Biển số xe, số điện thoại nào sẽ đưa ra đấu giá?

Biển số xe “tứ quý”, “ngũ linh” là VIP

Về quan niệm biển số xe đẹp, Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên cán bộ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho rằng, điều này còn tùy thuộc vào sở thích, cũng như suy nghĩ của từng người. Có những người thì thích nhiều số giống nhau như biển số 4 số thì 6688 (lộc phát), 6886 (lộc phát, phát lộc). Đa số khác thì lại thích biển “tứ quý” chẳng hạn 5555, 6666, 8888, 9999, là những số rất dễ nhớ.

Nhưng có những người lại thích số “nhất ngã lộc phát” 1568. Thậm chí, theo quan niệm số 4 là “số tử”, nhưng cũng có rất nhiều người thích biển “tứ quý” 4444. Cá biệt, có những người lại thích số “tổng tịt” (cộng tất cả các số dư 1), có nghĩa là cứ phải nhất. Trong khi có người thích tổng 8, người thích tổng 7. “Bởi thế mà khái niệm đẹp rất vô cùng, người này thì cho là đẹp nhưng người khác chưa chắc đã thích”, Thượng tá Quỹ nhận xét.

Thượng tá Quỹ cũng cho biết, đối với biển 5 số, biển nhiều người cho là đẹp là 5 số tiến đều nhau như các số: 666.88, 666.99, 668.68, 689.89… Còn những số được gọi vào dạng “VIP” như số “ngũ linh” 111.11, 222.22, 333.33, 555.55, 666.66, 888.88, 999.99...

Trong khi đó, một chủ đại lý ô tô hạng sang trên đường Phạm Hùng, Hà Nội cho biết, do hiện việc bấm biển số tiến hành tự động nên việc “nhờ vả” để có được biển đẹp là gần như không thể. Do vậy, tâm lý khách hàng chỉ cần tránh các số như tránh số 4 (“tử”), số 7 (“thất”, hàm ý thất bại) hoặc tránh số 49, 53 (số không may mắn), còn lại biển nào cũng được.

Số điện thoại dễ nhớ, khó quên được săn lùng

Liên quan đến số điện thoại đẹp, một chủ “kho số điện thoại đẹp” được rao bán trên mạng xã hội cho PV biết, số được coi là đẹp có giá từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng. Đối với kho số 10 số thì những số cuối “kép tiến” 0989…6688, 0913…6868, 0904…6688 thì chỉ khoảng vài chục triệu đồng. Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào đối tượng khách hàng theo từng ngành nghề dùng số phù hợp.

Cụ thể, đối với “dân xã hội” thì lại thích số 09…774953, có nghĩa là khi điện thoại cho đối phương chỉ cần nhìn thấy số điện thoại là khiếp sợ vì quan niệm “kiểu gì mày cũng chết” (?!). Hay số 09…6789 cũng được dân sành điệu thích vô cùng, vì họ quan niệm đã điện thoại là gọi “san bằng tất cả”. “Còn đối với lĩnh vực công an thì lại thích số 09…113113 số này nếu gặp khách thì có thể lên tới cả trăm triệu đồng, vì quan niệm dễ nhớ và khó quên”, người này giải thích và cho biết, những số mang tính chất dòng VIP hẳn như số 09….6666, 09….8888, 09…..9999 là những số tứ quý chỉ đại gia, quan chức mới dám dùng, có giá từ 100-200 triệu đồng. Còn những số ngũ quí thì rất hiếm, vừa đắt cũng khó kiếm như 09…66666, 09…88888, 09…99999, mức giá không dưới 300 triệu đồng.

Sẽ nghiên cứu tiêu chí số đẹp

Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Bùi Văn Xuyền, lâu nay chúng ta vẫn ngầm hiểu với nhau biển số xe đẹp hay số điện thoại đẹp là một loại tài sản, có giá trị, nhưng khi thực hiện việc đấu giá lại vướng vì chưa có quy định của luật. Theo ông Xuyền, nếu thực sự xã hội có nhu cầu và biển số xe , số điện thoại được coi là đẹp, có giá trị cao thì cơ quan quản lý nên tính toán bổ sung các quy định để đấu giá, tạo nguồn thu cho ngân sách. Tuy nhiên, theo ông cái khó hiện nay là nếu đưa vào luật thì xác định tiêu chí thế nào là đẹp? Bởi, mỗi người có một quan niệm khác nhau, có thể đẹp với người này nhưng không đẹp với người khác.

Bổ sung quy định kho số là tài sản công Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa bổ sung vào Khoản 6, Điều 4 của Dự thảo Luật Tài sản công nội dung “kho số khác phục vụ quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật ”theo đề nghị của Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Đồng thời, bổ sung thẩm quyền của Chính phủ quy định khai thác kho số phục vụ quản lý Nhà nước.

Chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Minh Phong cũng cho rằng, đưa biển số xe đẹp hay số điện thoại đẹp vào diện tài sản công có hai cái khó. Thứ nhất, là quan niệm, định nghĩa, tiêu chí nào cho biển số xe hay số điện thoại để coi đó là số đẹp. Thứ hai, những số đẹp đã có người đang sử dụng rồi thì làm thế nào? “Chẳng lẽ đòi về để đem đi bán đấu giá thì lại hoàn toàn không đúng luật”, ông băn khoăn. Ông Phong ủng hộ coi tài nguyên số là tài sản quốc gia, ngoài biển số xe còn cả số điện thoại. Khi là tài sản quốc gia phải khai thác sử dụng công bằng, minh bạch, hiệu quả nhất. Cùng với đó, khi xác định được số đẹp, việc định giá, giá sàn ra sao phải tính toán kỹ.

Tương tự, theo ông Hoàng Quang Hàm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH, quan điểm là sẽ quản lý, phải quản lý, nhưng phương thức quản lý thì phải tính kỹ sao cho có hiệu quả. Tất cả kho số đều nên đưa vào tài sản công, việc khai thác nó phải phù hợp. Theo ông Hàm, việc này xưa nay chưa có tiền lệ, nên có thể đây là vấn đề phức tạp và khó, nhưng không thể không đưa vào để quản lý. “Còn tiêu chí thế nào là biển đẹp, số đẹp, thì có nhiều quan niệm khác nhau. Nhưng đó chỉ là quan niệm xã hội, còn đưa vào luật thì phải có nghiên cứu, tính toán cụ thể, kỹ lưỡng hơn”, ông Hàm nói.

Theo Hoài Thu - Văn Huế

Báo Giao Thông