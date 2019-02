Biển người đội mưa dâng hương đền trước lễ khai ấn đền Trần

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong sáng nay 17-2 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại khu vực đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) có mưa lớn, tuy nhiên dòng người từ nhiều nơi đổ về đây dâng hương, vãn cảnh, xin chữ, viết sớ rất đông dù còn hơn 1 ngày nữa mới diễn ra lễ phát ấn.

Mưa lớn diễn ra tại khu vực đền Trần Nam Định sáng nay 17-2

Để lễ hội đền Trần và lễ khai ấn đền Trần diễn ra an toàn, bình an, mọi công tác chuẩn bị đã được UBND TP Nam Định lên phương án chi tiết, cụ thể. Các bãi đỗ xe, hàng rào an ninh cũng đã được đưa tới khu vực đền Trần.



Theo Ban tổ chức lễ hội, năm nay thời gian tổ chức lễ hội đền Trần dù không rơi vào ngày nghỉ cuối tuần nhưng lượng khách được dự báo vẫn khá lớn. Vì vậy, phía Ban tổ chức vẫn lắp camera an ninh để ngăn chặn những hành vi phản cảm, đảm bảo lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Được biết, thời gian tổ chức lễ hội đền Trần năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 15-2 đến ngày 20-2 (tức từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng âm lịch). Thời gian quản lý lễ hội từ ngày 5-2 đến ngày 20-3 (tức ngày 1 đến ngày 29 tháng Giêng âm lịch).

Năm 2018, theo Ban tổ chức có khoảng hơn 15 vạn người dự lễ khai ấn, vì thế trong năm 2019, Ban tổ chức lễ hội cũng không hạn chế ấn phát ra, đảm bảo mọi du khách khi tới lễ hội đều có cho mình một cánh ấn.

Một số hình ảnh người dân đội mưa dâng hương tại đền Trần (Nam Định) ngày 17-2:

Cảnh biển người đổ về đền Trần Nam Định dâng hương cầu may mắn, bình an, dù trời mưa rất to





Biển người đổ về đền Trần dâng hương dù hơn 1 ngày nữa mới tới lễ khai ấn

Người dân đội mưa cầu may mắn bình an ngay trước đến Thiên Trường

Sắp lễ vào đền cầu sức khỏe, may mắn, bình an

Mặc dù có mưa lớn nhưng lượng người đổ về đền Trần rất đông

Khu vực ông đồ luôn có nhiều người tới xin chữ

Công tác an ninh chuẩn bị cho lễ khai ấn đã được chuẩn bị rất kỹ

Theo Ban tổ chức, sẽ có hàng vạn cánh ấn được phát ra, đảm bảo mọi người tới đền Trần đều có ấn

Khu vực bên trong đền Thiên Trường, nơi sẽ diễn ra nghi thức làm lễ đêm khai ấn đông nghẹt người

Theo dự báo năm nay dù lễ hội không diễn ra vào cuối tuần nhưng sẽ có hàng vạn người tới dự lễ khai ấn đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng Giêng