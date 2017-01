Bộ GT-VT thống nhất với việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết một số tuyến vận tải ở Hà Nội

Thời gian điều chỉnh bắt đầu từ 0h ngày 2-1-2017. Theo đó, việc điều chỉnh này nhằm góp phần làm giảm ùn tắc giao thông, tổ chức giao thông hợp lý và thực hiện phát triển hài hòa các phương thức vận tải đô thị trên địa bàn TP Hà Nội.

Bộ GT-VT cũng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở GT-VT Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở GT-VT các tỉnh có liên quan thống nhất và thông báo, tuyên truyền đến đơn vị vận tải đang có tuyến hoạt động thuộc diện phải điều chuyển biết, thống nhất thực hiện. Đề nghị các sở GT-VT: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Kạn, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Tuyên Quang, Thanh Hóa… phối hợp với Sở GT-VT Hà Nội thông báo công khai thời gian thực hiện điều chuyển bằng văn bản trên Trang thông tin điện tử của các sở để cơ quan, đơn vị liên quan biết thực hiện.

· Ngày 31-12, Sở GT-VT Hà Nội đã tổ chức đối thoại với đại diện các doanh nghiệp (DN) và cá nhân chưa đồng thuận với kế hoạch điều chỉnh luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh (VTHKLT) giữa các bến xe trên địa bàn thành phố.

Tại buổi đối thoại, đại diện một số DN bày tỏ lo ngại Bến xe Nước Ngầm có đủ diện tích để đáp ứng lượng luồng tuyến lớn, trong khi giá dịch vụ cao hơn nhiều lần so với các bến khác. Bến Nước Ngầm nằm tại khu vực nút Pháp Vân thường xuyên xảy ra ùn tắc, sẽ khó bảo đảm hoạt động cho các tuyến VTHKLT. Hơn nữa, thời gian điều chuyển quá gấp, phải xong trước ngày 10-1-2017.

Giám đốc Sở GT-VT Hà Nội Vũ Văn Viện khẳng định: Việc điều chuyển luồng tuyến để giảm ùn tắc, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho Thủ đô. Bến xe Mỹ Đình được mở khi Hà Nội chưa mở rộng địa giới hành chính. Nay, bến xe cũng như đường Vành đai 3 không còn phù hợp, do đó thành phố buộc phải có những điều chỉnh hợp lý với giai đoạn hiện tại và lâu dài. Sở cam kết công khai, minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên trong quá trình điều chỉnh.

Các luồng tuyến vận tải của Hà Nội được thực hiện đúng quy hoạch

Theo Thư Kỳ - Tuấn Lương

Theo Hà Nội Mới