Bộ trưởng GTVT yêu cầu dừng thu phí tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Đại diện chủ đầu tư tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi cho rằng nguyên nhân xuất hiện nhiều “ổ gà” trên cao tốc 34.000 tỉ đồng, mới đưa vào khai thác do xe tải nặng và đọng nước - Ảnh: Trần Thường

Tại cuộc họp trực tuyến về tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) 9 tháng đầu năm 2018 và công tác đảm bảo ATGT 3 tháng cuối năm diễn ra sáng nay 11-10, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu tỉnh Quảng Nam và Bộ GTVT báo cáo về tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 34.000 tỉ đồng vừa thông xe đã hư hỏng, đầy ổ gà.

Tại cuộc họp, đại diện tỉnh Quảng Nam cho rằng tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xảy ra hư hỏng, ổ gà xuất hiện là do thời gian qua gặp mưa nhiều, đồng thời sau khi tuyến đường đi vào hoạt động thì lưu lượng xe tải trọng lớn lưu thông trên tuyến cao.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng khi thiết kế dự án, xây dựng cao tốc, phải tính toán, tổng hợp đầy đủ các yếu tố tác động đến như thời tiết, lưu lượng xe, tải trọng lên mặt đường, kể cả động đất. "Làm sao mới thông xe đường đã xảy ra như vậy, không thể như thế được, đề nghị Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết giải pháp và phải xử lý nghiêm việc này"- Phó Thủ tướng yêu cầu.

Báo cáo sơ bộ về việc hư hỏng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết sáng nay 11-10, bộ đã cử một đoàn công tác trực tiếp vào giám sát hư hỏng tại tuyến cao tốc này, xem xét các thông tin báo chí phản ánh thời gian qua, khoảng trưa nay, đoàn công tác sẽ có báo cáo về, căn cứ vào đây Bộ GTVT sẽ có giải pháp xử lý.

Tuy nhiên, bước đầu về góc độ chuyên môn, Bộ GTVT khẳng định không thể có nguyên nhân do mưa nhiều hay thời tiết tác động làm hư hỏng mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cũng không phải do xe quá tải trọng chạy nhiều mà do chất lượng thi công.

"Chiều nay, Bộ GTVT sẽ có quyết định yêu cầu nhà đầu tư dừng thu phí tuyến cao tốc này, đồng thời phải khắc phục triệt để. Sau khắc phục, Bộ GTVT sẽ kiểm tra thực tế, nếu hoàn thiện mới cho thu phí trở lại" - ông Thể khẳng định.

Bổ sung về việc xử lý, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ GTVT phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của nhà thầu trong việc thi công này; có biện pháp quyết liệt xử lý trách nhiệm.

Trước đó, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng khẳng định nguyên nhân gây bong tróc, ổ gà trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không phải do thời tiết như công bố của Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mà do lỗi trong quá trình thi công.