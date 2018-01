Cả thế giới đang hứng chịu cái lạnh tồi tệ, dự đoán "mùa đông lạnh nhất 100 năm qua" trở thành hiện thực tại nhiều nơi

Cách đây không lâu một số chuyên gia thời tiết châu Âu đã dự báo rằng mùa đông năm 2017 đến đầu năm 2018 ở châu Âu có thể sẽ đạt mốc lạnh nhất trong vòng hơn 100 năm trở lại đây. Cho tới tới thời điểm này, lời tiên đoán này đã bước đầu đúng khi mà nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc và Nga đang phải hứng chịu những mùa đông tệ hại và đáng sợ nhất trong hàng chục năm trở lại đây.

1. Mỹ

Mùa đông nước Mỹ được đánh giá là khắc nghiệt nhất trong 40 năm trở lại đây. Tuy nhiên ở một số vùng, mức nhiệt còn giảm sâu hơn mức kỷ lục của 100 năm về trước. Nhiều nơi trên nước Mỹ chứng kiến nền nhiệt giảm sâu kỷ lục cùng tuyết rơi dày đặc. Khi nhiệt độ ngày càng giảm sâu tại bắc Mỹ, nhiều vùng tại Mỹ và nước láng giềng Canada chìm sâu trong đợt giá rét kỷ lục. Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, thác nước Niagara tiếp tục đóng băng, tạo nên những khối băng rộng khổng lồ nối Mỹ và Canada.

Không khí lạnh cũng đồng thời ảnh hưởng tới nhiều bang ở phía bắc của Mỹ với nhiệt độ thấp nhất ở Duluth (bang Minnesota) là -38 độ C ngày 1/1/2018, theo tờ AP đưa tin. Reuters cũng cho biết rằng, ở Omaha (bang Nebraska), nhiệt độ đã giảm tới mức kỷ lục trong vòng 130 năm qua khi đạt mức - 29 độ C. Aberdeen (bang Nam Dakota) cũng đang trải qua đợt lạnh nhất kể từ năm 1919 với nhiệt độ là -36 độ C.

Theo nhiều trang báo đưa tin, thời tiết giá lạnh đã khiến số người tử vong tại Mỹ và Canada đã tăng lên con số 9. Nhiều chương trình chào đón năm mới cũng đã bị hoãn lại. Tại hồ Pigeon, bang Michigan, buổi trình diễn trượt nước tổ chức hàng năm vào ngày đầu năm mới đã bị hủy bỏ lần đầu tiên kể từ năm 1980 vì nước hồ đóng băng.

Nước Mỹ hiện đã "lạnh hơn Sao Hỏa" do ảnh hưởng của bão bom tuyết đổ vào bờ Đông.

Thời tiết lạnh một cách bất thường của năm nay đã gây ra hiện tượng giảm nhiệt sâu đến một số tiểu bang ở miền Bắc nước Mỹ làm cho thác nước đóng băng, nhiều cửa sổ vỡ vụn khiến nhiều người bị bỏng lạnh và tổn thương, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng bất cứ ai chỉ với 30 phút ở ngoài trời lạnh.

Một cửa sổ nhà dân bị tuyết lấp kín.

Thác Niagara đã trở thành một dòng sông băng thượng cổ.

Các nhà dự báo thời tiết đang cảnh báo tới những người ở bên ngoài cần mặc thật nhiều lớp quần áo để chống lại thời tiết lạnh và tự bảo vệ bản thân.

Tình trạng lạnh tồi tệ không dừng lại ở đó. Một cơn bão "bom tuyết" đã được hình thành và tấn công vào khu bờ Đông nước Mỹ, cộng hưởng với triều cường đã nhấn chìm Boston trong biển nước. Mưa gió, lụt lội và băng tuyết là những hiện tượng mà thành phố Boston chưa từng gặp trong suốt 40 năm qua.

Cần phải biết rằng, 40 năm là một con số nhỏ so với 100 năm tiên đoán, nhưng mốc tiên đoán thường được đặt qua các sự kiện, và chỉ cần tình trạng lạnh xấu này tiếp diễn, dự báo về mùa đông lạnh nhất trong 100 năm qua sẽ trở thành hiện thực ở Mỹ.

Boston đang gánh chịu cùng lúc lũ lụt và băng tuyết lạnh kỷ lục.

2. Trung Quốc

Mặc dù không giá rét kỷ lục như vùng Bắc Mỹ, nhưng mấy ngày nay, mùa đông ở Trung Quốc được cho là đã vào giai đoạn tuyết rơi mạnh nhất trong cả năm. Việc tuyết rơi không ngừng, băng đóng khắp mọi nơi đang khiến cho công việc và cuộc sống của hầu hết người dân vùng Đông Bắc nước này rơi vào cảnh "khó thở".

Cũng theo chuyên gia khí tượng Trung Quốc đánh giá, ở nhiều nơi thuộc khu vực phía bắc như Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây...những trận tuyết lớn dày tới 2-8 mm, hay thậm chí đã dày tới 12 -15mm ở một số nơi đã gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đồng thời, các chuyên gia cũng cho hay, tình trạng này sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới. Nhiệt độ trong thời gian này cũng đã giảm thêm 6 - 8 độ, một số nơi giảm 10 độ chỉ còn - 20 độ C.

