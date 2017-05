Bộ Xây dựng: Hiện tượng BĐS cao cấp tự hạ giá để thoát hàng đã xuất hiện

Nhận định về hoạt động của thị trường BĐS trong tháng 4/2017, Bộ Xây dựng cho biết thị trường bất động sản tiếp tục có dấu hiệu tăng trưởng, lượng giao dịch tăng trưởng khá; giá bất động sản nhìn chung vẫn ổn định, tồn kho tiếp tục giảm. Đặc biệt, xuất hiện một số dự án cao cấp, trung cấp có hiện tượng giảm nhẹ do chủ đầu tư muốn đẩy nhanh tiến độ bán hàng.

Cụ thể, về lượng giao dịch, báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết trong tháng 4/2017, lượng giao dịch tăng trưởng khá, chủ yếu tại phân khúc căn hộ trung cấp, cao cấp có diện tích trung bình hoặc các dự án đã, sắp hoàn thành hay dự án có tiến độ tốt. Đặc biệt những dự án thuộc phân khúc căn hộ trung, cao cấp ở vị trí đẹp, hạ tầng đồng bộ được mua nhiều để cho thuê.

Về giá bất động sản, thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy nhìn chung giá vẫn tiếp tục ổn định, riêng một số dự án đang chuẩn bị hoàn thành, những dự án có tiến độ nhanh, vị trí đẹp, hạ tầng tốt có giá chào bán tăng nhẹ.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư phần lớn giữ giá ổn định riêng căn hộ chung cư trung cấp có xu hướng giảm do nhiều nguồn cung mới. Nhà liền kề, biệt thự tại một số khu vực giá tăng nhẹ. Nhà riêng lẻ và đất nền cũng có hiện tượng tăng giá nhẹ tại một số khu vực hạ tầng giao thông tốt như khu vực quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai,..

Trước đó, tại Hà Nội báo cáo của chỉ số nhà Hà Nội quý 4/2016 vừa được Sở Xây dựng Hà Nội công bố cũng cho thấy giá nhà chung cư Hà Nội tại nhiều khu vực đang trên đà giảm xuống so với thời điểm gốc năm 2011. Đặc biệt nếu so với năm 2015 giai đoạn thị trường tăng trưởng khá mạnh thì nhiều khu vực giá chung cư trung cấp cũng ghi nhận mức giảm tại nhiều quận.

Cụ thể, vào quý 4/2016, chỉ số giá nhà chung cư tại Bắc Từ Liêm chỉ còn 73,69%, giảm 26,31%. Tiếp đến là quận Nam Từ Liêm, phân khúc trung cấp tại khu vực này đã giảm 25,53%, còn 74,47%; trong khi chung cư cao cấp giảm 24,03%, còn 75,97%.

"Tại Tp.Hồ Chí Minh, giá nhà ở cũng khá ổn định, một số dự án cao cấp có hiện tượng giảm nhẹ do chủ đầu tư muốn đẩy nhanh tiến độ bán hàng", báo cáo của Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Cùng quan điểm với Bộ Xây dựng, báo cáo BĐS quý 1 của CBRE cũng cho thấy, lượng giao dịch của BĐS cao cấp và hạng sang đang tụt giảm mạnh trên thị trường TPHCM. Trong quý 1, phân khúc hạng sang, cao cấp chỉ bán được chưa đầy 1.000 căn hộ trong quý I/2017. Như vậy, số lượng giao dịch thành công ở phân khúc cao cấp và hạng sang suy giảm đến trên 3/4 so với con số giao dịch 4.200 giao dịch tại quý 4/2016.

Quan sát trên thị trường BĐS TPHCM có thể thấy, mới đây nhất Công ty Capella Holdings, chủ đầu tư dự án chung cư cao cấp The One Saigon (45-47 Đặng Thị Nhu, Q.1) đã tiếp tục công bố giảm giá bán căn hộ The One Saigon sau khi đã giảm mạnh vào đầu năm 2016 nhưng vẫn không bán được hàng. Tại The One Saigon, mức giá hiện nay cho 30 căn hộ còn lại ở mức 3.600 – 4.000 USD/m2 (82 – 92 triệu đồng/m2) với diện tích mỗi căn từ 49,5 – 85,7 m2 so với thời gian đầu có mức giá 5.500 – 6.000 USD/m2 (110 – 120 triệu đồng/m2).

Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện tượng The One Saigon công khai giảm giá chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Hiện nay, rất nhiều dự án BĐS cao cấp trên thị trường không bán được cũng đang âm thầm hạ giá thông gia hàng loạt các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, chiết khấu lớn.

"Giá nhà điều tiết theo cơ chế thị trường, theo cung – cầu. Nếu thị trường ra nhiều hàng hóa thì giá cả sẽ có sự cạnh tranh mạnh, mà doanh nghiệp muốn cạnh tranh thì phải hạ thấp giá xuống. Đó là thời điểm người mua nhà sẽ được hưởng”, ông Nguyễn Thế Điệp - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Reenco Sông Hồng, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội cho biết.

Thanh Ngà

Theo Trí thức trẻ