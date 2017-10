Bút ký Picasso và sự thật về nguồn gốc xuất xứ

Bút ký Picasso – Đâu mới là xuất xứ thật?

Bút Picasso được biết đến là dòng bút ký cao cấp dành cho giới doanh nhân có giá từ vài trăm cho đến vài triệu và thậm chí là chục triệu. Nghe đến 2 từ “ cao cấp ” nhiều người vẫn mạnh tay để sở hữu thương hiệu bút này bởi các chủ shop bút thường tư vấn rằng bút Picasso của Tây Ban Nha, của Pháp hay của Ý… Mà bút ngoại nhập có giá cao thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng chỉ 1 thương hiệu bút mà lại có nguồn gốc từ nhiều nước ??? Vậy sự thật bút ký Picasso xuất xứ từ đâu ?

Bút Picasso là dòng bút có xuất xứ từ Trung Quốc do công ty Shanghai Pafuluo Stationery Co., Ltd sản xuất. Shanghai Pafuluo cũng là đơn vị được nhận chuyển nhượng thương hiệu độc quyền “Picasso” do công ty America Picasso innovation cấp chứng nhận .

Với hơn 15 năm sản xuất và phân phối bút Picasso, Shanghai Pafuluo đã đưa thương hiệu bút cao cấp Picasso phát triển trong nước cũng như thị trường thế giới. Với uy tín, chất lượng và thương hiệu, năm 2010, thương hiệu “ Bút Picasso ” của công ty Shanghai Pafuluo được Tổ Chức Chiến Lược Thương Hiệu cấp chứng nhận là: Thương Hiệu Nổi Tiếng.

Là một thương hiệu nổi tiếng nên bút Picasso càng được chú trọng kiểm soát nghiêm ngặt trong các khâu thiết kế và sản xuất. Tất cả những cây bút xuất ra thị trường đều phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001. Chính điều đó đã giúp cho thương hiệu bút Picasso vượt qua những định kiến về “ hàng Tàu, hàng Trung Quốc…” để hiên ngang tiến vào thị trường Việt Nam và thế giới, khẳng định không thể chắc chắn hơn về sự tự tin trong chất lượng và thương hiệu.

Bút ký Picasso – Thương hiệu tạo đẳng cấp

Nhắc tới bút ký dành cho doanh nhân thì người ta sẽ nghĩ ngay tới thương hiệu bút ký Picasso. Bút ký cao cấp Picasso mang lại đẳng cấp và khẳng định vị thế cho người cầm bút bằng thiết kế tinh xảo, với ngòi bút mạ vàng 8k và khắc logo thương hiệu 1 cách tinh tế.

Không chỉ có vậy, mỗi cây bút mang đến sự tự tin, niềm cảm hứng cho người cầm bút bằng vẻ đẹp, sự tinh tế nét sang trọng trong từng chi tiết thiết kế.

Mỗi cây bút là một câu chuyện về cuộc đời danh họa tài ba Picasso

Một trong những yếu tố khiến cho thương hiệu bút Picassocó giá trị đặc biệt hơn các loại bút khác chính bởi các chi tiết trên thân bút được khắc họa dựa trên những tác phẩm để đời của đại danh họa người Tây Ban Nha –Pablo Picasso. Đây chính là điều đặc biệt khiến thương hiệu Bút này được ưa chuộng bởi vì mỗi câu chuyện, mỗi tác phẩm của Picasso được người thiết kế khéo léo đưa vào mỗi cây bút.

Bút ký Picasso 903RB và nguồn cảm hứng từ những tác phẩm nghệ thuật Châu Phi của Picasso.

Mỗi một cây bút là mỗi giai thoại của Picasso, về những người mà Picasso gặp, những nơi Picasso đã đi qua hoặc dựa theo một bức tranh nổi tiếng của ông. Mỗi cây bút Picasso mang trong mình một câu chuyện riêng như chính cái cách mà đại danh họa Picasso đã từng nói rằng “máu của tôi ở trong mỗi bức tranh và điều đó có nghĩa là sự sáng tạo của tôi cũng ở trong đó”.

Bút cao cấp Picasso món quà nhỏ giá trị lớn

Bút Picasso không phải là thương hiệu bút ký đắt nhất thế giới nhưng nó đã làm được điều mà khó có cây bút ký đơn thuần nào có thể làm được đó là truyền cảm hứng cho người cầm bút. Sở hữu bút ký cao cấp Picasso là sở hữu một thương hiệu Picasso nổi tiếng đáng tự hào với những nét khắc họa đặc sắc những tác phẩm để đời đắt giá của đại danh họa Picasso.

Dòng bút máy cao cấp Picasso 901 được thiết kế dựa trên những trải nghiệm cuộc sống qua ba giai đoạn nghèo khó, thành công, vinh quang của Picasso khi ông sống tại Paris.

Một cây bút với sự hoàn hảo về chất lượng và thiết kếchính là một biểu tượng tiêu biểu của những doanh nhân thành đạt.Bút ký mang đến cho người cầm bút giá trị, sự tự tin, thể hiện đẳng cấp qua từng nét bút, đặc biệt khi ký những quyết định hay những hợp đồng quan trọng. Vậy nên cây bút tuy bé nhỏ nhưng lại có giá trị lớn vì thể hiện một cách tinh tế địa vị và đẳng cấp của người cầm bút.

Bút cao cấp Picasso có rất nhiều mức giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng đáp ứng được đa dạng nhu cầu và phù hợp với đại đa số người sử dụng. Bút cao cấp Picasso thích hợp để làm bút ký, hoặc quà tặng bạn bè, đồng nghiệp, sếp, quà tặng đối tác...

Công ty TNHH On-Gift Việt Nam là đơn vị duy nhất được nhà sản xuất bút ký Picasso Shanghai Pafuluo Stationery Co,.Ltd cấp giấy chứng nhận là nhà phân phối độc quyền chính hãng thương hiệu bút ký Picasso tại Việt Nam. Khi mua bút ký tại Butpicasso.com bạn sẽ được tặng hộp và túi đựng chính hãng Picasso tạo thêm sự sang trọng cho món quà tặng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