Tuyết rơi kéo dài ở Trung Quốc khiến các hoạt động thường ngày của người dân gặp nhiều bất lợi.

Theo truyền thông Trung Quốc, dù đây mới chỉ là trận tuyết đầu tiên trong năm 2018, nhưng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân các nơi. Tại một số vùng phía Bắc Trung Quốc, lượng tuyết rơi thậm chí đã lên tới mức kỷ lục 40 mm, gây cản trở và ách tắc giao thông trên phạm vi rộng. Cơ quan chính phủ đang hết sức điều động nhân viên dọn tuyết và cứu hộ người gặp nạn trên đường.

Luôn có một đội ngũ dọn tuyết ở các thành phố ở Trung Quốc do tuyết rơi quá nhiều làm ảnh hưởng đến hoạt động của người dân.

Trong cùng ngày hôm qua, một lán chợ có diện tích 700 mét vuông tại một khu chợ ở thành phố An Lục, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã sụp xuống khi một trận tuyết lớn bất ngờ kéo đến, dẫn tới khoảng 13 người bị mắc kẹt. May mắn là không có ai bị thương nặng.

Mùa đông khắc nghiệt ở Trung Quốc cũng đã tạo ra nhiều cảnh tượng buồn cười như chiếc quần giặt xong đem phơi bị đóng băng hay đoàn học sinh xếp hàng vào lớp mà vẫn trùm chăn. Thế nhưng trên thực tế thì, mùa đông năm nay ở Trung Quốc không hề buồn cười một chút nào đâu.

Thời tiết khắc nghiệt đã tạo nên những cảnh tượng chưa từng có ở Trung Quốc

3. Nga

Nước Nga vĩ đại vẫn kiên cường chống chọi với cái rét hàng năm, tuy nhiên vào mùa đông 2017 - 2018 này, ngay cả những cư dân của ngôi làng Oymyakon - được mệnh danh là nơi có người ở lạnh nhất thế giới - cũng phải công nhận rằng, nhiệt độ mùa đông năm nay là hoàn toàn bất thường.

Ngôi làng Oymyakon - nơi có thâm niên chống lạnh dày dặn nhất thế giới.

Được biết đến với tên gọi "Cực Lạnh", nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận tại Oymyakon là -71,2 độ C vào năm 1924. Đây cũng là nhiệt độ thấp kỷ lục cho bất kỳ khu vực nào có người sinh sống lâu dài trên trái đất và thấp kỷ lục tại bán cầu Bắc. Vào năm nay, tình trạng mùa đông ở Oymyakon được ghi nhận là vẫn lạnh như mọi năm, thậm chí có phần khắc nghiệt hơn. Người dân ở nơi đây thường phải để động cơ xe ô tô chạy cả ngày nếu không muốn mất rất nhiều thời gian khởi động lại từ đầu.

Tuy nhiên người dân vùng này cũng phải thừa nhận, màu đông năm nay có phần khắc nghiệt hơn thường kỳ.

4. Canada

Đất nước lá Phong cũng không còn xa lạ gì với giá rét hàng năm, thế nhưng cái lạnh kỷ lục của năm nay thì thực sự chưa từng được ghi nhận. Bằng chứng là nhiệt độ tại Canada đã tụt xuống đến mức -30 độ C, các cơn gió có thể đạt nhiệt độ -40 độ C. Ngay cả loài chim cánh cụt Humboldt vốn sống khá thoải mái dưới trời băng tuyết cũng đã phải di tản vì nhiệt độ sống khắc nghiệt nhất mà chúng có thể chịu được chỉ vào khoảng -25 độ C.

Nước đóng băng tuyết ngay trên không trung ở Canada.

Tuyết rơi liên tục và nhiệt độ giảm sâu làm nhiều hơn 500 chuyến bay ở Canada đã bị hủy trong suốt đợt lạnh vừa qua, khiến cho nhiều sân bay rơi vào cảnh hỗn loạn. Vào ngày đầu năm mới vừa qua, nhiệt độ ghi nhận tại vùng lạnh nhất của Canada là Eureka ở phía bắc Nunavut, với nhiệt độ -40,5 độ C. Nơi ấm nhất tại Canada là khu vực Prince Rupert ở phía tây British Columbia, cũng chỉ đạt nền nhiệt 7,5 độ C.

Chim cánh cụt ở vườn thú Calgary cũng phải di tản vì quá lạnh.

Người dân Canada dọn tuyết ra khỏi đường xe chạy để đảm bảo an toàn giao thông.

Hơn 500 chuyến bay đã bị hủy để đảm bảo an toàn tại Canada.

Tuyết rơi dày ở Canada

Rõ ràng, nếu như tình trạng lạnh cứ tiếp tục kéo dài như thế này, sớm muộn dự đoán về mùa đông lạnh nhất trong suốt 100 năm qua cũng sẽ trở thành hiện thực.