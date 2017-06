Bộ Quốc phòng Nga: Thủ lĩnh tối cao của IS có thể đã bị tiêu diệt

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích cuối tháng 5. Sau khi máy bay không người lái được triển khai để xác nhận thông tin về cuộc họp bí mật của IS, không quân Nga đã dội bom xuống mục tiêu.

“Theo thông tin đang được kiểm chứng qua các kênh khách nhau, thủ lĩnh tối cao của IS là Abu Bakr al-Baghdadi cũng có mặt trong cuộc họp và đã bị tiêu diệt”, RIA dẫn nguồn tin cho hay.

Trước thông báo của phía Nga, Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu cũng không thể xác nhận thông tin al-Baghdadi bị giết dù cuộc tấn công được cho là đã tiêu diệt một số lãnh đạo cấp cao khác của nhóm cũng như 30 chỉ huy cấp địa phương và 300 binh sĩ. Khu vực lãnh đạo IS tụ họp nằm ở ngoại ô phía nam Raqqa. Phía Mỹ cho biết họ nhận được thông báo của phía Nga về thời gian và địa điểm của vụ không kích.

Abu Bakr al-Baghdadi từng là một phần của tổ chức khủng bố al-Qaeda trước khi tách ra năm 2013, 2 năm sau cái chết của Osama bin Laden, để tạo lập IS. Không lâu sau khi hình thành, IS đã trở thành tổ chức khủng bố khét tiếng nhất thế giới, vượt mặt cả al-Qaeda. Đã có thời kỳ, IS chiếm được diện tích đáng kể ở Iraq và Syria trước khi bị Liên quân do Mỹ dẫn đầu và Nga không kích.

Linh Anh

Theo Nhịp sống kinh tế/Reuters