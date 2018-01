Bùng nổ tranh chấp chung cư, Bộ Xây dựng gửi văn bản báo cáo lên Thủ Tướng

Chỉ riêng tại Hà Nội, từ đầu năm 2017 đến nay đã có đến hơn 20 vụ tranh chấp diễn ra tại các khu chung cư từ giá rẻ đến cao cấp. Các vấn đề tranh chấp tập trung vào những nội dung như: bàn giao không đúng tiến độ, tổ chức hội nghị nhà chung cư, bầu ban quản trị, phần diện tích chung – riêng, cách tính diện tích căn hộ, phí dịch vụ, phí bảo trì, chất lượng xây dựng, cơi nới trái phép, vấn đề PCCC…

Các khu chung cư xảy ra tranh chấp chủ yếu là các dự án vừa mới đi vào hoạt động, tuy nhiên tại một số dự án đã đưa vào sử dụng nhiều năm rồi vẫn xảy ra tình trạng tranh chấp kéo dài.

Gay gắt, căng thẳng nhất phải kể đến tranh chấp giữa cư dân và Công ty CP May Hồ Gươm tại dự án Hồ Gươm Plaza (Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông) liên quan đến vấn đề chất lượng dự án, an toàn phòng cháy chữa cháy. Đã nhiều dân người dân xuống đường căng bẳng rôn phản đối chủ đầu tư nhưng đều không tìm được tiếng nói chung và đi vào bế tắc.

Cũng căng thẳng không kém Hồ Gươm Plaza, vừa đi vào bàn giao chưa được 2 năm nhưng chung cư 102 Trường Chinh liên tục xảy ra cháy nổ khiến hàng trăm cư dân tại đây luôn sống trong tâm trạng bức xúc. Còn tại khu chung cư Home City, hàng trăm cư dân sống tại đây đã tập trung diễu hành phản đối chủ đầu là Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Trung Kính khi doanh nghiệp bịt lối đi cổng chính tại địa chỉ 177 Trung Kính.

Ngoài ra, còn hàng loạt những vụ tranh chấp chung cư khác xảy ra trong năm 2017 như tranh chấp liên quan đến chia nhỏ căn hộ tại cụm chung cư CT7 dự án Parkview Residence ở khu đô thị Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ (Cen Invest) làm chủ đầu tư. Hay tại Chung cư Thăng Long Garden (250 Minh Khai, Hà Nội), cư dân tại đây liên tục tố chủ đầu tư "chây ỳ" bàn giao phí bảo trì.

Cư dân dự án CT1 Trung Văn do Vinaconex 3 làm chủ đầu tư sau khi nhận bàn giao căn hộ cũng bức xúc vì nhà vừa bàn giao đã “sập trần”. Vụ việc ự án New Horizon City (87 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) khá hi hữu khi nhiều khách hàng bức xúc, tố chủ đầu tư tự ý thay đổi màu sơn của dự án.

Không chỉ các chủ đầu tư nhỏ mà ngay đến những doanh nghiệp lớn trong ngành BĐS cũng xảy ra tình trạng mâu thuẫn với cư dân. Điển hình là mới đây ngày 24/12, hàng chục hộ dân tại chung cư Goldmark City do TNR làm chủ đầu tư cũng đã căng băng rôn đỏ khắp ban công các căn hộ của các tòa nhà để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện cam kết bán hàng với khách hàng xây tường rào bao quanh dự án, đảm bảo chất lượng dự án như cam kết.

Hay ngay tại khu chung cư cao cấp được quảng bá là "ốc đảo yên bình giữa thủ đô" Imperia Garden do MIK phát triển cũng rơi vào tình trạng tranh chấp gay gắt giữa chủ đầu tư và cư dân xung quanh cách tính diện tích căn hộ. Theo đó, hàng chục hộ dân cho rằng họ diện tích các căn hộ bị thiếu hụt diện tích so với hợp đồng từ 1-3m2 với sô tiền chênh lệch lên tới hàng trăm triệu đồng.

Quan sát trên thực tế cho thấy, hầu hết các vụ tranh chấp không tìm được tiếng nói chung, nhiều vụ việc được đẩy lên đỉnh điểm khi khiến mâu thuẫn của chủ đầu tư và cư dân càng trở nên căng thẳng. Kết quả, nhiều dự án dính dáng tới tranh chấp cũng giảm giá trị đáng kể. Như tại Home City, vào thời điểm tranh chấp nổ ra, giá nhiều căn hộ có thể giảm tới 1-2 triệu đồng/m2. Hiện nhiều căn hộ tại đây giá chỉ còn khoảng 33 triệu đồng/m2, thấp hơn so với mức giá khoảng 36 triệu đồng/m2 vào thời điểm trước đó.

Dưới góc độ làm môi giới bất động sản, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, việc hàng loạt tranh chấp xảy ra có thể nguyên nhân là từ việc chủ đầu tư phát ngôn, giới thiệu, quảng cáo dự án vượt quá thực tế hoặc bản thân người trung gian làm không chuyên nghiệp, không theo nguyên tắc.

“Với những dự án đang tranh chấp thì cần phải làm rõ những vấn đề chủ đầu tư trước đây có thực hiện đúng pháp luật hay không. Theo quy định, chủ đầu tư phải công bố đầy đủ thông tin dự án, nếu người ta thông tin không đúng, không đầy đủ, sai so với trước đây, và không đảm bảo điều kiện thì họ phải chịu trách nhiệm trước khách hàng. Trong trường hợp chủ đầu tư không chịu trách nhiệm thì cư dân hoàn toàn có thể đưa ra pháp luật để xử lý”, ông Đính nói.