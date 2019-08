Bill Gates vừa tiết lộ thêm một cuốn sách yêu thích mới trong bộ sưu tập: Ông gọi nó là “sự lạc quan"

Cuốn sách năm 2019 này kết luận rằng con người thực tế có rất nhiều điểm chung. Như Christakis đã nói: "Có rất nhiều điều trong cuộc sống này giúp chúng ta liên kết lại với nhau thay vì tan đàn xẻ nghé. Những mối quan hệ trong xã hội cơ bản đều tốt".



"Nhà xã hội học Nicholas Christakis cho rằng những kết nối cảm xúc mang đến cho chúng ta một động lực lớn hơn để làm việc cùng nhau, giúp đảm bảo sự sống còn của những đứa trẻ và dòng máu của chúng ta. Nếu chúng ta đã từng bị tấn công, thì sức mạnh và tình yêu gia đình chính là nhân tố quan trọng giúp chúng ta tự bảo vệ bản thân thành công. Chúng ta cũng đã từng chia sẻ thực phẩm và đồ tiếp tế với nhau, nâng cao cơ hội sống để vượt qua một mùa đông khắc nghiệt", Bill Gates đặc biệt lưu ý những lời tác giả gửi gắm trong cuốn sách này.

Cuốn sách “Blueprint” của tác giả Nicholas Christakis.

Hầu hết cuốn sách được dành để giải thích làm thế nào từng đặc điểm này được tìm thấy ở những nơi dường như rất khác biệt, từ Đế chế La Mã đến người Turkana ở Kenya. Chúng ta đã đi lên từ những nhóm người săn bắn hái lượm nhỏ, trở thành thế giới hiện đại như ngày hôm nay, nơi bạn có thể sống trong một thành phố lớn với hàng triệu người khác. Thực tế là bản chất của xã hội vẫn được duy trì.

"Đó là cuốn sách tuyệt vời và khiến người đọc trở nên lạc quan hơn. Nó đào sâu vào việc tìm hiểu lý do tại sao con người tiến hóa để làm việc và hợp tác cùng nhau", Bill Gates gần đây đã viết một bài nhận xét đầy đủ về cuốn sách này trên twitter.

"Các kết luận của tác giả đưa ra làm dấy lên trong lòng người đọc những câu hỏi lớn. Làm thế nào chúng ta có thể tận dụng đặc điểm đó để hoàn thành công việc? Chúng ta thực sự có thể khiến 7 tỷ người hợp tác và giải quyết các vấn đề lớn như biến đổi khí hậu? Những điểm tương đồng của chúng ta có đủ mạnh để vượt qua một vài điểm khác biệt mà chúng ta có không?", Gates nói.

Mặc dù Christakis không giải đáp hết tất cả những câu hỏi này, nhưng ông ấy đã ngụ ý rằng câu trả lời là có, bằng cách cho thấy rằng chúng ta có khả năng bẩm sinh đó và cần phải hợp tác nhau. Và đó là lý do tại sao cuốn sách rất dễ đọc và đi vào lòng người. "Blueprint" là một lời nhắc nhở đầy mới mẻ. Nó cho chúng ta thấy khi mọi người kết hợp lại với nhau, đó không chỉ là một mức độ mà là một sự tiến hóa.

Một trong những tác phẩm yêu thích khác của ông là "The Better Angels of Our Nature", trong cuốn sách đó, tác giả Steven Pinker cho rằng thế giới đang trở nên ngày càng tốt đẹp hơn.

"Khi bạn nói với mọi người rằng thế giới đang cải thiện, họ thường nhìn bạn như kiểu bạn thật ngây thơ và điên rồ. Nhưng đó là sự thật. Và một khi bạn hiểu nó, bạn sẽ bắt đầu thay đổi cách nhìn của mình đối với thế giới", Gates đã viết trên trang mic.com vào năm 2017.