Bộ Văn hóa đề nghị dừng đấu giá tài sản Hãng phim truyện Việt Nam

Văn bản ghi rõ: “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được thông tin Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam thực hiện việc bán đấu giá tài sản không cần dùng, không tính vào giá trị Hãng phim để cổ phần hóa.

Ngày 9/10, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2526/QĐ-TTCP công bố Quyết định thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam. Vì vậy, Bộ đề nghị Công ty Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam tạm thời dừng triển khai việc bán đấu giá tài sản không cần dùng, không tính vào giá trị doanh nghiệp đã được Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam bàn giao sang cho Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam để phục vụ công tác thanh tra.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam tiếp tục quản lý, bảo quản tài sản được giao theo đúng quy định hiện hành".

Việc đấu giá tài sản tại Hãng phim truyện Việt Nam đã được tạm dừng

Báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin thêm, cùng ngày, ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị từ phía Bộ VH-TT-DL, công ty DATC cũng có văn bản gửi tới với Công ty cổ phần đấu giá Thành An yêu cầu tạm dừng việc bán đấu giá số tài sản trên.

Văn bản của DATC nói rõ: "Thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước về việc bàn giao, tiếp nhận các khoản nợ và tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp, sau khi tiếp nhận và thực hiện thẩm định giá, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với Công ty cổ phần đấu giá Thành An thực hiện bán các lô tài sản do DATC tiếp nhận từ CTCP Đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam và Viện dệt may Việt Nam.

Trong khi đó, chia sẻ trên báo An ninh Thủ đô, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết hiện việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam đang được thanh tra nên việc được đấu giá thanh lý hay không là do Thanh tra Chính phủ “toàn quyền quyết định”.

Theo ông Đặng Quyết Tiến, chiếu theo Nghị định 59, nếu tài sản đó đã loại trừ ra khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa mà được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì mới được bàn giao cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Trước đó, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (thuộc Bộ Tài chính) đã ký Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản với Công ty cổ phần đấu giá Thành An. Tài sản đấu giá bao gồm phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, vật tư hàng hóa Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tiếp nhận từ Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam, được cho là “tài sản tồn đọng không cần dùng, chờ thanh lý đã loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa”.

Công ty Cổ phần đấu giá Thành An sau đó đã có thông báo đấu giá khối tài sản này với giá khởi điểm 793.600.000 đồng (đã bao gồm VAT). Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá sẽ được tổ chức vào 9h ngày 9-11-2017 tại Trung tâm giao dịch Công ty cổ phần đấu giá Thành An - Tầng 6, số 4 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.