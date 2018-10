Brian Tracy: Ước gì tôi biết Dr Thanh và gia đình ông khi viết “21 bí mật thành công của các triệu phú tự thân”!

Việt Nam! Cái tên này gợi lên hình ảnh gì trong tâm trí của thế hệ như tôi và hàng triệu người Mỹ khác? Ít quốc gia nào khác trên thế giới tạo được dấu ấn mạnh mẽ đối với trí tưởng tượng chung của chúng tôi như vậy.

Đã một nửa thế kỷ trôi qua kể từ lần đầu tôi đến châu Á vào năm 1968. Đó cũng là một trong những năm tháng đẫm máu nhất của cuộc chiến tại Việt Nam và tôi đã trải qua hai năm tại đây để tìm kiếm khách hàng và bán các khoản đầu tư quốc tế cho doanh nhân Việt Nam và Mỹ. Tôi đã chứng kiến những nổi khổ khó tin nhưng cũng có cả sức chịu đựng và quyết tâm to lớn của con người Việt Nam.



Tôi may mắn được quay trở lại đất nước này lần đầu vào năm 2012 và sau đó thường xuyên hơn với các buổi diễn thuyết và hội thảo, những đặc điểm trên của con người Việt Nam vẫn là những gì tôi có thể nhận thấy.

Rất nhiều thay đổi đã diễn ra trên đất nước này. Sau chiến tranh, Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn kiến tạo sự thịnh vượng nhanh nhất trong lịch sử của mình và sự tăng trưởng đó vẫn được tiếp tục cho đến hôm nay.

Sự biến đổi diễn ra một cách đáng kinh ngạc. Bản chất cần cù và tinh thần kinh doanh của đất nước này đã tạo ra các thành phố nhộn nhịp và một nền kinh tế năng động.

Việt Nam đang lặp lại hình mẫu mà chúng ta đã từng chứng kiến khắp khu vực Đông Á như Nhật Bản và sau đó là Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc: vươn lên từ đống tro tàn của Thế Chiến thứ 2 đến nổi bật trên toàn cầu.

Chúng ta đều biết rằng sự chú ý của thế giới đang nghiêng về châu Á. Đây là lý do mà quyển sách này trở nên rất quan trọng.

Đã đến lúc nhìn nhận Việt Nam theo cách của những con người nơi đây: hướng về phía trước, ham học hỏi và mong muốn phát triển. Mỗi lần quay lại đây, tôi đều bị chinh phục bởi nhiệt huyết của thế hệ trẻ.

Việc hiểu rõ về những gì đất nước này đem lại cho chúng ta cũng rất quan trọng. Giá trị chung nhân loại thì phổ quát nhưng lịch sử và văn hoá có thể định hình các giá trị đó theo nhiều cách khác biệt. Phương Tây và phương Đông có thể học hỏi và gặt hái lợi ích lẫn nhau.

Vì vậy tôi thật sự quan tâm khi một quyển sách như “Vượt lên người khổng lồ” (Competing with giants) xuất hiện. Đây là một câu chuyện tạo ra sự đồng cảm ở nhiều cấp độ.



Một mặt, câu chuyện cho thấy cách mà Dr Thanh và người vợ của mình, bà Phạm Thị Nụ, vượt qua tất cả những hoàn cảnh khó khăn sau chiến tranh để biến Tân Hiệp Phát trở thành một trong những công ty sản xuất hàng tiêu dùng nhanh nổi bật nhất Việt Nam.

Mặt khác, quyển sách cũng cung cấp nhiều hiểu biết quý giá về cách mà các công ty châu Á và những người sáng lập suy nghĩ và hành xử, qua đó tất cả chúng ta đều có thể học hỏi.

Tôi đã dành toàn bộ cuộc đời làm việc của mình giúp nhiều người tập hợp các nguồn lực nội tại, vượt qua khó khăn và tìm đến thành công. Trong quyển sách này, chúng ta có sẵn hai ví dụ điển hình thực tế ở cấp độ cá nhân và doanh nghiệp.

Tân Hiệp Phát là một công ty gia đình được lãnh đạo bởi Dr Thanh. Hiện nay, ông có thêm sự giúp sức từ hai cô con gái: Phương và Bích. Đây cũng là minh chứng rằng phụ nữ ngày nay cũng có thể gặt hái được thành công.

Cả gia đình sống với phương châm “không gì là không thể”. Họ mơ giấc mơ lớn, hành động mỗi ngày để đạt được mục tiêu và không bao giờ từ bỏ.

Lịch sử công ty cũng chứng minh tất cả những đặc điểm trên của họ thông qua hành động. Nó tiết lộ một sự thật lớn hơn về cách doanh nghiệp nhỏ có thể cạnh tranh hiệu quả với các tập đoàn “khổng lồ” nếu những người chủ được trang bị đầy đủ để đặt mục tiêu, nắm bắt cơ hội và luôn học hỏi từ thành công cũng như thất bại.

Quyển sách cũng có các bài học quan trọng về kinh nghiệm quản trị tăng trưởng bằng cách thiết lập một bộ giá trị cốt lõi. Các giá trị này giúp doanh nghiệp đạt được và tinh chỉnh mục tiêu của mình bằng cách làm cho mọi nhân viên thấm nhuần mỗi khi bước vào làm việc. Thành công có ý nghĩa gì nếu bạn không giúp đỡ người khác có thể học hỏi được từ đó?

Theo một ý nghĩa nào đó, Tân Hiệp Phát đã khá may mắn khi có thể tận dụng được sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Tuy nhiên, như tôi thường hay nhắc đến trong nhiều quyển sách của mình: sự may mắn có thể dự đoán được. Khi bạn nắm bắt nhiều cơ hội hơn, bạn sẽ tìm thấy nhiều may mắn hơn bất cứ khi nào trong cuộc sống.

Tôi ước gì tôi biết Dr Thanh và gia đình ấn tượng của ông khi tôi viết quyển 21 bí mật thành công của các triệu phú tự thân (The 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires). Tôi chắc chắn rằng câu chuyện của họ sẽ làm sáng tỏ các bí mật đó hoặc “các quy luật phổ quát” – những nền tảng cho thành công của các doanh nhân ở mọi nơi.



Vượt lên người khổng lồ chứng minh rằng Dr Thanh cũng giống như những triệu phú tự thân khác, ông luôn thực hành 21 bí mật thành công mà tôi đúc kết được. Một bí mật rất quan trọng liên quan đến tiền. Mục đích không phải là để kiếm tiền mà là để trở thành người có thể làm ra tiền và nắm giữ được nó.



Dr Thanh cũng thể hiện được sức mạnh của sự tập trung và lạc quan cho dù có nhiều khó khăn và thất bại. Giống như tất cả những người thành công, ông biết cách nhận lấy trách nhiệm cho các hành động và cảm xúc của mình.



Cảm xúc tiêu cực sẽ làm cho não trạng của bạn ngưng hoạt động, kéo theo việc nhận định kém và ra quyết định tồi. Bài học rất hiển nhiên: luôn giữ trạng thái tích cực và khôn ngoan.

Bất cứ ai quan tâm đến việc thành công trong nghịch cảnh và cải thiện lợi thế cạnh tranh của mình cũng nên đọc kỹ quyển sách này. Bằng cách nhận biết giá trị thị trường của lãnh đạo và sự rõ ràng của tầm nhìn, người đọc sẽ có thể hiểu rằng những khó khăn – cho dù có thể xuất hiện với tầm vóc khổng lồ – cũng đều có thể xử lý được trên con đường dẫn tới thành công.

