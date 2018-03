Bình Dương điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hàng loạt cán bộ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Phạm Văn Cành và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm vừa trao các quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho 6 cán bộ.

Cụ thể, tiếp nhận ông Nguyễn Văn Châu, nguyên Trưởng Công an thị xã Thuận An hiện đang giữ chức vụ Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Thuận An trở lại ngành công an công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng PC64, Công an tỉnh Bình Dương;

Ông Lâm Văn Hòa thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy;

Công nhận ông Đỗ Ngọc Huy giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, nhiệm kỳ 2013-2018;

Ông Lê Phú Hòa được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ;

Ông Nguyễn Thanh Toàn được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ;

Ông Lê Tấn Cường được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.