định thị trường tiền tệ khi cần thiết.

Sau nhiều đợt tăng tỷ giá VND/USD trong năm 2015, năm ngoái NHNN đã chuyển sang sử dụng cơ chế thiết lập tỷ giá dựa trên cơ sở các yếu tố thị trường và điều chỉnh tỷ giá tham chiếu hàng ngày. Kể từ đầu năm 2017 đến nay, VND là một trong số những đồng tiền ổn định nhất ở châu Á.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ, 2 tháng còn lại của năm nay, NHNN theo dõi điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và kiểm soát tốt lạm phát, không để tỷ giá ngoại hối tăng mạnh vào dịp cuối năm, tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm lãi suất cho vay.