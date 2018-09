Biệt thự sang trọng, ưu đãi ngập tràn tại An Khang Villa

Ưu đãi lớn, chiết khấu hấp dẫn

Cụ thể, khách hàng khi mua nhà tại An Khang Villa sẽ nhận được nhiều chính sách ưu đãi cực hấp dẫn: Tặng tiền mặt lên tới 1 tỷ đồng ngay tại thời điểm ký hợp đồng. Khi thanh toán sớm, khách hàng nhận ngay chiết khấu 8% cho số ngày và số tiền thanh toán trước hạn (trừ trực tiếp vào thời điểm mua bán).

Thực tế, nhiều khách hàng sẵn sàng mua sản phẩm địa ốc giá trị lớn nhưng đòi hỏi dự án phải chuẩn chỉ về mặt pháp lý. Lý do là vì, với họ, mua biệt thự ở Hà Nội cũng giống như đến một vùng đất mới, bỏ ra tiền tỷ thì phải tính đến độ an toàn.

Dự án có pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ xây dựng tốt của những chủ đầu tư danh tiếng, đặc biệt là tiêu chí sẵn sàng bàn giao nhà với sổ đỏ thì càng được khách hàng ưa chuộng. Đó là lý do tại sao trong thời gian qua, An Khang Villa không chỉ thu hút sự quan tâm của giới thượng lưu Hà thành, mà còn tạo sự chú ý tới các đại gia các tỉnh lân cận.

An Khang Villa - Biệt thự hướng công viên hồ

Là một trong số ít các dự án biệt thự cao cấp được xây dựng trong khu đô thị đầy đủ tiện ích, ngay từ khi ra mắt, An Khang Villa đã trở thành điểm sáng thu hút khách hàng và nhà đầu tư. Với hơn 90% số lượng căn biệt thự đã có chủ sở hữu, một quần thể cư dân văn minh, sôi động, đầy sức sống đang hình thành và hiện hữu tại An Khang Villa.

An Khang Villa có không gian sống phù hợp cho gia đình từ 3 thế hệ. Chỉ cần bước chân vào không gian nội khu sẽ cảm nhận được ngay sự thanh bình, hài hòa với thiên nhiên. Mọi thành viên trong gia đình đều sẽ cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi an cư tại đây.

An Khang Villa thừa hưởng không gian sống trong lành, thoáng mát từ công viên Thiên văn học hướng hồ điều hòa diện tích 12ha.

Sở hữu quỹ đất rộng lớn, An Khang Villa được quy hoạch hiện đại, thông minh với điểm nhấn chính là công viên Thiên văn học hướng hồ điều hòa diện tích 12ha tạo nên không gian sống xanh trọn vẹn cho mỗi gia đình.

Bên cạnh đó, An Khang Villa có hai đến ba mặt tiền tùy từng vị trí với tuyến đường trước rộng 11,5m và tuyến đường sau rộng 7m vừa đảm bảo thuận tiện khi tham gia giao thông vừa tạo được sự riêng tư cho gia chủ. Từ An Khang Villa chỉ mất 3 phút đi bộ để đến bến xe buýt nhanh BRT, 3 phút đến TTTM Aeon Mall hay 10 phút đi xe tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia do tiếp giáp tuyến đường Ngô Thì Nhậm và Lê Quang Đạo rộng 40m.

Thừa hưởng hệ thống tiện ích nội và ngoại Khu đô thị Dương Nội – Khu đô thị lớn nhất phía Tây Thủ đô, chủ sở hữu An Khang Villa còn được mua sắm, giải trí tại Aeon Mall, được chăm sóc sức khỏe bởi dịch vụ chất lượng như: Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Bệnh viện quân y 103, Bệnh viên Y học cổ truyền, bể bơi 4 mùa hiện đại, hệ thống gym, spa...

Các gia đình có con nhỏ sẽ được thụ hưởng hệ thống cơ sở giáo dục từ công lập đến quốc tế uy tín và hiện đại: hệ thống trường liên cấp chất lượng Lê Quý Đôn, trường quốc tế Nhật Bản, trường liên cấp quốc tế Olympia... An Khang Villa là lựa chọn lý tưởng cho những chủ nhân xứng tầm mong muốn được sở hữu và tận hưởng cuộc sống Xanh An Lành sau những bận rộn, mỏi mệt của cuộc sống.

