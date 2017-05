BIM Group chính thức ra mắt dự án Citadines Marina Halong

Ngày 21/5 tới đây, tại khách sạn Melia Hà Nội, sự kiện ra mắt chính thức dự án Citadines Marina Halong sẽ được diễn ra. Chương trình được chủ đầu tư BIM Group phối hợp với các đại lý tổ chức, hứa hẹn thu hút hàng trăm khách hàng và nhà đầu tư. Nhân dịp này, chủ đầu tư đưa ra các chính sách giá và mức chiết khấu hấp dẫn, cùng nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng.

Citadines Marina Halong – giá trị sống trọn vẹn

Tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm của thành phố du lịch biển với 100% căn hộ hướng Vịnh, Citadines Marina Halong là dự án đầu tiên được quản lý chuyên nghiệp bởi Tập đoàn The Ascott Limited. Với những thế mạnh về vị trí, tiện ích, chủ đầu tư uy tín, chính sách bán hàng hấp dẫn… đây là một trong những dự án được các nhà đầu tư tại miền Bắc đón chờ năm 2017.

Nằm tại bán đảo 3 của Khu đô thị Halong Marina, Citadines Marina Halong được bao quanh chủ yếu bởi các công trình xây dựng thấp tầng, sở hữu tầm nhìn hướng biển, chiêm ngắm trọn vẹn cảnh quan thiên nhiên. Từ Citadines Marina Halong, du khách sẽ chỉ mất chưa đến 5 phút để đến với các dịch vụ vui chơi như: Tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza, rạp chiếu phim CGV, Nhà phố thương mại du lịch Little Vietnam, Trường học Quốc tế Singapore SIS… đặc biệt là khu quảng trường biển và bãi biển nhân tạo được xây dựng ngay sát dự án. Ngoài ra, dự án chỉ cách Công Viên Sunworld Hạ Long Park với cáp treo Nữ hoàng, Vòng quay Mặt trời và Zen Garden khoảng 3km, Khu Tuần Châu khoảng 4km...

Citadines Marina Halong là dự án duy nhất cung cấp các căn condotel và căn hộ chung cư cao cấp được quản lý bởi thương hiệu quốc tế The Ascott. Dự án hướng đến đáp ứng trọn vẹn 3 mục tiêu là: Đầu tư tối ưu - Nghỉ dưỡng đẳng cấp – An cư lâu bền.

Dự án sở hữu 176 căn hộ chung cư cao cấp (condominium) với diện tích từ 36m2 – 157m2, từ 1-3 phòng ngủ và 637 căn hộ khách sạn có diện tích từ 31m2 – 126m2 bao gồm các căn studio & căn một phòng ngủ, cùng các tiện ích vượt trội như: bể bơi vô cực, bể bơi trong nhà, khu thương mại, hệ thống nhà hàng, phòng tập gym, khu vui chơi, quầy bar lounge, hệ thống bãi đỗ xe thông minh…..

Theo đại diện của đơn vị phân phối dự án chia sẻ:“Citadines Marina Halong là dự án có đầy đủ các yếu tố, cảnh quan, tiện ích, an ninh an toàn, đơn vị vận hành. Chủ sở hữu các căn hộ của Citadines Marina Halong hoàn toàn có thể tin tưởng vào nguồn khách dồi dào, chất lượng quản lý, dịch vụ và tiện ích tiêu chuẩn quốc tế đến từ tập đoàn The Ascott Limited.

Với thành công của thương hiệu Somerset tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi tin Citadines cũng sẽ là một trong những dự án xứng đáng để đầu tư nhất hiện nay bởi chuẩn mực về chất lượng, đẳng cấp và nguồn lợi ổn định khổng lồ kéo dài tới hàng chục năm của phân khúc bất động sản gây bão nhưng còn nhiều bỏ ngỏ tại Quảng Ninh - condotel thương hiệu quốc tế”.

Cơ hội sở hữu căn hộ dịch vụ khách sạn & căn hộ cao cấp ngay trong hôm nay

Tại buổi ra mắt dự án, chủ đầu tư BIM Group áp dụng các chính sách giá và mức chiết khấu hấp dẫn cùng nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng.

Đối với các căn condotel, BIM Group triển khai chương trình cho thuê, cụ thể, khách hàng được chia sẻ 85% lợi nhuận cho thuê phòng với cam kết không thấp hơn 10% giá trị căn hộ/năm trong năm 5 năm đầu tiên, bên cạnh đó là quyền lợi đặc biệt, được duy trì tài sản theo tiêu chuẩn của Tập đoàn danh tiếng The Ascott Limited, sử dụng 15 đêm miễn phí/năm tại dự án và nhận thẻ VIP với mức hưởng chiết khấu tới 20% khi sử dụng các dịch vụ của khách sạn. Ngoài ra, chủ đầu tư còn chiết khấu ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mua condotel với số lượng lớn và áp dụng chiết khấu thanh toán sớm 5% trên tổng giá trị căn hộ khách hàng thanh toán trước 95% giá trị HĐ tại thời điểm ký.

Đối với khách hàng mua căn hộ chung cư cao cấp, BIM Group triển khai chương trình miễn phí quản lý trong vòng 5 năm đối với tất cả các căn hộ chung cư cao cấp. Bên cạnh đó là chương trình chiết khấu ưu đãi đặc biệt dành cho khách mua số lượng lớn, ngoài ra, khách hàng khi mua căn hộ chung cư cao cấp mà thanh toán sớm cũng được áp dụng mức chiết khấu 5% trên tổng giá trị căn hộ cho khách hàng thanh toán trước 95% giá trị hợp đồng tại điểm ký.

Đặc biệt, chủ đầu tư cung cấp chương trình hỗ trợ mua nhà lãi suất 0% đối với tất cả khách hàng mua condotel và căn hộ chung cư cao cấp có nhu cầu vay vốn ngân hàng, thời gian hỗ trợ lãi suất lên đến 24 tháng, thời gian vay tối đa là 25 năm.

Dự án được phân phối chính thức bởi: Đơn vị Trueland: 0932 933 355 Đơn vị THM Land: 0936 064 655 Đơn vị STDA: 0915 93 3322 Đơn vị Ngọc Việt: 0947 479 888

A.D

Theo Trí thức trẻ