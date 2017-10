Bitcoin là thứ đối lập với vàng, và đó chính là lý do bạn nên sở hữu bitcoin

Đồng tiền số bitcoin thường xuyên được đem ra so sánh với vàng. Vậy thì hai loại tài sản này khác nhau như thế nào? Liệu có thể tìm thấy điểm chung nào giữa chúng hay không?

Trên thực tế, vàng và bitcoin đều là phương tiện cất giữ giá trị. Chúng khác đồng USD và các loại tiền tệ pháp định khác ở chỗ không được phát hành bởi NHTW mà là 1 hệ thống phi tập trung.

Do đó, cả bitcoin và vàng không thể được in ra ồ ạt như khi 1 thống đốc NHTW trong lúc cảm thấy bất an với diễn biến của nền kinh tế phê duyệt lệnh in thêm tiền. Bạn có thể đào vàng và “đào” bitcoin, nhưng đào vàng thì dùng xẻng còn khai thác bitcoin thì bạn phải có 1 hệ thống máy tính đủ mạnh hoặc mua bitcoin bằng tiền mặt.

Tuy nhiên, có 1 điểm khác biệt rất lớn giữa vàng và bitcoin.

Vàng là 1 tài sản vật lý thật sự mà bạn có thể nhìn thấy tận mắt hay thỏa mãn với sức nặng của 1 thỏi vàng ở trong tay. Khi bạn sở hữu vàng, vàng vẫn là vàng. Bạn cũng không bị phụ thuộc vào Internet.

Điểm khác biệt nữa của vàng là nó đã được sử dụng làm nơi cất giữ giá trị từ hàng nghìn năm nay. 1 đồng xu vàng vẫn nằm trong túi của bạn dù bất cứ điều gì xảy ra.

Trong khi đó, bitcoin chẳng là gì ngoài 1 dòng code tồn tại ở bất cứ đâu trên Internet. Bạn không thể cầm nắm nó, không thể đúc bitcoin vào trong túi áo. Nếu bạn mất đi dòng code đó, bạn sẽ mất đi bitcoin.

Bitcoin là thứ phức tạp và khó hiểu đối với những người không tìm hiểu sâu về nó. Những kiến thức cơ bản về blockchain, hệ thống sổ cái phân phối đứng sau bitcoin khá rắc rối, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức để thực sự hiểu rõ. Thực tế là phần lớn mọi người không biết rõ về bitcoin, blockchain cũng như mức độ cải tiến của công nghệ mới mẻ này.

Con người thích 1 đồng tiền có thể sống sót qua hàng nghìn năm, chứng kiến vô vàn cuộc chiến cùng với sự trỗi dậy và sụp đổ của các quốc gia hay thiên tai bão lũ. Đồng tiền đó cũng phải được chấp nhận ở mọi nơi trên trái đất này.

Dù bitcoin có lớn đến đâu, nó sẽ không bao giờ thay thế được vàng.

Nếu bạn hỏi tôi loại tài sản nào sẽ tồn tại thêm vài trăm năm nữa kể từ bây giờ, câu trả lời chắc chắn sẽ là vàng. Từ trước đến nay, chưa từng có thứ gì được chấp nhận rộng rãi đến vậy. Bitcoin cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Nhưng… bạn vẫn nên sở hữu bitcoin.

Vì sao? Bởi vì bitcoin là biểu tượng cho sự tự do về sở hữu tài sản. Chính phủ không thể dễ dàng tịch thu số bitcoin của bạn như đã làm với những người nắm giữ vàng trong năm 1933, chỉ bằng cách ban sắc lệnh 6102 để đối phó với khủng hoảng.

Bạn cũng có thể đi qua biên giới quốc gia với toàn bộ số bitcoin được tích trữ trong 1 thiết bị điện tử hoặc hãy tự ghi nhớ dãy số “chìa khóa” đã được mã hóa nếu không muốn đem theo bất cứ món đồ nào.

Dù bitcoin có giá 100 USD hay 100 triệu USD, điều đó không ảnh hưởng đến cách bạn di chuyển và cất giữ chúng, khác hẳn vàng. Bạn có thể chuyển bitcoin đi vòng quanh thế giới chỉ trong vài phút.

Và nếu bạn muốn tìm kiếm lợi nhuận, chí ít thì ở thời điểm hiện tại bitcoin chứ không phải là vàng sẽ có tiềm năng tăng giá 1.000% sau 3 năm. Mặc dù đã tăng trưởng mạnh mẽ, tổng giá trị của thị trường bitcoin chưa là gì so với các loại tài sản khác.

Bởi vậy, cả vàng và bitcoin đều xứng đáng có 1 chỗ trong danh mục của bạn. Vàng đã trải qua nhiều thử thách, trong khi thời của bitcoin chỉ mới bắt đầu. Công nghệ blockchain sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai, và khi bạn có cơ hội “mua tương lai”, bạn nên nắm lấy nó.