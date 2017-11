Bóng đèn Điện Quang (DQC) muốn mua gần 1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

HĐQT CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã chứng khoán DQC) vừa thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ. Theo đó, công ty dự kiến mua tối đa 993.540 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn mua vào lấy từ thặng dư vốn cổ phần. Giá mua vào được xác định theo giá thị trường.

Thời gian mua dự kiến từ 19/11 đến 19/12/2017 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Hiện Bóng đèn Điện Quang đang có lượng cổ phiếu quỹ trị giá hơn 40,86 tỷ đồng.

Nếu tính từ đầu năm 2017 đến nay, cổ phiếu DQC đã giảm mất 38% giá trị, từ vùng giá 59.200 đồng/cổ phiếu xuống 36.800 đồng/cổ phiếu như hiện nay.

Tạm tính theo mức giá thị trường này, Bóng đèn Điện Quang sẽ bỏ ra khoảng 36 tỷ đồng để mua số cổ phiếu quỹ này.

Trên BCTC hợp nhất quý 3 của công ty ghi nhận còn hơn 344 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần đển cuối quý. Ngoài ra còn hơn 361 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Kết quả kinh doanh quý 3/2017 vừa qua DQC đạt gần 260 tỷ đồng doanh thu, tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, nâng tổng doanh thu 9 tháng đầu năm lên 678 tỷ đồng. Tuy nhiên do giá vốn tăng cao, nguồn thu từ hoạt động tài chính giảm sâu, nên lợi nhuận sau thuế còn chưa đến 24 tỷ đồng, giảm 47% so với quý 3/2016. Tổng LNST 9 tháng đạt hơn 74 tỷ đồng, chưa bằng 1 nửa cùng kỳ năm ngoái và còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.