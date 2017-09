Bộ Công an có người phát ngôn mới

Ngày 29/9, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Ngày 25/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Lương Tam Quang, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an, đồng thời là Người Phát ngôn Bộ Công an kể từ ngày 1/10/2017.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng Thiếu tướng Lương Tam Quang vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, đồng chí Lương Tam Quang là cán bộ được đào tạo cơ bản tại Học viện An ninh nhân dân, trưởng thành từ thực tiễn công tác của lực lượng An ninh, đồng chí đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, được lãnh đạo cấp trên luôn tin tưởng ghi nhận, đánh giá cao, giao đảm nhận nhiều chức vụ trong lĩnh vực công tác An ninh.

Trên cương vị công tác mới, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, đồng chí Lương Tam Quang tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung xây dựng nội bộ Văn phòng Bộ đoàn kết, thống nhất, vững mạnh cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ làm tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xứng đáng là cơ quan Tham mưu cao nhất của lực lượng Công an nhân dân, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng./.