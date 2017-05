Biệt thự An Phú Shop - villa hút khách cuối năm

Trên thị trường, những người thật sự có nhu cầu mua biệt thự để sinh sống chiếm lượng mua không nhỏ tại phân khúc này vì thế khách hàng mong muốn chốn an cư của mình phải đầy đủ tiện ích nội khu thực sự “chuẩn xanh”, chẳng hạn: dự án trong khu “township” được thiết kế đồng bộ, có cảnh quan thiên nhiên phong phú…

Biệt thự An Phú Shop - villa tọa lạc tại Khu đô thị Dương Nội.

An Phú Shop-villa thỏa mãn tối đa những tiêu chuẩn mới về phong cách sống hiện đại. Công viên Thiên Văn học rộng 12ha với trung tâm là hồ Bách Hợp Thủy có diện tích mặt nước 6ha, vườn tuổi thơ có đến 35 hạng mục giải trí cho trẻ em được kiến tạo ngay trong khu đô thị Dương Nội sẽ đáp ứng toàn diện nhu cầu sống an lành, hạnh phúc, khỏe mạnh cho cư dân.

Mới đây, theo nghiên cứu từ Savill, năm 2017, phân khúc biệt thự là mảng hút mạnh dòng tiền của giới đầu tư ưa thích các kênh đầu tư bền vững có tính thanh khoản và sinh lời cao. Thay vì gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất huy động rất thấp, nhiều khách hàng có xu hướng đầu tư biệt thự có những tiêu chí “vàng” làm gia tăng giá trị thương mại. Trong đó, An Phú Shop-villa đang là dự án tiềm năng nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ khách hàng.

Mô hình biệt thự An Phú Shop-villa là sự nâng cấp phù hợp của mô hình nhà phố thương mại (shophouse) truyền thống.

Với định hướng phát triển thành một dự án biệt thự thương mại giữa lòng đô thị, An Phú Shop–villa phù hợp với nhiều mục đích khác nhau như: vừa sử dụng để ở, vừa sử dụng để kinh doanh hoặc cho thuê với chuỗi tiện ích hiện đại, khép kín hoàn hảo. Đặc biệt, mô hình biệt thự An Phú Shop-villa là sự nâng cấp phù hợp của mô hình nhà phố thương mại (shophouse) truyền thống. Một mặt, đây loại hình bất động sản phức hợp với tính năng thương mại đặc biệt. Gia chủ có thể sử dụng kết hợp nhiều mục đích cùng lúc vừa có thể ở các tầng trên, lại có thể cho thuê tầng trệt hoặc cho thuê cả căn…

An Phú Shop - villa tọa lạc trong khu đô thị Dương Nội có vị trí đắc địa tại khu vực phía Tây thủ đô. Từ đây cư dân dễ dàng kết nối, giao thương buôn bán với các khu kinh tế, văn hóa phát triển quanh khu vực thông qua các tuyến đường huyết mạch như: Tố Hữu- Lê Văn Lương, đường Nguyễn Trãi, đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông… Bởi vậy, An Phú Shop-villa không chỉ đáp ứng nhu cầu mua nhà để ở mà ngay cả những nhà đầu tư cũng đặc biệt bị hấp dẫn bởi vị trí đắc địa, khả năng sinh lời của dự án. Với những tiện ích trên, An Phú Shop-villa được được kỳ vọng giá sẽ còn tăng cao hơn nữa trong thời gian tới.

Theo kinh nghiệm lâu năm của Giám đốc sàn An Cư, ông Nguyễn Xuân Triển cho biết, trước khi đặt bút ký hợp đồng mua bán biệt thự, khách hàng luôn quan tâm đến hai yếu tố: tính pháp lý sản phẩm và uy tín chủ đầu tư. Trong các chủ đầu tư dự án biệt thự thì Tập đoàn Nam Cường với uy tín và thương hiệu được vun đắp từ 33 năm qua luôn cam kết đảm bảo tiến độ xây dựng và bàn giao căn hộ đúng hạn, chất lượng công trình đảm bảo, uy tín. Đặc biệt, trong khi nhiều dự án cùng phân khúc ở khu vực lân cận chỉ cấp sổ đỏ trong thời hạn 50 năm thì An Phú Shop-villa lại cam kết trao sổ đỏ giá trị vĩnh viễn cho gia chủ. Đây lại là một lợi thế so sánh vượt trội, giúp khách mua biệt thự An Phú Shop - villa hoàn toàn bị thuyết phục.

Với môi trường sống chan hòa thiên nhiên, giá trị sinh lời tăng theo thời gian, An Phú Shop- villa xứng đáng là lựa chọn dự án biệt thự khởi nguồn cho cuộc sống hạnh phúc giữa cộng đồng văn minh, hướng thượng.

An Phú Shop–villa được quy hoạch trên diện tích 47 257 m2 tại khu đô thị Dương Nội với mật độ xây dựng 60%. Dự án có 246 căn biệt thự thương mại gồm 3 tầng và 1 tầng tum, có diện tích từ 161m2 đến 203m2. Mỗi căn biệt thự được bố trí chỗ để xe và lối đi riêng lên không gian sinh hoạt tầng 2 hiện đại. An Phú Shop – villa được xem là sự lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng đang tìm kiếm cơ hội sở hữu và đầu tư nhà đất giá trị.

A.D

Theo Trí thức trẻ