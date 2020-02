Các dự án ven sông Cổ Cò hưởng lợi từ dự án xây cầu gần 200 tỷ đồng

Theo Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 10-6-2019, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt hồ sơ mời thầu khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và xây dựng công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò. Về gói thầu thiết kế, yêu cầu thiết kế và xây lắp hạng mục giao thông; thoát nước; điện chiếu sáng; di dời đường dây trung hạ thế và trạm biến áp công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò. Các hạng mục công trình chủ yếu có cấp hạng đường chính khu vực, tốc độ thiết kế 50km/h, chiều dài toàn tuyến 1,21km với điểm đầu từ nút giao với đường Trần Đại Nghĩa - Võ Chí Công đến điểm cuối là nút giao với đường Võ Quý Huân và đường ven sông Cổ Cò thuộc khu dân cư Tân Trà. Dự án có giá trị mời thầu trên 181 tỷ đồng.



Cầu nối qua sông Cổ Cò sẽ là "con đường tơ lụa" kết nối 2 thành phố du lịch Đà Nẵng và Hội An, tạo cơ hội thúc đẩy tiềm năng bấy lâu. Được biết cây cầu nằm ngay cạnh dự án Da Nang Pearl, một trong những dự án có vị trí tốt nhất hiện nay tọa lạc tại phía Nam TP Đà Nẵng.

Sông Cổ Cò nối liền Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam), được đánh giá có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội hai địa phương. Hiện nay, kế hoạch nạo vét, khơi thông dòng chảy đang được xúc tiến, hứa hẹn cho một cuộc chuyển mình trên dòng sông huyền thoại một thời này. Dự kiến, trong năm 2019, tỉnh Quảng Nam sẽ triển khai xây dựng 4 cây cầu qua sông với tổng chiều dài 19 km toàn tuyến. Đến cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021 sẽ khơi thông sông Cổ Cò qua địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

"Cú hích" cho sự phát triển chung toàn khu vực

Sau nhiều kế hoạch, công trình được tập trung đầu tư nhằm đẩy mạnh tiềm năng phát triển tại khu vực sông Cổ Cò, nơi đây đã thu hút nhiều sự chú ý cho ngành du lịch cũng như bất động sản (BĐS). Thực tế cho thấy, bắt đầu từ khi có chủ trương khơi thông, khu vực ven dòng sông này đã phát triển nhanh chóng, với hàng loạt dự án đô thị mọc lên, hình thành trục đô thị dọc sông Cổ Cò.

Về mặt di chuyển, nếu có cầu mới sẽ rút ngắn thời gian từ sân bay về con đường resort 5 sao Võ Nguyên Giáp, từ đó việc kết nối các tiện ích cho cả người dân và khách du lịch cũng thuận tiện gấp nhiều lần so với trước đây. Từ bệnh viện, trường học, chợ, siêu thị… chỉ mất vài phút chạy xe.

Về mặt thị trường BĐS, nếu năm ngoái BĐS tại khu vực Nam Đà Nẵng chỉ mới được nhà đầu tư "để ý" thì đến nay họ đã mạnh dạn xuống tiền để đầu tư. Nguyên do căn bản là hạ tầng của các dự án đã hoàn chỉnh, không những thế một số chủ đầu tư còn chi hơn 1.000 tỷ để tạo nên một cảnh quan 5 sao cho khu vực, như dự án One World Regency do Đất Xanh Miền Trung phát triển.

Một góc dự án nằm tại khu vực sông Cổ Cò với cảnh quan như một resort 5 sao

Được đầu tư kỹ lưỡng từ đài phun nước cho đến hệ thống ánh sáng, được biết đây cũng là dự án tâm điểm với nhiều giao dịch trong nửa quý I/2020.

Điểm nhấn của khu vực Nam Đà Nẵng chính là việc các nhà đầu tư đã có định hướng rõ ràng trong việc xây dựng hạ tầng và triển khai các tiện ích đi kèm phục vụ cho người dân rất hiện đại và hoàn toàn có thể ví với bất kỳ một khu đô thị kiểu mới nào trên thế giới. Đây là tư duy hoàn hảo để biến một vùng đất còn hoang sơ, tiềm năng trở thành một cộng đồng dân cư tiêu biểu, đem lại nguồn tài nguyên con người, văn hóa… trù phú dọc hai bên sông Cổ Cò. Với một thành phố lấy du lịch làm trọng điểm như Đà Nẵng thì việc đẩy mạnh BĐS để làm du lịch lại càng có vai trò quan trọng trong thời điểm thích hợp như hiện nay. Theo đó, mức giá của các sản phẩm đất nền đô thị cũng được định vị lại đúng với chất lượng sản phẩm và "được lòng" nhiều nhà đầu tư. Thậm chí, có dự án chỉ từ 1,5 tỷ đồng để khách hàng có cơ hội sở hữu một vị trí mặt tiền đường lớn hướng sông. Chuyên gia đang nhận định, từ quý I/2020 đến quý II/2020 sẽ là thời điểm "vàng" để các chủ đầu tư tung ra các sản phẩm chiến lược của mình để đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng.

Tầm nhìn trong năm 2020-2021, toàn cảnh khu vực Nam Đà Nẵng sẽ có sự trỗi dậy mạnh mẽ, đẩy mạnh liên kết vùng, thúc đẩy du lịch và thu hút đầu tư bậc nhất thành phố. Trong hình là 03 căn biệt thự kiểu Mỹ thuộc dự án One World Regency đang đẩy nhanh tiến độ để ra mắt trong năm 2020, dự án nằm ngay cạnh dòng sông Cổ cò thơ mộng với tầm nhìn nghỉ dưỡng 5 sao.