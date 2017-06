Các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ thở phào vì qua "bài kiểm tra sức khỏe" đầu tiên của Fed

Mặc dù các ngân hàng, bao gồm các tên tuổi lớn như JPMorgan Chase và Bank of America, sẽ chịu thiệt hại 383 tỷ USD vì nợ xấu trong kịch bản nghiêm trọng nhất của Fed, mức vốn "chất lượng cao" vẫn cao hơn đáng kể so với ngưỡng mà các nhà quản lý yêu cầu, một sự cải thiện so với năm ngoái.

Fed đưa ra các bài kiểm tra trong thời kỳ khủng hoảng tài chính nhằm đảm bảo sức khoẻ của ngành ngân hàng vì khả năng cho vay có tính chất quyết định đối với sức khoẻ của nền kinh tế.

"Kết quả năm nay cho thấy ngay cả trong thời kỳ suy thoái kinh tế nghiêm trọng, các ngân hàng lớn của chúng ta vẫn có thể vốn hóa cao", thống đốc Fed Jerome Powell nói. Ông khẳng định ngành ngân hàng có khả năng cho vay trong suốt chu kỳ kinh tế, và hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp vào thời điểm khó khăn.

Các ngân hàng Mỹ đều vượt qua phần 1 trong bài kiểm tra của Fed

Kể từ lần kiểm tra đầu tiên trong năm 2009, các ngân hàng lớn bắt đầu chứng kiến lỗ giảm, danh mục đầu tư cho vay cải thiện và lợi nhuận tăng lên. Các ngân hàng hiện đang trải qua đợt kiểm tra này cũng đã củng cố bảng cân đối kế toán bằng cách bổ sung hơn 750 tỷ USD vốn đầu tư.

Các nhà phân tích và các nhóm giao dịch tại phố Wall hoan nghênh kết quả hôm thứ 5 (22/6) và khẳng định các nhà quản lý nên cảm thấy thoải mái khi nới lỏng những quy tắc cứng rắn được đưa ra từ thời khủng hoảng tài chính.

Kết quả của hôm thứ 5 mới là bước đầu của bài kiểm tra 2 phần, để xem liệu các ngân hàng có đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của Fed hay không. Phần thứ 2 được công bố vào thứ 4 tuần sau, sẽ cho thấy liệu Fed chấp thuận hay từ chối kế hoạch vốn của các ngân hàng.

Theo Trang Hồ

Người đồng hành