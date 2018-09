Bộ GTVT nói gì về kết luận thanh tra cổ phần hóa cảng Quy Nhơn?

Bộ GTVT sẽ thực hiện nghiêm túc, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận liên quan và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Vị lãnh đạo Bộ GTVT cho hay, các văn bản được ký trong chỉ đạo Vinalines bán cổ phần tại cảng Quy Nhơn đều dựa trên báo cáo của các cơ quan chuyên môn theo quy định pháp luật, trong bối cảnh, và được Bộ trưởng đồng ý.

Với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ thu hồi lại 75% vốn nhà nước tại cảng Quy Nhơn, lãnh đạo Bộ GTVT cho hay, Vinalines đã làm việc với nhà đầu tư (Cty CP Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành, còn gọi là Cty Hợp Thành) về kiến nghị trên. Theo đó, nhà đầu tư đã có văn bản thống nhất sẽ trả lại cổ phần để nhà nước nắm quyền chi phối cảng Quy Nhơn vì lợi ích quốc gia và nhà nước. Tuy nhiên, mức giá mua lại ra sao vẫn phải đàm phán thêm.

Về định giá cảng Quy Nhơn(thời điểm tháng 3/2013), lãnh đạo Bộ GTVT cho hay: Cảng Quy Nhơn là công ty con của Vinalines, nên do Ban chỉ đạo cổ phần hóa của Vinalines trực tiếp thuê đơn vị thẩm định giá tính toán, phê duyệt. Công ty định giá được thuê phải chịu trách nhiệm về kết quả của mình đưa ra. Do đã phân cấp nên Bộ GTVT không can thiệp, và thời điểm đó so sánh các cảng tương tự cũng vậy (có giá trị tương đương - PV).